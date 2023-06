Giới trẻ đua nhau khoe “Giấy chứng nhận Gen C” trên MoMo

Hơn 10 ngày vừa qua, "Giấy chứng nhận Gen C" đã trở thành "chứng chỉ" cực hot trong cộng đồng những người dùng ưu ái "không tiền mặt" khi được nhiều bạn trẻ đua nhau rinh về và khoe trên các nền tảng mạng xã hội.



Gen C là thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ những người trẻ "ưu ái" không tiền mặt (Cashless Generation), nhanh nhạy với công nghệ và các xu hướng tiêu dùng thông minh. Được triển khai trên MoMo từ ngày 16/6/2023, "Giấy chứng nhận Gen C" là hoạt động đồng hành trực tuyến của MoMo nhằm hưởng ứng Ngày Không Tiền Mặt 2023 do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

"Giấy chứng nhận Gen C" cho biết bạn là "fan cứng" của thanh toán không tiền mặt ở level nào. Ảnh: MoMo.

Dựa trên tổng chi tiêu không tiền mặt và sử dụng dịch vụ tài chính trên MoMo trong 6 tháng gần nhất, người dùng sẽ được cấp 1 trong 4 danh hiệu: Phù Thủy Không Tiền Mặt, Chiến Thần Thanh Toán Số, Trùm Tài Chính Cá Nhân, Bậc Thầy Đầu Tư MoMo. Mới nghe loạt tên danh hiệu thôi đã thấy dữ dội rồi!

Đón đầu sức nóng của "Giấy chứng nhận Gen C", MoMo đặt mã QR để khách tham quan quét và lấy chứng chỉ "hot" này ngay tại gian hàng trên Phố đi bộ Lê Lợi trong Lễ Hội Không Tiền Mặt vừa qua. Tại đây, MoMo ghi nhận một bạn trẻ có tổng chi tiêu không tiền mặt lên tới hơn 300 triệu đồng và nhận ngay danh hiệu "Bậc Thầy Đầu Tư MoMo" xịn nhất.

Một bạn trẻ quét mã QR để lấy "Giấy chứng nhận Gen C" tại gian hàng của MoMo trong thời gian diễn ra Lễ Hội Không Tiền Mặt. Ảnh: MoMo.

Không chỉ đơn giản là "chứng chỉ" bắt trend thuật ngữ Gen C, "Giấy chứng nhận Gen C" còn là một chiếc "rì viu" tài chính cá nhân sinh động và thiết thực của người dùng MoMo. "Khoe" màn hình "Giấy chứng nhận Gen C" vừa nhận được, Quỳnh Anh (24 tuổi, Quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết cô bạn khá "choáng" vì không ngờ đã "làm bạn" với thanh toán không tiền mặt tích cực như vậy chỉ trong thời gian ngắn. "Rõ ràng thanh toán không tiền mặt tiện lợi hơn rất nhiều so với việc phải thường xuyên đi rút tiền và cất giữ tiền trong ví, lại còn "cân" được cả số tiền lẻ đến hàng trăm, hàng chục đồng. Ngay cả người lớn trong nhà mình cũng đang dần bỏ thói quen dùng tiền mặt vì đi đâu cũng sẵn mang theo điện thoại thông minh rồi, chỉ cần hàng quán chấp nhận là quét thôi."

Triển khai chương trình "Giấy chứng nhận Gen C", MoMo không chỉ cổ vũ xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn thúc đẩy giới trẻ khám phá và trải nghiệm các dịch vụ tài chính đang thịnh hành trên thế giới. Đó cũng là lý do mà MoMo mang thông điệp "Nền tảng tài chính thông minh cho thế hệ không tiền mặt" đến với Ngày Không Tiền Mặt 2023.

Với thế mạnh về công nghệ, MoMo hiện đang là nền tảng tài chính (Financial hub) được ưa chuộng bởi Gen C và cung cấp đa dạng các sản phẩm tài chính tiên phong như Ví Trả Sau, Thanh toán khoản vay, Mua bảo hiểm, Chứng Chỉ Quỹ, Tiết Kiệm Online, Tiệm Vàng Online, Nhận tiền quốc tế... Ngay trên MoMo, Gen C có thể mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến chỉ từ 500.000 đồng, mua vàng từ 0,1 chỉ vàng và mua chứng chỉ quỹ chỉ từ 10.000 đồng. Đây là những bước khởi đầu để Gen C làm quen và hướng đến xây dựng và hoạch định tài chính cá nhân hiệu quả trong tương lai.