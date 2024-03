Chứng kiến sao trẻ T1 được "gánh", khán giả nhắc đến "người thay thế tội nghiệp của Faker"

Trong ngày thi đấu với OKSavingsBank BRION thuộc khuôn khổ lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 vừa qua, T1 đã gặp một số vấn đề nhân sự liên quan đến tuyển thủ Oner . Theo đó, người Đi Rừng của T1 được thông báo về một số vấn đề sức khỏe. Do đó, T1 buộc phải đôn Guwon từ đội Challengers lên thay thế. Đây đã là mùa thứ hai liên tiếp T1 gặp vấn đề nhân sự trong giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, ở lần này, T1 đầu tiên đã chắc chắn một suất vào vòng playoffs và vị trí cần được thay thế không phải Faker.

Guwon có chiến thắng trong ngày debut LCK khi được các đàn anh giúp đỡ tận tình

Do đó, chiến thắng cho dàn sao T1 là chuyện hoàn toàn không có gì quá khó đoán. Chưa kể, chính bản thân tuyển thủ Guwon cũng có cho mình trải nghiệm đáng quý với các đàn anh trong lần debut LCK. Guwon được các đàn anh và đặc biệt là Faker giúp đỡ tận tình, nếu không muốn nói là "được gánh". Đối với các tuyển thủ trẻ của đội T1 CL, đây là kinh nghiệm không dễ gì có được.

Được thi đấu cạnh Faker là trải nghiệm quý giá cho bất kỳ tuyển thủ trẻ nào

Nhưng chứng kiến Guwon được các hảo thủ T1 "gánh", một sao trẻ khác từng có cơ hội "hít thở" bầu không khí LCK năm ngoái là Poby không khỏi "chạnh lòng". Bởi lẽ, khác với Guwon, trải nghiệm với đội hình chính T1 của Poby thực sự rất đáng quên. Anh phải thay thế Faker đã là một áp lực khổng lồ. Và T1 với Poby thua gần như tất cả đối thủ, chỉ thắng được mỗi Nongshim RedForce.

Nhưng thay thế Faker như Poby thì thực sự là một trải nghiệm quá sức

Do đó, không ít khán giả đã nhắc đến Poby trong ngày Guwon có màn debut thành công tại LCK . Nhiều netizen xứ Trung đặt trường hợp Guwon sẽ về khoe với các đồng đội trẻ tại Challengers về việc T1 mạnh như thế nào. Sau đó, dân mạng tiếp tục suy diễn rồi "nhét chữ" Poby: "Thì rõ ràng là có sự khác biệt giữa 0 chức vô địch CKTG với 7 chức vô địch CKTG trong đội hình".

Không ít netizen xứ Trung giả sử tình huống Guwon kể cho Poby về các đàn anh và phản ứng của Poby khi chính anh đã trải qua giai đoạn khó khăn năm ngoái

Thực tế, đây có thể xem là một câu đùa giỡn vui của dân mạng. Nhưng vào thời điểm Poby lên thay Faker, rõ ràng có sự khác biệt rất lớn về bản lĩnh, tinh thần và kinh nghiệm của T1 so với hiện tại. Do đó, có thể nói là Poby cũng rất không may, khi debut LCK lại phải gánh trọng trách quá lớn.

Thay thế Faker là một trọng trách vô cùng lớn ngay cả với những siêu sao đã thành danh

Đa phần ý kiến của khán giả T1 cũng thông cảm cho tuyển thủ trẻ tuổi này. Và tất nhiên, ai cũng mong dàn sao T1 CL cũng có thể tiếp tục trui rèn thêm kỹ năng, bản lĩnh, nhất là Poby . Bởi lẽ, biết đâu chừng chính anh một ngày nào đó sẽ thực sự phải thay thế hẳn Faker và khi đó, áp lực có lẽ còn lớn hơn cả lần tạm bợ hồi Mùa Hè năm ngoái.