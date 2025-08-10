Concert Tổ Quốc Trong Tim thêm bùng nổ nhờ Booth Fandom Yêu Nước: vừa chơi vui, vừa mang về cả tinh thần Việt Nam!

Chiều 10/8, không khí tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã "nóng" dần lên từ sớm khi Booth Fandom Yêu Nước chính thức mở cửa đón khán giả. Đây là điểm hẹn được mong chờ trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước do Kênh14 khởi xướng, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bắt đầu từ 16h, hàng trăm lượt khách đã ghé booth để trải nghiệm hàng loạt hoạt động thú vị: check-in tại photobooth A80 chụp ảnh lấy ngay, cầm banner cổ vũ rực sắc đỏ, thưởng thức đồ uống miễn phí, và đặc biệt là tham gia mini game nhận quà siêu "cháy".

Mini game diễn ra tại Booth Fandom Yêu Nước thu hút đông đảo khán giả tới tham dự, khiến cho không khí trước thềm concert quốc gia sôi động hơn hẳn

Mini game với loạt câu hỏi xoay quanh sự kiện lịch sử 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến nhiều người "xoắn não" ngay tại chỗ. Không chỉ người chơi mà cả những khán giả đứng quanh cũng háo hức suy nghĩ câu trả lời. Mỗi lần có đáp án đúng, tiếng reo hò và tràng vỗ tay lại vang dội, kéo tinh thần của đám đông lên cao hơn.

Những phần quà được săn đón nhất tại booth chính là Bộ sưu tập Yêu Nước - gồm áo thun, khăn bandana và túi tote, tất cả đều nổi bật với tông đỏ rực cùng dòng chữ "Yêu Nước" đầy ý nghĩa. Thiết kế tối giản nhưng mạnh mẽ, cực "ăn ảnh" và phù hợp để khoác lên người trong bầu không khí cuồng nhiệt của concert. Rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ "rinh" ngay set quà này để vừa tham gia đêm nhạc vừa khoe trọn tinh thần Việt Nam.

Càng sát giờ G, khu vực booth càng đông nghịt. Từ khắp các lối vào, khán giả khoác trên mình sắc đỏ, tay cầm cờ và banner, sẵn sàng "cháy" cùng Tổ Quốc Trong Tim. Đúng 20h, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức bùng nổ trong âm nhạc, ánh sáng và tiếng hò reo, tràn ngập năng lượng và tự hào dân tộc.