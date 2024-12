Giới trẻ Hà Nội nô nức tới concert "Anh trai say hi" để làm giàu: Lãi gần chục triệu đồng một buổi chỉ nhờ những món hàng nhỏ

Trước giờ sự kiện Anh Trai Say Hi chính thức diễn ra vào buổi tối, hàng loạt bạn trẻ đã tranh thủ tận dụng khoảng thời gian này để kinh doanh. Không gian xung quanh khu vực sự kiện trở nên sôi động với nhiều gian hàng tự phát do sinh viên tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.

Nhiều người tranh thủ kiếm thêm nguồn thu.

Sỹ Thiết cùng bạn bè tranh thủ bán những chiếc hashtag.

Sỹ Thiết, sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Hà Nội, cùng nhóm bạn mang đến hơn 100 chiếc hashtag tự thiết kế để bán.

“Bọn em bắt đầu bán từ 12h00 trưa và chỉ trong chưa đầy 3 tiếng, toàn bộ hàng đã hết sạch. Hiện tại, nhóm phải cử người về lấy thêm để tiếp tục bán,” Thiết chia sẻ.

Nhóm bạn dự kiến sẽ tiêu thụ được hơn 300 chiếc hashtag trước khi sự kiện bắt đầu, với mức lợi nhuận khoảng 10.000 - 15.000 đồng mỗi sản phẩm và dự tính đêm nay sẽ bán được tới 500 chiếc. Như vậy, chỉ trong một buổi chiều tối, dự tính các bạn sẽ có khoản thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng.

“Số tiền này được chúng em dùng để trang trải cho cuộc sống và đóng học phí”, Thiết cười tươi nói.

Huyền Trang cầm trên tay những chiếc hashtag.

Tương tự, Huyền Trang, sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ rằng nhóm của cô đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh sau khi tham dự sự kiện hôm trước.

“Bọn em thấy mặt hàng hashtag rất được yêu thích nên quyết định quay lại để bán. Hôm trước em còn bị mất điện thoại giữa đám đông, cùng với hơn 20 người khác. Giờ quay lại bán hàng, em hy vọng kiếm thêm thu nhập để bù đắp khoản đó,” Trang bộc bạch.

Cách đó không xa, nhóm ba cô gái đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng mang đến một sản phẩm độc đáo – tranh đất sét tạo hình các nhân vật từ sự kiện.

Nhóm của Hồng Ngọc tranh thủ bán những bức tranh đất sét đáng yêu.

Hồng Ngọc, sinh viên năm 4, đại diện nhóm cho biết: “Bọn mình tự tay làm mọi thứ, từ mua nguyên liệu đến thiết kế. Mỗi sản phẩm là sự kì công, tỉ mỉ của các thành viên trong nhóm.

Chúng em phải mất 1 giờ đồng hồ để hoàn thiện 1 sản phẩm và bán giá 150.000 đồng”, Ngọc nói. Trong buổi ngày hôm nay, nhóm của Ngọc mang đến 20 sản phẩm với đủ các nhân vật khác nhau.

“Tự tay thiết kế và bán hàng giúp chúng mình vừa kiếm thêm thu nhập vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo”, Ngọc nói.