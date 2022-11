Giảng viên trợ giảng - Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: "Khi đã bước vào giảng đường thì ai cũng như nhau, tôi không muốn bị so sánh với người khác"

"Tuổi trẻ ta sống hết mình với thứ gọi là đam mê" là câu nói đúng với những gì Lương Thuỳ Linh đã đi qua. Ở tuổi 22, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thuỳ Linh hoàn thành trách nhiệm của Hoa hậu, tốt nghiệp loại xuất sắc ở Đại học Ngoại Thương và chính thức trở thành giảng viên trợ giảng tại Đại học Đại Nam.

Nhân ngày 20/11 - Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ Hoa hậu Lương Thuỳ Linh để lắng nghe mỹ nhân gen Z chia sẻ về vai trò mới. Lương Thuỳ Linh không giấu được sự hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ ngày bé. Song song với niềm vui, nàng hậu cũng gặp không ít khó khăn và thách thức mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh kể về việc nhận chức giảng viên trợ giảng và phản ứng của gia đình

Chúc mừng Lương Thuỳ Linh đã nhận quyết định chính thức trở thành giảng viên trợ giảng Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Đại Nam. Cơ duyên nào đã khiến Hoa hậu Lương Thuỳ Linh nhận chức vị mới sau 2 tháng tốt nghiệp đại học?

Thật ra cơ duyên giữa tôi và giáo dục đã có từ rất lâu. Trước khi trở thành Hoa hậu, cụ thể là lúc học năm nhất tại Đại học Ngoại Thương thì công việc đầu tiên của tôi chính là làm trợ giảng tại một trung tâm Tiếng Anh. Gia đình tôi rất chú trọng về việc giáo dục con cái nên từ bé tôi cảm thấy việc học không phải là điều gì quá khó khăn. Tôi xem việc học như một đam mê, tôi thích tìm tòi những điều mới. Có lẽ sau khi tôi may mắn tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Ngoại Thương thì đã được các thầy cô tại trường Đại học Đại Nam biết được tin và đã mời tôi về làm giảng viên trợ giảng.

Lương Thuỳ Linh có cảm xúc ra sao khi được ngỏ lời mời làm cô giáo ở tuổi 22?

Hoạt động trong nền giáo dục là điều mà tôi đã nghĩ đến từ ngày bé cho đến những năm đầu Đại học. Tôi rất có duyên với ngành giáo dục và cũng thích chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đến với mọi người. Khi nhận được lời mời ban đầu tôi khá bất ngờ vì mình mới tốt nghiệp Đại học xong mà cơ hội đến quá nhanh. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng nếu bây giờ không nắm bắt thì biết bao giờ giấc mơ của tôi mới trở thành sự thật. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy khá áp lực vì bản thân còn khá trẻ so với các thầy cô.

Bản thân tôi vốn không thích cuộc sống quá yên bình, hằng ngày làm công việc giống nhau, tôi muốn có thử thách một chút, khi con người đứng trước những thử thách thì họ sẽ nghĩ ra nhiều thứ mới mẻ và thú vị hơn.

Việc được làm việc trong ngành giáo dục là ước mơ ngày bé của Lương Thuỳ Linh nhưng khi nó trở thành sự thật thì bạn có gặp phải điều lo sợ hay áp lực nào không?

Với cương vị hiện tại thì điều tôi trăn trở nhất là làm thế nào để các bạn sinh viên có niềm đam mê với học tập như tôi từng có khi ngồi trên ghế nhà trường. Bằng niềm đam mê cũng như kinh nghiệm của bản thân, tôi mong muốn sẽ truyền đạt "ngọn lửa" đến các bạn vì tôi cũng đã từng gặp được những người thầy người cô cho tôi được "ngọn lửa" đó. Đôi khi họ không nhất thiết phải là thầy cô hay giảng viên bởi tôi thường gặp những người rất ngẫu nhiên nhưng họ có câu chuyện khiến tôi nhìn thấy được ngọn lửa bên trong, nhìn thấy được đam mê trong những việc họ đang làm. Vì thế, tôi cũng muốn như họ, để truyền tải niềm đam mê và tích cực đến các bạn sinh viên ở Đại học Đại Nam.

Cách đây 3 ngày, bạn được giới thiệu trước toàn thể học sinh, sinh viên với vai trò là giảng viên trợ giảng Lương Thuỳ Linh. Cảm xúc khi đó và khi được giới thiệu là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có điểm gì giống - khác nhau?

