Go Min Si khác lạ trong phim đóng cùng Kim Hye Soo

Thời điểm hiện tại, Smugglers đang là một trong những dự án điện ảnh được các khán giả yêu phim Hàn chờ đợi. Tác phẩm này lấy bối cảnh ở một thị trấn ven biển vào những năm 1970, kể về hai người thợ lặn bình thường bất ngờ vướng vào một phi vụ buôn lậu đầy mạo hiểm.

Go Min Si, Kim Hye Soo và Jo In Sung trong phim Smugglers

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên thực lực, trong đó nổi bật hơn cả là hai ngôi sao nổi tiếng Kim Hye Soo và Jo In Sung. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn có một cái tên khác cũng rất đáng chú ý, đó là Go Min Si. Được biết, mỹ nhân 28 tuổi vào vai bà chủ quán cafe tên Go Ok Bun, người được coi là "nhân tố bí ẩn" của phim.

Go Min Si mới chỉ đóng phim từ năm 2016. Cô nổi tiếng sau khi tham gia hai dự án phim đình đám là Sweet Home: Thế Giới Ma Quái và Tuổi Trẻ Của Tháng Năm. Nếu từng theo dõi những bộ phim này, khán giả sẽ nhận ra vai diễn mới của Go Min Si trong Smugglers mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Go Min Si trong Tuổi Trẻ Của Tháng Năm và Sweethome: Thế Giới Ma Quái

Go Min Si trong phim Smugglers

Một phân cảnh có sự hiện diện của Kim Hye Soo và Go Min Si

Bộ phim Smugglers dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 26/7.