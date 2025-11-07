Giúp công ty ký được hợp đồng 36 tỷ đồng nhưng thưởng Tết chỉ bằng một nửa đồng nghiệp: Đầu năm nhận tin nhắn của sếp, tôi ngỡ ngàng

Câu chuyện của anh Lưu Kiến (36 tuổi), nhân viên kinh doanh tại một doanh nghiệp thiết bị công nghiệp ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đang được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn công sở Trung Quốc vì chạm đến cảm xúc của nhiều người trẻ đi làm.

Bất mãn vì chế độ đãi ngộ của công ty

Theo đó, năm 2024, anh Lưu được giao phụ trách đàm phán một hợp đồng trị giá hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng) với đối tác nước ngoài. Dù quá trình thương lượng đầy áp lực và kéo dài hơn 4 tháng, hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty.

“Đó là thương vụ lớn nhất của phòng trong năm. Tôi hầu như không có ngày nghỉ, thường xuyên về nhà lúc quá nửa đêm”, anh Lưu kể lại.

Tuy nhiên, đến cuối năm, khi công ty công bố mức thưởng Tết, anh chỉ được nhận 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng), chỉ bằng một nửa so với mức thưởng của một đồng nghiệp phụ trách thị trường nội địa. Cảm giác bất công khiến anh nhiều đêm mất ngủ.

Anh Lưu chia sẻ rằng thời điểm đó anh từng nhiều lần muốn viết đơn xin nghỉ việc nhưng còn vướng nhiều trách nhiệm gia đình, đặc biệt là khoản vay mua nhà.

Ngày mùng 3 Tết, khi đang cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, anh Lưu bất ngờ nhận được tin nhắn của sếp: “Năm mới cố gắng nhiều hơn nữa nhé.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng như một nhát cắt vào lòng người lao động luôn cố gắng.

“Khoảnh khắc đó tôi nghẹn lại. Câu chúc quá xa cách với những gì tôi đã dốc sức. Tôi thề cả đời không quên tin nhắn ấy,” anh Lưu nói. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chỉ hồi đáp rằng bản thân luôn nỗ lực hết mình và hy vọng công ty hiểu những đóng góp đó. Tin nhắn được sếp xem nhưng không phản hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Điều không ai biết…

Sau kỳ nghỉ Tết, sếp bất ngờ gọi anh Lưu lên phòng họp. Tại đây, lãnh đạo công ty xin lỗi và giải thích: cuối năm, bộ phận tài chính buộc phải thắt chặt quỹ thưởng theo chỉ đạo tập đoàn mẹ do tình hình thị trường khó khăn. Việc phân bổ vì vậy chịu nhiều áp lực và chưa phản ánh đúng công sức từng cá nhân.

Sếp nói thêm: “Chúng tôi biết rõ đóng góp của cậu. Chỉ là, lúc ấy chúng tôi chưa thể làm tốt hơn.”

Ngay buổi chiều hôm đó, anh Lưu nhận được tin nhắn chuyển khoản riêng từ sếp. Anh nhận được lì xì 100.000 NDT với lời nhắn: “Đây là món quà cá nhân để cảm ơn cậu đã giúp công ty vượt qua một năm đầy thử thách. Hy vọng sang năm chúng ta cùng nhau làm tốt hơn.”

Khi nhìn dòng tin ấy, cảm giác tủi thân, bất mãn trước đó của anh Lưu như được gỡ bỏ. Anh chấp nhận lời xin lỗi và tiếp tục công việc với tâm trạng nhẹ nhõm, vì cuối cùng những nỗ lực của mình đã được sếp nhìn nhận. Không chỉ vậy, công ty cũng điều chỉnh lại quy trình khen thưởng để giảm thiểu sự chênh lệch thiếu hợp lý.

Dù không phải cái kết hoàn hảo, song câu chuyện của anh Lưu vẫn mang đến một thông điệp nhân văn: Trong công việc, sự ghi nhận đôi khi đến muộn một chút, nhưng nếu đến bằng tấm lòng chân thành, nó vẫn đủ sức xoa dịu mọi thiệt thòi. Khi doanh nghiệp dám nhận trách nhiệm và bù đắp kịp thời, lòng trung thành và động lực của nhân viên sẽ được củng cố.

(Theo Sohu)