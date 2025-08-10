Giới trẻ sôi sục trước thềm concert quốc gia: Đến từ 12h trưa, trời mưa nhưng vẫn cực háo hức

Ngay từ trưa 10/8, dòng người đã nườm nượp đổ về khu vực SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, chuẩn bị cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Dù phải tới 20h chương trình mới chính thức bắt đầu, bầu không khí tại đây đã rộn ràng, háo hức từ rất sớm.

Chiều Hà Nội hôm nay đón một cơn mưa khá lớn. Từng nhóm khán giả đứng san sát dưới những chiếc ô đủ màu, hoặc khoác áo mưa nilon trong suốt, nhưng đôi mắt ai cũng ánh lên sự phấn khích. Đặc biệt, khắp các lối vào sân vận động, sắc đỏ rực rỡ của những chiếc áo phông in ngôi sao vàng, những lá quốc kỳ tung bay trong gió mưa, đã biến khung cảnh thành một "biển đỏ" đầy khí thế.

Một nhóm bạn trẻ đến từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, các bạn khởi hành từ nhà lúc 12h trưa, vượt quãng đường hơn 15km để đến Mỹ Đình. "Bọn em đang rất hồi hộp, vui và háo hức," một bạn chia sẻ. Khi được hỏi trời mưa có làm giảm tinh thần, cả nhóm đồng loạt lắc đầu: "Không ạ! Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa!"

Nhóm bạn trẻ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có mặt từ 12h trưa, vượt quãng đường hơn 15km để "giữ chỗ" và tận hưởng trọn vẹn không khí

Một nhóm khác tới từ 14h30, dù còn tận 5 tiếng mới bắt đầu chương trình, vẫn kiên nhẫn chờ dưới mưa. Ai nấy đều nở nụ cười tươi, trò chuyện rôm rả và liên tục giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trước giờ G.

Một nhóm khán giả khác đến từ 14h30, vui vẻ chờ đợi dưới mưa, không quên ghi lại khoảnh khắc trước giờ G

Nhóm các chị Hạnh, Hảo và Hà từ cách đó khoảng 10km cũng đến từ 14h30, mang theo túi phụ kiện đầy cờ, băng rôn, mũ đỏ… "Trời mưa không hề gì, ngày hôm nay là ngày đặc biệt," chị Hảo nói.

Nhóm chị Hạnh, chị Hảo và chị Hà chuẩn bị đầy đủ cờ, băng rôn, phụ kiện đỏ rực, sẵn sàng "cháy" hết mình cùng đêm nhạc

Không khí tại Mỹ Đình đã "nóng" từ trưa, dù trời đổ mưa liên tục. Khoảng gần 16h, mưa tạnh dần, bầu trời trở nên trong xanh hơn. Sân vận động như bừng sáng, tiếng hò reo, tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi. Trước thềm concert, hàng nghìn trái tim đang cùng chung nhịp đập, sẵn sàng cho một đêm nhạc bùng nổ.

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.