Có một điểm giống nhau là tôi đều cảm thấy tự hào khi được gọi là Hoa hậu hay là giảng viên trợ giảng. Nghề giáo viên luôn là một nghề cao quý, vì giáo viên là người làm nhiệm vụ "trồng người", giáo dục ra những chủ nhân mới của Đất nước. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những thầy cô, giảng viên, bất kì ai mà tôi gặp đã dạy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống. Khi được xướng tên là giảng viên trợ giảng cho trường Đại học Đại Nam, tôi cảm thấy rất vui và xúc động vì thứ nhất là giấc mơ đang trở thành sự thật, thứ hai tôi đang có cơ hội để truyền đạt những đam mê, nhiệt huyết, hơn thế nữa tôi có thể giúp các bạn sinh viên có được những cái như tôi đang có.

Cụ thể, công việc sắp tới Lương Thuỳ Linh sẽ làm là gì?

Tôi vẫn đang chờ sự phân công cụ thể từ nhà trường. Tuy nhiên trước đó thì tôi cũng có trao đổi rằng tôi mong muốn có những buổi mà nhà trường thường gọi là chuyên đề, nhưng với tôi nó đơn giản chỉ là những buổi chia sẻ. Tôi rất mong có những buổi như thế để sinh viên không chỉ thuộc khoa mà tôi đang giảng dạy mà tất cả sinh viên của trường có thể đến tham dự. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, vì tôi đang ở độ tuổi gần các bạn và có thể hiểu được những gì mà các bạn đang trải qua để lắng nghe, giải đáp và thấu hiểu.

Lương Thuỳ Linh sẽ là một người như thế nào khi xuất hiện trên giảng đường?

Tôi sẽ hơi khắt khe một chút. Đối với tôi việc học không phải là điều gì đó quá khó khăn, con người đôi khi sẽ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình sẽ là người được các bạn yêu quý vì tôi cũng thoải mái, thích tâm sự và trò chuyện.

Khi Lương Thuỳ Linh thông báo sẽ trở thành giảng viên trợ giảng, gia đình bạn đã phản ứng thế nào?

Khi tôi gửi thông báo cho mẹ rằng con sắp trở thành giảng viên trợ giảng của trường đại học thì mẹ bảo rằng: "Đây là một trách nhiệm cao cả đấy, đừng có mà lung tung". Ý của mẹ là bản thân tôi phải tiếp tục cố gắng trau dồi, học hỏi thì mới có thể làm tốt vai trò này. Mẹ tôi chưa chúc mừng tôi câu nào, có lẽ mẹ tôi đã quen với việc nghiêm khắc và mẹ cũng mong muốn tôi không được ngủ quên trên chiến thắng.

Lương Thuỳ Linh sẽ nói gì trước những ý kiến cho rằng bạn mới 22 tuổi, còn quá trẻ để ngồi ở vị trí hiện tại?

Ngày trước tôi cũng đã từng chia sẻ khi ngồi ghế Ban giám khảo tại Miss World Vietnam 2022. Mọi người tò mò và thắc mắc rằng tôi còn quá trẻ thì làm sao có thể đủ tuổi để đảm nhận vai trò tại một cuộc thi lớn. Khi tôi làm giảng viên trợ giảng, mọi người cũng sẽ nghi ngờ về năng lực của tôi khi tôi còn quá trẻ.

Nhưng tôi nghĩ rằng sự trưởng thành của một người không tính bằng số năm mà phải tính bằng những trải nghiệm mà họ đã trải qua. Tôi rất tự tin với trải nghiệm của mình. Năm 19 tuổi tôi may mắn trở thành Hoa hậu, cương vị đã cho nhiều kinh nghiệm mà tôi tin chắc rằng các bạn bằng tuổi tôi phải khó khăn mới có được hoặc không bao giờ có được. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, những người khó khăn lẫn những người giàu có và tri thức. Chính những cơ duyên đó đã giúp tôi có rất nhiều bài học quý giá và những bài học đó đã tạo nên tôi bây giờ. Tôi không chỉ có kinh nghiệm về học vấn, ý tôi không chỉ là lý thuyết mà còn là những bài học xung quanh cuộc sống.

Vậy với Lương Thuỳ Linh, ở tuổi 22 thành giảng viên trợ giảng là một thử thách hay cơ hội?

