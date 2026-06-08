Giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi tốt nghiệp THPT

Hà Nội yêu cầu mỗi giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng, đồng thời tăng cường bảo mật đề thi và ngăn chặn gian lận công nghệ cao.

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 500 điểm cầu trực tuyến tại 126 xã, phường và các trường được bố trí làm điểm thi trên địa bàn thành phố, sáng 8/6, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết công tác bảo mật đề thi được đặc biệt chú trọng trong kỳ thi năm nay.

Ngoài việc niêm yết sơ đồ phòng thi và lịch thi, các điểm thi sẽ tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ bí mật đề thi. Tại khuôn viên điểm thi sẽ có thông báo nêu rõ đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “tối mật”, đồng thời cảnh báo mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám thị tại một phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp trước khi làm bài.

Khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ tình trạng đề và có 5 phút để báo cáo giám thị nếu phát hiện đề rách, mờ, nhòe, thiếu trang hoặc mã đề không thống nhất giữa các trang. Sau thời gian này, mọi khiếu nại liên quan đến đề thi sẽ không được giải quyết.

“Đây là nội dung Sở GD&ĐT yêu cầu các giám thị nhấn mạnh nhiều lần để thí sinh nắm được và thực hiện đúng quy định”, ông Bình nói.

Ông Bình cũng khuyến cáo thí sinh không mang theo các vật dụng không cần thiết, đồ vật có giá trị hoặc những thiết bị bị cấm vào khu vực thi. Thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Một nội dung đáng chú ý được Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt tại hội nghị là nguyên tắc tổ chức kỳ thi với phương châm “6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thực hiện đúng quy chế, đúng quy trình; không lơ là chủ quan, không tạo áp lực không cần thiết và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài thẩm quyền.

Đối với lực lượng coi thi, tất cả cán bộ làm nhiệm vụ phải được học tập đầy đủ quy chế thi và tuyệt đối không mang phương tiện thu phát thông tin vào khu vực thi. Mỗi phòng thi được bố trí hai giám thị thuộc hai đơn vị khác nhau.

"Đặc biệt, Hà Nội quy định một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi trong suốt kỳ thi nhằm bảo đảm tính khách quan và hạn chế tối đa các nguy cơ phát sinh tiêu cực", ông Bình cho hay.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các điểm thi tăng cường phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Trường hợp phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị thu phát thông tin để gian lận, điểm thi phải phối hợp ngay với lực lượng công an để kiểm tra, niêm phong tang vật và xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “tối mật”, vì vậy lực lượng làm nhiệm vụ cần nâng cao trách nhiệm để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ông cũng cho biết năm 2025 có ba thí sinh bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng điện thoại chụp đề thi gửi ra bên ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết năm nay toàn thành phố có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. Thành phố huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Công an TP Hà Nội cũng điều động gần 900 cán bộ tham gia bảo đảm an ninh tại các điểm coi thi, khu vực làm phách và chấm thi.

Theo ông Hiền, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới cả về công tác quản lý hành chính địa phương lẫn yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức thi. Vì vậy, các địa phương, nhà trường và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, chiều 10/6, thí sinh Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi. Ngày 11/6, thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán; ngày 12/6 hoàn thành bài thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.