Gil Lê - Xoài Non: Lộ clip hôn nhau, tiện thể công khai!

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê là tâm điểm chú ý suốt thời gian qua. Những ngày đầu tháng 8/2024, cả 2 đã bị "tóm" khoảnh khắc ôm hôn, chăm sóc nhau từng ly từng tí trên sân pickleball. Trước bằng chứng khó chối cãi về mối quan hệ đặc biệt, Gil Lê và Xoài Non không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.

Tuy nhiên, giữa nghi vấn hẹn hò đang rần rần cõi mạng, tưởng chừng như Gil - Xoài sẽ chọn cách ở ẩn, thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Họ thoải mái xuất hiện, tương tác thân mật với đối phương. Phải nói sau 2 tuần bị tung clip tình cảm, Gil Lê và Xoài Non luôn khiến người hâm mộ phải "ghen tỵ", phát sốt vì độ lãng mạn, ngọt ngào dành cho nhau. Lượng fan chung và ủng hộ cả 2 vì thế cũng ngày càng đông đảo.

Mọi "nhất cử nhất động" của Gil Lê - Xoài Non đều là tâm điểm trong thời gian qua

Vào ngày 4/8, Gil Lê và Xoài Non đã bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball

1. Gil Lê - Xoài Non ánh mắt si mê, cử chỉ và lời nói khó giấu tình ý

Thời gian qua, Xoài Non - Gil Lê có nhiều buổi livestream cùng nhau. Trong các buổi livestream này, loạt hint "hẹn hò" xịn xò của cặp đôi xuất hiện tới tấp. Mới đây, fan đã chia sẻ rần rần khoảnh khắc Xoài Non xưng vợ, gọi chồng với Gil Lê. Cụ thể, khi cùng nhau ăn cơm trong buổi livestream, Xoài Non đã nói: "Mời mọi người ăn cơm với gia đình em. Mời mọi người ăn cơm với vợ chồng em ạ". Cách xưng hô của Xoài Non khiến khiến Gil Lê giật mình, có phần ngạc nhiên. Sau đó, Gil Lê cũng vui vẻ gọi Xoài Non là "vợ". Ngoài ra, Gil Lê cũng lộ rõ thái độ sợ Xoài Non ghen, không dám trả lời những bình luận gọi "Chồng ơi" hay "Có người yêu chưa".

Khoảnh khắc Xoài Non xưng hô vợ chồng với Gil Lê được netizen ghi lại và chia sẻ rầm rộ

Không chỉ vậy, Xoài Non còn tiết lộ thích Gil Lê từ năm lớp 5, lớp 6. Cụ thể, khi phát nhạc của Gil Lê, một khán giả hỏi Xoài Non có thích bài nhạc không. Hot girl trả lời: “Mình thích người hát. Mình thần tượng từ đợt lớp 5, lớp 6, lâu lắm rồi” . Hay mới đây, Xoài Non còn công khai đăng hình ảnh lên story và khen ngợi nhan sắc của Gil Lê: "Cũng may đẹp trai. Chứ không làm nét này là chê" . Loạt động thái này của cặp đôi khiến fan càng thêm vững tay "chèo thuyền".

Xoài Non công khai khen ngợi vẻ đẹp và cho biết cô "fan cứng" của Gil Lê từ lúc lên lớp 5, lớp 6

Trước đó, chỉ 4 ngày sau khi lộ khoảnh khắc "khóa môi" gây bão cõi mạng, Gil Lê - Xoài Non cũng đã cho dân mạng chứng kiến vô số khoảnh khắc "tình bể bình", dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến và những cái ôm "nạp năng lượng" trên sóng livestream. Trong đó, Gil Lê không ngần ngại chăm sóc Xoài Non khi cô bạn "hàng xóm" có dấu hiệu bị xuống sức, mệt mỏi.

Trước những hành động thân mật công khai của Gil Lê, Xoài Non vừa ngượng ngùng, vừa thích thú. Cô nàng nhiều lần nhõng nhẽo hay tiến tới ôm Gil Lê đầy tình cảm. Đặc biệt, ánh mắt “see tình” đắm đuối Xoài Non dành cho Gil Lê cũng khiến MXH dậy sóng. Từ đây, cư dân mạng cho rằng Xoài Non đã mê Gil Lê lắm rồi, và không kìm nén được cảm xúc khi đứng trước "nửa kia" của mình.

Gil Lê - Xoài Non bên nhau như hình với bóng giữa nghi vấn tình ái gây xôn xao dư luận

Cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật công khai, như Xoài Non vuốt má Gil Lê...

... hay Gil Lê trao cho Xoài Non cái ôm đầy tình cảm

Đặc biệt, khoảnh khắc Xoài Non nhìn bạn "hàng xóm" bằng ánh mắt si mê đã khiến mạng xã hội dậy sóng

2. Xác nhận ở chung tòa nhà, coi nhà đối phương như nhà mình

Giữa lúc chuyện tình cảm đang được bàn luận rầm rộ, Xoài Non - Gil Lê còn dính nghi vấn đang sống chung nhà. Cư dân mạng đã soi ra hình ảnh trong sinh nhật của Gil Lê được chụp tại nhà của hot girl gen Z. Chiếc ghế sofa trong ảnh Gil Lê đăng tải tương tự như chiếc ghế sofa ở căn hộ của Xoài Non. Chưa dừng lại ở đó, Xoài Non còn tiết lộ "hàng xóm" của cô chính là Gil Lê.

Netizen soi ra bức hình chung của Gil Lê và Xoài Non được cho là chụp tại nhà của hot girl gen Z. Qua những hint này, cư dân mạng nghi ngờ chuyện cả hai sống chung

Tuy nhiên, mới đây, Xoài Non đã lên tiếng đính chính. Cô cho biết bản thân và Gil Lê chỉ ở chung 1 tòa nhà với nhau, không sống chung như dân tình đồn đoán: "Gì vậy, cùng nhà hồi nào" . Trong khi đó, Gil Lê cho biết 2 người sống chung tòa nhà. Gil Lê ở tầng trên còn Xoài Non ở tầng dưới, cách nhau 10 tầng. Cả hai thường gặp nhau nấu nướng, ăn uống vào dịp cuối tuần.

Do đó, họ đều quen thuộc với không gian sống của nhau. Thậm chí, netizen còn nhận ra Xoài Non coi nhà Gil Lê như nhà mình khi liên tục lấy các vật dụng, đồ ăn khá thoải mái. Cô nàng cũng tiết lộ có nhiều món đồ là do chính tay mình mua. Xoài Non cũng chẳng ngại "bóc phốt" Gil Lê hay đi nhầm dép của cô mỗi khi sang nhà: " Gil Lê có tật đi dép nhà mình xuống nhà người ta, nhưng lại đi dép nhà người ta về nhà mình".