Giới trẻ “rần rần” lên lịch đi Hội An check-in Đèn lồng khổng lồ & Drone đèn lồng Rồng – Phượng độc đáo Tết 2026

Nếu đang tìm một điểm đến vừa đậm "vibe" Tết, vừa đủ wow để lên ảnh, quay clip hay check-in sống ảo, thì Đảo Ký Ức Hội An chính là cái tên đang hot rần rần giới trẻ trước thềm Tết 2026. Lễ hội Ánh sáng & Di sản với tâm điểm là trình diễn đèn lồng khổng lồ cùng Drone đèn lồng Rồng – Phượng – những trải nghiệm được xem là độc đáo bậc nhất mùa Tết năm nay tại Hội An.

Đèn lồng khổng lồ "Châu ấn thuyền – Bức tranh di sản": phiên bản nâng cấp của biểu tượng Hội An

Nhắc đến Hội An là nhắc đến đèn lồng, nhưng mùa Tết năm nay, biểu tượng quen thuộc này được "chơi lớn" với trình diễn đèn lồng khổng lồ chủ đề "Châu ấn thuyền –Bức tranh di sản". Hình ảnh Châu Ấn thuyền được tái hiện bằng ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt, kể lại câu chuyện giao thương và giao thoa văn hoá của phố Hội xưa.

Không chỉ để ngắm, đèn lồng trở thành tác phẩm nghệ thuật ánh sáng quy mô lớn, kết hợp giữa tạo hình truyền thống và hiệu ứng thị giác hiện đại. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ không gian đảo như bước vào một "bức tranh di sản" sống động: rực rỡ, huyền ảo nhưng vẫn giữ trọn nét cổ kính rất riêng của Hội An.

Đèn lồng khổng lồ với chủ đề "Châu ấn thuyền – Bức tranh di sản" hứa hẹn sẽ mang đến những khung hình "đẹp như mơ".

Mùa xuân này, sẽ không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ diện áo dài cách tân, outfit Tết trendy, tranh thủ check-in, quay clip, bắt trọn từng khoảnh khắc lung linh bên đèn lồng khổng lồ tại Đảo Ký Ức Hội An - nơi vừa có câu chuyện văn hoá để kể, vừa đủ visual để lên ảnh "ăn Tết".

Drone đèn lồng Rồng – Phượng: điểm nhấn công nghệ khiến mạng xã hội bùng nổ

Trong mùa Lễ hội Di sản & Ánh sáng, màn trình diễn Drone đèn lồng Rồng - Phượng được kỳ vọng sẽ là khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của lễ hội. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2026, cũng là đêm khai mạc Lễ hội Di sản & Ánh sáng tại Đảo Ký Ức Hội An.

Drone đèn lồng Rồng - Phượng được diễn ra vào đêm 4/3/2026 với những khoảnh khắc "bùng nổ" thị giác và cảm xúc.

Trong không gian di sản, các drone đèn lồng nghệ thuật sẽ tạo nên hình ảnh Rồng và Phượng rực sáng trên bầu trời – biểu tượng của cát tường, thịnh vượng và khởi đầu mới trong văn hoá Á Đông. Drone đèn lồng mang tính uyển chuyển và mềm mại, đặc biệt phù hợp với không gian văn hóa Hội An, đem đến một trải nghiệm thị giác hoàn hảo.

Với cách dàn dựng này, màn trình diễn drone đèn lồng Rồng – Phượng được dự đoán sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc được giới trẻ mong chờ nhất, đặc biệt trong bối cảnh lễ hội mở màn cho chuỗi hoạt động ánh sáng và di sản kéo dài dịp đầu năm.

Lễ hội Ánh sáng & Di sản: khi Tết truyền thống gặp trải nghiệm hiện đại

Điểm khiến giới trẻ đặc biệt thích thú là cách Đảo Ký Ức Hội An biến Tết thành một trải nghiệm đa giác quan. Không chỉ có ánh sáng và công nghệ, lễ hội còn tái hiện không khí Tết xưa thông qua các không gian văn hoá, trình diễn nghệ thuật và hoạt động tương tác.

Tại đây, du khách có thể vừa xem chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh nổi tiếng "Ký Ức Hội An", vừa dạo bước trong không gian lễ hội ánh sáng, vừa tận hưởng không khí Tết theo cách rất khác: hiện đại hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn đậm chất Việt.

Bắt đầu từ ngày 17/02/2026 (Mùng 1 Tết nguyên đán), Đảo Ký Ức Hội An sẽ bước vào không khí lễ hội với hàng loạt hoạt động ánh sáng và trình diễn, hứa hẹn biến nơi đây thành điểm check-in không thể bỏ lỡ trong những ngày đầu năm.

Lễ hội Lì xì mở đầu cho chuỗi trải nghiệm hấp dẫn của Lễ hội Ánh sáng & Di sản.

Điểm đến "must-go" cho hội bạn thân, couple và gia đình dịp Tết 2026

Không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng, Đảo Ký Ức Hội An đang được xem là điểm đến "vừa đủ" cho nhiều nhóm đối tượng. Hội bạn thân có ảnh đẹp, clip viral. Các cặp đôi có không gian lãng mạn. Gia đình có trải nghiệm văn hoá phù hợp với nhiều độ tuổi.

Chính sự cân bằng này giúp Lễ hội Ánh sáng & Di sản tại đây trở thành một trong những hoạt động được mong chờ nhất dịp Tết 2026 tại miền Trung.

Đảo Ký Ức Hội An đang trở thành tâm điểm của mùa lễ hội Tết năm nay.

Nếu đang lên kế hoạch "đi đâu, làm gì?" cho Tết này, thì hãy đưa ngay Đảo Ký Ức Hội An với đèn lồng khổng lồ và drone đèn lồng Rồng - Phượng cũng như Lễ hội Ánh sáng & Di sản là cái tên đáng để lưu lại trong checklist.