Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính qua đời

Giáo sư Vũ Văn Đính - nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai qua đời, hưởng thọ 94 tuổi.

Theo thông tin từ Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Giáo sư Vũ Văn Đính (sinh năm 1933, quê quán Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương nay là thôn Phong Lâm, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng) đã qua đời sáng 29/7.

Trong suốt sự nghiệp, Giáo sư Vũ Văn Đính có nhiều đóng góp cho chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Ông từng giữ các cương vị Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư Vũ Văn Đính là một trong những người đặt nền móng cho chuyên ngành hồi sức cấp cứu hiện đại tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông gắn bó trọn sự nghiệp với Tổ Hồi sức cấp cứu A9 (sau này là Khoa Hồi sức cấp cứu A9) của Bệnh viện Bạch Mai - nơi được nhiều người gọi là "cửa sinh tử" của bệnh nhân nặng.

Giáo sư Vũ Văn Đính thăm khám bệnh nhân thời còn công tác. Ảnh tư liệu: BVCC

Không chỉ trực tiếp cứu người, Giáo sư Vũ Văn Đính còn là người đặt nền móng xây dựng hệ thống hồi sức cấp cứu hiện đại tại Việt Nam. Ông kiên trì nhiều năm để thành lập Khoa Hồi sức cấp cứu theo mô hình chuẩn, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như sốc điện, đặt máy tạo nhịp, thông khí nhân tạo, lọc màng bụng và lọc máu liên tục.

Nhận thấy việc dồn mọi bệnh nhân nặng về một khoa gây quá tải, ông đã tham mưu xây dựng mô hình phân chia thành ba chuyên khoa gồm Khám bệnh, Cấp cứu và Hồi sức tích cực. Mô hình này sau đó được nhân rộng trên toàn quốc và đến nay vẫn là nền tảng hoạt động của các bệnh viện.

Giáo sư Vũ Văn Đính còn được nhiều đồng nghiệp nhớ đến với câu chuyện "nuôi rắn cứu người". Đầu những năm 1980, khi nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn liên tục nhập viện nhưng Việt Nam chưa có huyết thanh kháng nọc, thuốc phải nhập từ nước ngoài với giá rất đắt, ông quyết tâm tự nghiên cứu.

Giáo sư xin rắn độc từ người dân và nhiều địa phương, dựng khu nuôi ngay cạnh Khoa Hồi sức cấp cứu A9 để lấy nọc, phục vụ nghiên cứu điều chế huyết thanh. Những con rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang, hổ chúa, lục xanh... được ông trực tiếp chăm sóc và theo dõi. Thành quả của công trình đã góp phần mở ra hướng điều trị hiệu quả cho các ca ngộ độc rắn cắn, cứu sống nhiều người bệnh và đặt nền móng cho lĩnh vực chống độc tại Việt Nam.

Với những đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà, Giáo sư Vũ Văn Đính được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2012, ông được trao Giải thưởng "Cống hiến trọn đời" về chăm sóc sức khỏe tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á tổ chức ở Hà Nội.

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng Giáo sư Vũ Văn Đính được tổ chức từ 8h30 ngày 1/8 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 9h30 cùng ngày, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.