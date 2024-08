“Giao điểm” thăng hạng sắc vóc đẹp hơn mỗi ngày của các ngọc nữ showbiz Việt

Series "Xét nét bạn đẹp" để tìm ra bí quyết đẹp từ trong ra ngoài của loạt ngọc nữ

"Biến hình" Olivoilà để tạo ra vẻ đẹp mướt mịn cho làn da



Hoa hậu Thùy Tiên, một "tín đồ" của những bí kíp làm đẹp đơn giản không thể bỏ qua "bảo bối" dầu ô liu Olivoilà để chăm sóc bản thân. Thay vì gò bó trong các chế độ ăn uống hay tập luyện khắc nghiệt, cô nàng ưu tiên ngủ đủ giấc, uống đủ nước và đặc biệt là sử dụng dầu ô liu trong các món ăn hàng ngày để duy trì sức khỏe từ bên trong.

TS. BS, chuyên gia Da liễu thẩm mỹ Trần Nguyên Ánh Tú bật mí, dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe trong ăn uống và hỗ trợ giúp "nuôi dưỡng" làn da mướt mịn. Nhờ khả năng làm mềm, phục hồi hàng rào bảo vệ da, giữ ẩm và giảm kích ứng, dầu ô liu như một "liều thuốc" dịu nhẹ cho làn da. Đặc biệt, với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, dầu ô liu còn giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn, đẩy lùi lão hóa.

Ngoài ra, nàng hậu "tự thưởng" những giây phút nghỉ ngơi bằng liệu trình chăm dưỡng kết hợp dầu ô liu với sữa tắm để dưỡng ẩm cho làn da thêm mướt mịn. Đây chính là những phút giây giúp Thùy Tiên tái tạo lại nhan sắc và thần thái rạng rỡ trong những ngày bận rộn.

Dưỡng tóc bồng bềnh bóng khỏe để tỏa sáng trong mọi khung hình

TS. BS, chuyên gia Da liễu thẩm mỹ Trần Nguyên Ánh Tú hướng dẫn, một trong những bí quyết phổ biến chăm sóc tóc đơn giản mà hiệu quả được ứng dụng khá nhiều là làm mặt nạ tóc với dầu ô liu. Nhờ hàm lượng lớn vitamin E có bên trong dầu ô liu cung cấp dưỡng chất cho tóc từ gốc, tạo nên một màng bảo vệ lớp biểu bì tóc tự nhiên trước những tác động xấu từ môi trường. Nhờ đó, mái tóc không chỉ trở nên mềm mượt, óng ả mà còn chắc khỏe hơn.

Diễn viên Phương Anh Đào, ngọc nữ của màn ảnh Việt, cũng là cô gái tỉ mỉ trong việc chăm sóc mái tóc của mình để "cân" mọi vai diễn. Dù thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao và hóa chất trong quá trình làm phim, mái tóc của Phương Anh Đào vẫn luôn chắc khỏe và bóng mượt nhờ trợ thủ dầu ô liu Olivoilà. Do đó, nữ diễn viên "thông thạo" các công thức dùng dầu ô liu để làm mặt nạ cho tóc, dưỡng da tay và mặt để thần thái luôn rạng ngời.

Ngoài chăm da, dưỡng tóc, đừng quên chăm sóc vóc dáng thêm xinh

Để khỏe từ bên trong, tự tin tỏa sáng, hãy quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, bắt đầu từ các nguyên liệu nấu nướng mà cơ thể hấp thụ hàng ngày. Hoa hậu Kỳ Duyên, được biết đến với những sải bước ấn tượng trên các sàn diễn thời trang, gần đây đã chọn viết tiếp chương mới trong hành trình trở thành phiên bản tốt hơn với ước mơ chinh phục đấu trường nhan sắc Miss Universe 2024. Nàng hậu cho biết cô đã ấp ủ hoài bão này và kiên trì với chế độ tập luyện, ăn uống, chú trọng đến chất béo có lợi cho cơ thể.

Điểm nhấn quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của Kỳ Duyên mỗi ngày đó chính là kết hợp dầu ô liu Olivoilà làm salad và chế biến thức ăn. Nhờ vậy, nàng hậu ngày càng thăng hạng nhan sắc và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

MC Khánh Vy cũng tâm đắc tìm ra công thức để giữ gìn giọng nói trong trẻo, tăng cường sức khỏe bằng một cốc nước chanh ấm pha thêm một thìa dầu ô liu Olivoilà vào mỗi buổi sáng.

TS. BS, chuyên gia Da liễu thẩm mỹ Trần Nguyên Ánh Tú đã cùng 4 ngọc nữ showbiz Việt khẳng định thông điệp "Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong", chứng minh rằng vẻ đẹp đích thực không cần đến từ những liệu trình chăm sóc cầu kỳ, mà từ chính những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày. Bạn cùng áp dụng nhé!