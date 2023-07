Gisele Bundchen - "Thiên thần" Victoria's Secret giàu nhất thế giới

(Ảnh: NBC News)

Theo nguồn tin từ Just Jared, khối tài sản ròng của Gisele Bundchen đã lên đến 400 triệu USD. Điều này giúp người mẫu người Brazil một lần nữa giữ vững danh hiệu là "thiên thần" Victoria's Secret giàu nhất hiện nay.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Gisele đã xuất hiện trên hơn 1000 trang bìa tạp chí lớn, nhỏ. Ngoài những hợp đồng người mẫu, vợ cũ của Tom Brady còn gây chú ý với những vai diễn khách mời nhỏ trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có The Devil Wears Prada. Mặc dù đã không còn làm người mẫu toàn thời gian, Gisele Bundchen vẫn luôn là gương mặt được các hãng thời trang săn đón cho các hợp đồng quảng cáo.

(Ảnh: NBC News)

Đứng ở vị trí thứ 2 là Heidi Klum, cách biệt khá lớn so với 400 triệu USD của Gisele Bundchen. Khối tài sản của Heidi Klum được nhận định là khoảng 160 triệu USD. Người mẫu Đức trở thành siêu sao vào đầu những năm 2000, xuất hiện liên tục trong nhiều quảng cáo và bìa tạp chí trên toàn thế giới. Số tài sản của cô còn đến từ việc làm dẫn chương trình, giám khảo cho các cuộc thi truyền hình như Germany's Next Top Model, Project Runway và America's Got Talent.

(Ảnh: Getty Images)

Adriana Lima cũng có mặt trong danh sách ở vị trí thứ 3, với tài sản 95 triệu USD. Vào năm 2017, siêu mẫu Brazil từng được mệnh danh là "thiên thần" đắt giá nhất của Victoria's Secret.

Danh sách những "thiên thần" Victoria's Secret giàu nhất thế giới:

1. Gisele Bundchen - 400 triệu USD

2. Heidi Klum - 160 triệu USD

3. Adriana Lima - 95 triệu USD

4. Tyra Banks - 90 triệu USD

5. Alessandra Ambrosio - 80 triệu USD

6. Miranda Kerr - 60 triệu USD

7. Doutzen Kroes - 35 triệu USD

8. Rosie Huntington-Whiteley - 30 triệu USD

9. Joan Smalls - 26 triệu USD

10. Candice Swanepoel - 25 triệu USD