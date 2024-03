Giữa muôn vàn khó khăn, Faker và T1 đón tin vui trước thềm playoffs LCK Mùa Xuân 2024

Ở giai đoạn nửa cuối của vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024, T1 đã gặp rất nhiều khó khăn mà khởi đầu chính là trận thua Gen.G ở trận lượt về. Trong trận thua đó, T1 đã cho thấy một sự bạc nhược đến khó tin. Không ai nghĩ đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên vô địch lại có thể thậm chí không lấy nổi một mạng hạ gục trong một ván đấu. Sau đó, T1 tiếp tục gặp khó trước Dplus KIA và tiếp tục đón nhận thêm một thất bại trước Hanwha Life Esports. Rất may cho Faker và các đồng đội là cuối cùng thì họ cũng bảo toàn được vị trí thứ hai sau khi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 kết thúc.

T1 đã trải qua giai đoạn cuối vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 khá khó khăn

Một trong những lý do được cho khi đó chính là việc Riot đã cấm vị tướng Azir do xuất hiện lỗi liên quan đến phép bổ trợ Dịch Chuyển. Cho ai chưa biết, thì Azir từng có một lỗi nghiêm trọng giúp vị tướng này có vài giây tàng hình ngay khi vừa thực hiện xong phép Dịch Chuyển. Đáng nói, với những tuyển thủ chuyên nghiệp, thì đôi khi chỉ cần vài giây là đã có thể định đoạt được kết quả của một pha giao tranh với Azir là vị tướng make play rất mạnh. Do đó, nhiều người nhận định việc Faker không còn Azir (vốn là tướng sở trường) đã góp phần khiến T1 gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi quen thuộc.

Tình huống Azir vừa Dịch Chuyển xong là tàng hình khiến nhiều người nhận định là nguyên nhân buộc Riot phải tạm khóa vị tướng này

Và ngay trước thềm vòng playoffs LCK Mùa Xuân 2024, T1 đã đón nhận tin vui khi vị tướng Azir đã được Riot "mở xích". Theo đó, phiên bản được sử dụng cho vòng playoffs sẽ là bản cập nhật 14.6, bao gồm cả chính bản vá của phiên bản này. Và Azir trở lại được dự đoán sẽ không chỉ mang tính chuyên môn mà còn có ý nghĩa tinh thần với những tuyển thủ sở trường Azir như Faker hay Chovy.



Azir sẽ trở lại từ vòng playoffs LCK Mùa Xuân 2024 trong bản vá 14.6

Trước khi có thông tin Azir trở lại, T1 đã nhận rất nhiều tin bất lợi. Đầu tiên, đội tuyển này vẫn bị hacker tấn công. Tất cả các thành viên đều ít nhất một lần cho biết họ bị DDoS trong lúc leo rank và điều này ảnh hưởng luôn cả những tuyển thủ chơi cùng với họ lúc đó và thậm chí buộc các tuyển thủ T1 phải tạm ngưng livestream một thời gian. Sau đó, đến lượt vị tướng Rell bị Riot "nerf" cực mạnh và gần như bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi vai trò Đi Rừng. Đáng nói, Rell là tướng sở trường của Oner thời gian gần đây. Chính vì vậy, việc Azir trở lại có thể là một chút màu sắc tươi sáng cho T1.

Azir là vị tướng sở trường của Faker và thường xuyên được sử dụng trong các trận quan trọng

Ở vòng playoffs LCK Mùa Xuân 2024 sắp tới, T1 vẫn sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch. Với sự trở lại của Azir, T1 có thể sẽ có những chiến thuật tốt hơn và thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với chính họ ở giai đoạn cuối vòng bảng đáng quên vừa qua.