Cuối cùng Gil Lê và Xoài Non cũng tự nhắc đến vụ bị "tóm dính" hôn nhau trên sân pickleball!

Nụ hôn công khai trên sân pickleball của Gil Lê và Xoài Non khiến cư dân mạng rần rần mấy ngày qua, cứ mỗi lần người trong cuộc xuất hiện trên mạng xã hội là netizen sẽ tranh thủ ào vào chúc mừng, trêu ghẹo. Dù chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến việc hẹn hò nhưng Gil Lê và Xoài Non khá thoải mái tương tác, xuất hiện cùng nhau. Mới đây nhất, cả hai còn có màn phát "vũ trụ cẩu lương" cực ngọt ngào trên livestream. Không chỉ trao nhau ánh mắt tình tứ, hành động ân cần mà Gil Lê và Xoài Non đã có phản ứng gây chú ý khi nhắc đến chuyện đi chơi pickleball.

Cụ thể trong lúc Gil Lê đang chăm chú tư vấn bán nước hoa thì Xoài Non nói thì thầm: "Mọi người hỏi đi chơi pickleball dùng mùi nào kìa?". Ngay khi nghe đến cụm pickleball, Gil Lê bật cười lớn và còn dùng tay che mặt để che biểu cảm ngại ngùng. Xoài Non cũng đáp lại cực đáng yêu: "Anh sao vậy, em đang đọc bình luận của mọi người thôi mà". Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gil Lê "đánh trống lảng" cho biết pickleball là một môn thể thao, nên chọn mùi nước hoa tươi mát. Chính phản ứng tầm 1 phút trên sóng của Gil Lê và Xoài Non đã nói lên tất cả, cư dân mạng càng có thêm cơ sở khẳng định đây đích thị là một cặp đôi mới của Vbiz.

Clip: Xoài Non và Gil Lê nhạy cùng khi bị cư dân mạng khéo nhắc về nụ hôn trên sân pickleball (Nguồn: TikTok Thịt kho)

Gil Lê vội lấy tay che mặt, cười lớn khi Xoài Non đọc bình luận ai đó hỏi đi chơi pickleball thì dùng nước hoa gì

Cả hai ngại ngùng, e thẹn thấy rõ khi bị nhắc địa điểm bị tóm trao nhau nụ hôn ngoạt ngào

Sau 2 tháng thông báo ly hôn "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis, Xoài Non gây xôn xao khi bị tóm "dính như sam", trao nụ hôn ngọt ngào cho Gil Lê. Trước đây, mỗi khi rộ tin hẹn hò, Gil Lê cũng thường không đưa ra câu trả lời chính thức nào. Trong thời gian nghi vấn hẹn hò với Chi Pu, dù đã bị bắt gặp thân mặt ngoài phố nhưng Gil Lê cũng không xác nhận bất kỳ điều gì. Trong mối quan hệ này, chỉ có Chi Pu từng lên tiếng cho biết xem Gil Lê như người thân, tri kỷ là là chỗ dựa vững chắc khi cô quyết định Nam tiến. Đến năm 2018, cả hai không còn nhắc về nhau, sánh đôi ở các sự kiện hay hoạt động đời thường.

Tiếp đến, vào năm 2019, Gil Lê bị soi hint ở chung nhà, thường xuyên "như hình với bóng" cùng Hoàng Thùy Linh. Như cách phản ứng cũ, Gil Lê cũng chẳng làm rõ mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh trước công chúng. Trong 1 lần bị hỏi trực tiếp, "cô Mị" nói: "Chuyện tôi và Gil Lê yêu nhau cũng giống như những nghi vấn trước đây của tôi thôi. Tôi sống trong showbiz này mười mấy năm rồi. Trong thời gian đó, tôi đã bị nghi vấn với rất nhiều người. Bởi vậy, tôi không muốn nói nhiều về Gil Lê cũng như những người từng bị nghi vấn có tình cảm với tôi trước đây".

Trước Xoài Non, thì "hồ sơ tình ái" của Gil Lê cũng xuất hiện thêm những cái tên như Lý Nhã Kỳ, Miu Lê. Thế nhưng cách phản ứng của Gil Lê "trước sau như một", không lên tiếng, không xác nhận và cũng không phủ nhận!

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nụ hôn công khai của Gil Lê dành cho Xoài Non gây sốt

Trong một lần hiếm hoi nói về chuyện tình cảm, Gil Lê chia sẻ quan điểm: "Một thời gian dài, tự hứa sẽ không ngồi bàn chuyện tình yêu nữa vì đã từng rất buồn lòng, sợ mạng xã hội và thấy sợ hãi những con người tự cho là biết tuốt rồi tự bịa đặt câu chuyện tình yêu của người khác một cách ảo tưởng, tiêu cực, xấu xí, rồi làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa dù câu chuyện sự thật là mọi thứ đều rất trân quý, tử tế và đẹp đẽ.

Với những cá nhân đang 'tấn công' Gil bằng những câu chuyện bịa đặt xấu xí, những phốt tình cảm không đúng sự thật... Gil xin phép không nhận vào tâm mình những tiêu cực đó nữa, trả lại hết cho các bạn đó và tha thứ cho các bạn vì chắc các bạn có nỗi khổ tâm hoặc mong cầu gì đó các bạn mới làm như vậy, tha thứ thật sự để chính Gil được an yên. Mong các bạn cũng sớm an yên nhen...".