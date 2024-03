VCS chính thức công bố ngày trở lại, đội tuyển tham dự phải "tuyển dụng gấp" vì thiếu người?

Sáng ngày 29/3, BTC VCS vừa thông báo giải đấu Vietnam Championship Series 2024 Mùa Xuân (VCS 2024 Mùa Xuân) chính thức trở lại. Theo đó, 4 đội tuyển có điểm số cao nhất trước khi lùm xùm điều tra tiêu cực diễn ra sẽ tiến thẳng vào vòng Chung kết (Playoffs) của giải đấu. Dự kiến, Vòng Chung Kết diễn ra từ ngày 03/04/2024 và có một số thay đổi về thể thức.

Thông báo chính thức của BTC VCS:

"Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu Vietnam Championship Series 2024 Mùa Xuân (VCS 2024 Mùa Xuân) sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với Vòng Chung Kết diễn ra từ ngày 03/04/2024. Theo đó, một số điều chỉnh trong thể thức thi đấu được thực hiện nhằm đảm bảo tiến trình và tính cạnh tranh của giải đấu, nhằm tìm ra nhà vô địch của giải đấu VCS 2024 Mùa Xuân.

Các điều chỉnh cho Vòng Chung Kết VCS 2024 Mùa Xuân, bao gồm:

Thể thức thi đấu:

4 đội tuyển có thành tích cao nhất tại Vòng Bảng (tính đến tuần thi đấu thứ 7) sẽ thi đấu theo thể thức Loại Kép (Double Elimination). Cụ thể:

Hạng 1: Team Secret (TS)

Hạng 2: GAM Esports (GAM)

Hạng 3: Team Whales (TW)

Hạng 4: Vikings Esports (VKE)

Đội đứng đầu vòng bảng (TS) sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn đối thủ trong lượt trận đầu tiên, cụ thể là đội xếp hạng 3 (TW) hoặc đội xếp hạng 4 (VKE).

Hai (02) trận đấu ở lượt thi đấu đầu tiên (mã trận P1, P2) sẽ diễn ra theo thể thức Best of 3 (đội giành được 02 ván thắng trước sẽ chiến thắng) và các trận đấu còn lại sẽ diễn ra theo thể thức Best of 5 (đội giành được 03 ván thắng trước sẽ chiến thắng)

Đi kèm với sự thay đổi về thể thức thi đấu này, các đội tuyển tham gia Vòng Chung Kết cũng sẽ có thời gian để thực hiện việc bổ sung thành viên mới nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên tối thiểu phù hợp với Quy định của giải đấu.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn dành cho giải đấu. Hãy tiếp tục theo dõi các kênh chính thức để cập nhật thông tin mới nhất."

Thể thức của vòng Chung kết VCS 2024 Mùa Xuân

VCS tạm đình chỉ hơn một nửa số tuyển thủ, có đội tuyển phải đi tuyển người gấp

Trong danh sách các thành viên bị cấm thi đấu tạm thời mà VCS công bố cách đây không lâu có đến 32 cá nhân. Trong đó, số tuyển thủ bị tạm đình chỉ lên đến xấp xỉ con số 30 - hơn 1 nửa số game thủ được đăng ký vào đầu mùa giải để tiếp tục điều tra thêm.

Tuy nhiên, việc VCS trở lại sớm vào ngày 03/04 tới khiến một số đội tuyển chưa tìm ra được cái tên phù hợp. Như trường hợp của VKE, đội tuyển này có 4 thành viên bị đình chỉ tạm thời là Gury, Bunn, Kairi và Kratos. Mới đây, đội tuyển này cũng đã thông báo tuyển người gấp rút ngay trên fanpage. Lý do thì quá rõ ràng khi VCS chỉ còn vài ngày nữa, còn các thành viên cũ đang bị đình chỉ để điều tra thêm.

Thông báo tuyển dụng của VKE

Quá thiếu người, SofM cũng úp mở việc có thể trở lại thi đấu cho VKE

Cũng không riêng VKE, cả 3 đội còn lại cũng đều bị ảnh hưởng về nhân sự khi có 2 thành viên trở lên bị tạm dừng thi đấu nhằm phục vụ công tác điều tra tiêu cực từ phía Riot Games. Do đó, việc gấp rút trở lại của VCS vừa là tín hiệu đáng mừng khi BTC đang thể hiện được quyết tâm cũng như giải quyết nhanh chóng bước đầu trước khi có kết quả chính thức. Bên cạnh đó, việc VCS kịp tiến độ sẽ thêm phần đảm bảo cho slot tham dự MSI vào giữa năm.

Tuy nhiên đây cũng là thử thách khi các đội tuyển đều chịu ảnh hưởng và sẽ rất khó để các đội tham dự Vòng Chung kết có được phong độ cũng như kết quả tốt nhất.