Tôi nghĩ thách thức mới tạo nên cơ hội. Khi mọi người gặp thử thách và nghĩ rằng bản thân chưa sẵn sàng, chưa đủ đón nhận thì đến bao giờ mới cảm thấy đủ và đến khi mọi người cảm thấy đủ thì cơ hội đó đã không còn. Hãy coi thách thức đó chính là cơ hội cho mình. Nếu mình đủ kiên cường và mạnh mẽ, đấy chắc chắn sẽ là cơ hội lớn.

Trước Lương Thuỳ Linh, nhiều Hoa hậu, nghệ sĩ đã từng là giảng viên hoặc làm công tác giáo dục trong một thời gian. Khi nhận danh vị mới, có bao giờ Linh lo sợ mình sẽ bị so sánh không?

Khi đã bước vào giảng đường thì ai cũng như nhau, tôi không muốn bị so sánh với người khác vì không thể nào so sánh được. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà tại sao chúng ta có đồng phục cho học sinh, hay tà áo dài cho giáo viên vì tất cả đều bình đẳng. Tôi tin rằng mỗi người đều có nét riêng và những điều đặc biệt dành cho sinh viên của mình. Đó không chỉ là lý thuyết bài học mà còn nhiều thứ khác nữa, hoặc đơn giản chỉ là những lời tâm sự cũng đã có giá trị với các sinh viên.

Lương Thuỳ Linh tiết lộ áp cực cân bằng công việc, từng bị đánh rớt khi học đại học

Khi làm giảng viên trợ giảng, Lương Thuỳ Linh có thay đổi cách ăn mặc hay hình ảnh trong showbiz?

Khi lựa chọn trang phục, tôi luôn đặt một tiêu chí lên hàng đầu là mình đang đi đâu, làm gì và với ai. Thế nên, khi xuất hiện ở giảng đường thì chắc chắn tôi sẽ chọn những bộ trang phục phù hợp với môi trường sư phạm, kín đáo, thanh lịch hơn. Đồng thời, tôi cũng muốn có cái gì đó của Lương Thuỳ Linh như sự trẻ trung, năng động của cô giáo gen Z để gần gũi với các bạn.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục những công việc trong showbiz, cá tính riêng của tôi bên ngoài sẽ không làm ảnh hưởng hình ảnh của tôi trên giảng đường. Mục đích của giảng viên trợ giảng và Hoa hậu chính là truyền cảm hứng cho mọi người.

Giả sử một ngày nào đó bắt gặp các bạn sinh viên xem ảnh bạn lên đồ lộng lẫy "chặt chém" đi dự sự kiện hay ảnh "sống ảo" thì Lương Thuỳ Linh sẽ phản ứng ra sao?

Tôi nghĩ đây là một tình huống thú vị. Vì các bạn ấy có sự quan tâm nhất định về tôi, các bạn muốn biết bên cạnh là giảng viên trợ giảng thì Lương Thuỳ Linh còn là ai thì mới xem như thế. Đó cũng là một điểm tốt, vì mọi người không chỉ quan tâm tôi ở một vai trò mà còn là nhiều vai trò khác nhau.

Lương Thuỳ Linh vẫn sẽ duy trì hoạt động showbiz khi nhận chức giảng viên trợ giảng, vậy làm thế nào để bạn cân bằng thời gian làm việc?

Trước giờ chưa có lúc nào mà tôi không bận rộn. Tuần trước, 1 tuần chỉ có 7 ngày nhưng tôi đã bay hết 6 chuyến từ Hà Nội - Sài Gòn. Khi đã nhận chức giảng viên trợ giảng, là một vị trí mà tôi đam mê và yêu thích thì không gì là không thể, tôi có thể bay 1 tuần 7 chuyến vẫn được, miễn sao có thể chuẩn bị thật tốt bài giảng. 3 năm vừa rồi, tôi vừa hoàn thành song song việc đương nhiệm Hoa hậu và học tập ở trường, tôi đã làm tốt cả hai thì tại sao việc vừa làm giảng viên trợ giảng và làm Hoa hậu mà tôi không cân bằng được?

Nhưng trong 3 năm đó, có bao giờ Lương Thuỳ Linh gặp áp lực, khủng hoảng không?

Chắc chắn là có. Mọi người thường nghĩ là Hoa hậu sẽ được ưu tiên nhưng thực ra là không có. Tôi còn nhớ khoảng thời gian đầu trở thành Hoa hậu, tôi chưa biết cách để cân bằng mọi thứ nên rất khó khăn và chật vật. Có những thầy cô đã cho tôi những con F (loại Kém) khiến tôi phải học lại 2 lần mới qua. Tôi có rất nhiều áp lực đấy chứ, áp lực thứ nhất là từ chính bản thân vì tôi luôn mong muốn mình làm tốt mọi thứ, áp lực thứ hai là từ gia đình vì gia đình cực kì chú trọng vào việc học, nếu tôi làm không tốt thì bố mẹ sẽ không hài lòng.

