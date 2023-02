Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk bị bắt

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D để điều tra về các hành vi Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt những người liên quan.

Nhóm người này gồm: Mai Huỳnh Lệ Thu - Phó giám đốc Công ty TNHH An Phát, Lại Phú Hợp - Giám đốc Trung tâm 47-06D (đăng kiểm viên), Nguyễn Phước Quang (đăng kiểm viên), Đinh Công Kiên (nhân viên nghiệp vụ), Đỗ Trọng Quân (kế toán), Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Trung Cang (nhân viên trung tâm và bảo vệ).

Quá trình điều tra, bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện các đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (Km15, Quốc lộ 26, Hoà Thắng, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nhận tiền của các lái xe, chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, khởi tố điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, tại Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Đồng thời đơn vị thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D về tội Nhận hối lộ quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/2, Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra trong thời gian năm 2021 và năm 2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-09D. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 2, Điều 359 Bộ Luật hình sự. Trong số 4 bị can này có cả lãnh đạo và cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-09D.

Ngày 14/2, liên quan vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hải Dương bắt giữ ông Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn, đều là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm này.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Phạm Văn Năng (SN 1983, trú TP Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH Thiên An và Nguyễn Văn Phúc (SN 1990, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Alpha (địa chỉ ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội).