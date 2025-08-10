Bất ngờ với "cỗ máy AI" tại Booth Fandom Yêu Nước, bạn đã tìm được ảnh của mình chưa?

Vào tối 10/8, concert “Tổ Quốc Trong Tim” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nằm trong chuỗi sự kiện nổi bật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Mở đầu cho chuỗi các hoạt động của dự án này là Booth Fandom Yêu Nước, với loạt hoạt động trải nghiệm độc quyền.

Được biết, booth mở cửa từ 16h00 để mọi người có thể đến check-in, chơi game, trải nghiệm và còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Booth Fandom Yêu Nước sẽ kéo dài đến 20h00 với hàng loạt hoạt động thú vị chỉ có duy nhất tại đây.

Ngay từ lúc booth mở cửa đón khách, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đến trải nghiệm. Không khí vui tươi, sôi động hơn bao giờ hết với các khu vực như: tiếp sức đồ ăn, thức uống, khu vực check-in sống ảo, khu vực nhận quà và khu vực chụp ảnh lấy ngay.

Nhưng trong đó có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt chỉ có tại Booth Fandom Yêu Nước đó chính là ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI. Đây chính là hoạt động ghi nhận khoảnh khắc khách mời tham dự các hoạt động lọc ảnh recap theo gương mặt. Yêu Nước, hình chụp của các khách mời sẽ được ghi lại. Sau sự kiện khách có thể dễ dàng tìm lại và lưu giữ ảnh của chính mình.

Chỉ cần làm theo những bước sau là khách mời có thể nhận ngay những tấm ảnh chụp của mình cực kỳ ưng ý:

Bước 1: Quét QR Code để tải ảnh riêng của bạn.

Bước 2: Nhấn vào "Ảnh của tôi"

Bước 3: Trong màn hình "Ảnh của tôi"

Bước 4: Ấn Chụp Ảnh/ Thư Viện để chọn/ chụp ảnh - Sau đó ấn Lưu

Bước 5: Bạn có thể download từng ảnh hoặc tất cả ảnh có mặt bạn.

Hoạt động này vô cùng tiện lợi và dễ dàng thao tác, hỗ trợ các khách mời có một trải nghiệm tại Booth Fandom Yêu Nước đáng nhớ hơn với nhiều kỷ niệm hơn.

Sau Mỹ Đình, Booth Fandom Yêu Nước sẽ tiếp tục xuất hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 30/8 đến 2/9, đồng thời có mặt tại 10 Trạm Yêu Nước trên tuyến diễu hành từ 27/8 đến 2/9. Song song đó, microsite Fandom Yêu Nước chũng chính thức mở từ ngày 10/8 để người tham gia tích điểm, quay gacha và đổi quà.

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.