Tôi đã mất 6 tháng để tìm ra cách hài hoà mọi thứ. Cách tôi làm chính là tranh thủ những "thời gian chết" để học bài, đọc sách, chuẩn bị cho những lịch trình sau đó. "Thời gian chết" có nghĩa là lúc tôi đợi ở sân bay, đợi đến giờ làm việc hay make up,… Tôi nghĩ những người thành công đều như vậy, mỗi người chỉ có 24 tiếng thôi, quan trọng là mình biết cách để tối đa hoá thời gian.

Trong giai đoạn 6 tháng đầu chưa cân bằng được, liệu Lương Thuỳ Linh từng nghĩ về việc sẽ chọn một trong 2 công việc: Hoặc là một sinh viên, hoặc là một Hoa hậu?

Có những giây phút rất nhỏ suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ thôi hay là bỏ đi một thứ nhưng mà không nỡ bỏ bất kì thứ gì. Một bên là việc học vô cùng quan trọng, một bên là trách nhiệm với cương vị Hoa hậu, làm sao tôi có từ bỏ trách nhiệm của mình được. Vì không thể bỏ cái nào được nên tôi chọn cách sống chung với nó và tìm ra cách để cân bằng.

Lương Thuỳ Linh suy nghĩ thế nào trước quan điểm từng được Phương Nga chia sẻ rằng nhan sắc sẽ tàn phai theo thời gian còn tri thức mới tồn tại mãi mãi?

Tôi đồng tình với quan điểm này. Bây giờ có rất nhiều cách để sửa nhan sắc như nâng mũi, sửa mắt, cắt mí,… và tôi gọi đây là "con đường ngắn". Còn học vấn, tôi không nghĩ chỉ cần vài ngày là có thể giỏi lên được. Học tập là quá trình tích luỹ rất dài, đây là lý do hệ thống giáo dục có 12 lớp chia ra các cấp bậc, cao hơn là Đại học và ai muốn đi sâu hơn thì có thạc sĩ, tiến sĩ. Kiến thức rất vô vàn, việc giỏi cái gì đấy tốn rất nhiều công sức và thời gian.

Khi về già thì nhan sắc sẽ không còn trẻ trung, tràn trề năng lượng như ngày trẻ nhưng tri thức thì luôn luôn ở với mình và nó nằm sâu trong tâm trí. Tôi tin đó mới chính là thứ để mỗi chúng ta luôn thu hút, hấp dẫn và thú vị trong mắt người khác.

22 tuổi vừa làm Hoa hậu vừa đạt được ước mơ ngày bé, Linh nghĩ mình đã thành công chưa?

Tôi luôn thích hình ảnh một cô gái có tất cả mọi thứ, nghĩa là vừa làm được những gì mình đam mê, vừa kiếm được tiền, vừa có gia đình, nhan sắc và được mọi người yêu thương. Ở thời điểm này, tôi nghĩ đó là những thành công của mình nhưng lại không muốn bản thân bị "ngủ quên". Tôi luôn đặt mục tiêu cho những chặng đường mới để lấy động lực cố gắng hơn. Thước đo thành công của mỗi người ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Thời trẻ, thước đo thành công của tôi là những thành tựu và công việc mình đạt được. Tôi hay gọi những danh hiệu mọi người đặt cho là Hoa hậu, giảng viên, MC,… là một bộ sưu tập. Khi còn trẻ, tôi muốn thử sức mình với mọi thứ và làm dày hơn bộ sưu tập danh hiệu. Sau này, khi lớn lên một chút thì thành công của tôi sẽ một thứ khác như có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình.

Clip: Lương Thuỳ Linh lần đầu tiết lộ vừa đóng phim điện ảnh và vài chi tiết về vai diễn đầu tiên

Lương Thuỳ Linh bảo rằng bạn muốn bổ sung bộ sưu tập danh xưng thật nhiều, vậy bạn có nghĩ đến việc sẽ lấn sân sang làm diễn viên hoặc ca sĩ không?

Tôi vừa hoàn thành vai diễn trong một bộ phim điện ảnh đầu tiên. Bộ phim chưa được ấn định ngày ra rạp nhưng tôi mong sẽ được chiếu vào năm sau. Bộ phim có kịch bản rất hay và đầu tư chỉn chu, ngoài ra phim có liên kết với đài KBS của Hàn Quốc. Tôi tin đây sẽ bộ phim nhận được tình yêu thương của công chúng. Như vậy, sắp tới tôi sẽ có thêm một danh xưng nữa là diễn viên Lương Thuỳ Linh.

Còn ca sĩ thì chưa biết… bởi làm ca sĩ phải có tài năng đặc biệt về giọng hát. Tôi chưa tự tin nên chưa thể làm được.

Lương Thuỳ Linh có gặp khó khăn gì khi lần đầu thử sức với diễn xuất không?

Bất kỳ ai làm gì lần đầu tiên thì cũng có rất nhiều khó khăn. Tôi chưa qua trường lớp đào tạo về diễn xuất nào cả nên sẽ có nhiều thử thách hơn. Sau quá trình đi đóng phim cùng các anh chị, tôi mới biết nghề diễn viên không dễ, không phải là đứng trước camera và diễn. Đi đóng phim rất cực, quay xuyên đêm, trời nắng hay mưa cũng phải quay. Bên cạnh đó, tôi rất ngưỡng mộ các anh chị diễn viên khi thấy họ lấy cảm xúc. Tầm 10 phút trước khi ra phim trường, họ đã bắt đầu khóc, tức giận… khiến tôi cảm thấy như họ không hề diễn khi quay.

Nhân vật của tôi… rất Lương Thuỳ Linh, đây là một cô gái có cá tính mạnh, độc lập, tự chủ. Nhưng khác nhau là cô gái này nổi giận sẽ đập phá và đánh các thứ nhưng tôi thì không. Mỗi khi giận tôi sẽ im, về nhà suy nghĩ rồi ngồi khóc.

Lương Thuỳ Linh đón nhận vai diễn mới trong hoàn cảnh như thế nào?

Một ngày đẹp trời, các anh chị bên đoàn phim hỏi tôi có diễn không mà bản thân tôi chưa bao giờ từ chối một cơ hội mới nào cả. Trước đó, tôi cũng nghĩ đến việc nên thử sức làm diễn viên xem bản thân có hợp hay không. Tôi từng có dự định đi học lớp diễn xuất nhưng mãi chưa có một khoảng thời gian nào trống. Khi cơ hội đến, tôi cũng đi casting, diễn thử như những người khác để được chọn vào vai diễn lần này.

Từ khi được xướng tên cho ngôi vị Miss World Vietnam đến hiện tại, Lương Thuỳ Linh biết ơn điều gì?

Tôi biết ơn tất cả những gì xảy đến, cả những lúc vui vẻ hay buồn và áp lực,… tất cả khoảnh khắc đó tạo nên Lương Thuỳ Linh bây giờ. Tôi trân quý những người đã đến, những người đã đi.

Sau khi đã tự chủ được tài chính, món đồ giá trị nhất Lương Thuỳ Linh đã thưởng cho bản thân mình là gì?

Tôi nghĩ vật chất tính bằng tiền thì đó sẽ là những khoản rất lớn. Nhưng những món quà tinh thần lại có giá trị hơn với tôi, đặc biệt là những món quà đó do chính tiền tôi làm ra mang lại. Đó là những chuyến đi từ thiện. Mỗi khi đi từ thiện tôi sẽ được đến những nơi mới, tâm sự với những người mình chưa bao giờ được gặp. Có những câu chuyện khiến tôi bất ngờ, không nghĩ rằng trên trái đất này lại có mảnh đời khó khăn đến như vậy. Những lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tại sao mình sống may mắn thế này mà lại than vãn rằng mình khổ thế. Những chuyến đi đó đã cho tôi giá trị tinh thần và các bài học đắt giá về cuộc sống.

Hoa hậu Lương Thuỳ gửi lời chúc đến quý thầy cô nhân ngày 20/11

Ngày 20/11 này sẽ đáng nhớ nhất với tôi, đây là năm đầu tiên tôi được công nhận với danh vị giảng viên trợ giảng. Ngày này cũng khiến tôi nhớ về các thầy cô giáo của mình.

Nhân ngày 20/11, Lương Thuỳ Linh chúc thầy cô, các giảng viên và những người đang làm trong ngành giáo dục sẽ có một ngày thật vui và ý nghĩa. Lương Thuỳ Linh chúc quý thầy cô sẽ có sức khỏe, thành công và luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề "trồng người".

Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh!