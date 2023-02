Khám xét khẩn cấp tại 2 trung tâm đăng kiểm ở Thừa Thiên Huế

Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét cùng lúc Trung tâm đăng kiểm 75.01S (số 332 Điện Biên Phủ, TP Huế) và Trung tâm Đăng kiểm cơ giới 75.02S (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đều thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế này bị khám xét khẩn cấp sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoạt động tại những đơn vị này trong thời gian qua.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Nhiều cán bộ công an có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S. Ảnh: Nguyễn Hiền

Được biết, trong chiều cùng ngày, việc hoạt động đăng kiểm tại 2 cơ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên cũng bị tạm dừng. Rất nhiều phương tiện đưa xe đến đăng kiểm đã được Công an hướng dẫn quay về.

Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Hàng chục người bị khởi tố do liên quan đến đường dây nhận "lót tay" để bỏ qua lỗi của ô tô, trục lợi hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát thu giữ, niêm phong nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Ảnh: Nguyễn Hiền

Mới đây, Công an Đà Nẵng cũng vừa khám xét khẩn cấp 3 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra vụ án "đưa và nhận hối lộ" tại đây. Đồng thời, khởi tố và bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi "Nhận hối lộ".