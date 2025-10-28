Giảm chi tiêu, tôi mới nhận ra: Học theo cách của mẹ, nhàn hơn gấp đôi!

Mãi đến khi bắt đầu cắt giảm chi tiêu và thử sống theo cách của mẹ - giản đơn, thực tế, không cầu kỳ tôi mới nhận ra: Hóa ra cách sống của mẹ chính là đỉnh cao của tối giản, và công việc nhà thực sự giảm đi một nửa.

1. Thùng rác “xịn” chưa chắc tiện bằng thùng rác bình thường

Trước đây: Gia đình tôi sử dụng thùng rác thông minh có nắp cảm biến và chức năng tự động đóng túi, trông vừa hiện đại vừa tiện lợi.

Nhưng theo thời gian, các vấn đề với thùng rác thông minh bắt đầu xuất hiện. Ví dụ, chúng cần được sạc thường xuyên, cảm biến bị lỗi, và thậm chí cần túi đựng rác chuyên dụng, khiến việc sử dụng chúng càng trở nên khó khăn hơn.

Bây giờ: Tôi không chỉ chuyển lại sang dùng thùng rác thông thường mà còn học được cách sử dụng nhiều túi đựng rác như mẹ tôi. Khi đầy, tôi chỉ cần mang đi và thay túi mới. Cách này vừa tiết kiệm thời gian vừa giữ vệ sinh. Quan trọng hơn, thùng rác không kén chọn loại túi đựng rác, nên cuối cùng tôi cũng có thể dùng hết số túi ni lông mình đã tiết kiệm được.

2. Thảm chỉ nên có một tấm – trước cửa là đủ

Trước đây: Thảm thường được trải ở lối vào, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và các không gian khác. Thảm thường được cho là giúp ngôi nhà ấm cúng và thoải mái hơn.

Kết quả là những tấm thảm nhỏ thì ổn và có thể được làm sạch bằng một chiếc chổi đơn giản; nhưng những tấm thảm lớn như thảm ở phòng khách không chỉ dễ tích tụ bụi bẩn hơn mà còn không thể làm sạch được vì phòng tắm quá nhỏ và điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng làm sạch sàn của robot quét.

Bây giờ: Tôi bắt chước mẹ, chỉ trải thảm trước cửa ra vào. Không có gì khác trải bên trong, và điều đó thực sự giúp giảm khối lượng công việc nhà. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng việc giảm bớt trang trí không có nghĩa là bớt ấm áp, mà là giúp không gian thoáng khí hơn.

3. Bỏ hộp gia vị “đồng bộ”, giữ nguyên bao bì gốc

Trước đây: Cứ thấy hộp gia vị nào đẹp là tôi mua ngay. Tôi đã mua cả hộp thủy tinh, gốm sứ, và cả những loại nổi tiếng trên mạng. Tôi luôn nghĩ rằng tất cả gia vị phải được sắp xếp gọn gàng và đồng đều, nếu không căn bếp sẽ rất bừa bộn.

Tuy nhiên, dù hộp đựng gia vị được làm từ chất liệu gì thì đều có một vấn đề chung là cần phải vệ sinh thường xuyên, nếu không bên trong sẽ dễ bị ẩm mốc, vô hình chung làm tăng khối lượng công việc nhà.

Bây giờ: tôi không cần hộp đựng gia vị nữa. Tôi chỉ cần dùng bao bì gốc như mẹ tôi vẫn làm. Nhờ vậy, tôi đỡ mất công di chuyển gia vị và hoàn toàn không phải tốn công vệ sinh.

4. Tủ lạnh “đẹp như Pinterest” – nhưng sống thực tế hơn thì tốt hơn

Trước đây: Tôi thường chọn hộp đựng phù hợp theo sở thích và chia thành nhiều ngăn cho từng loại nguyên liệu. Thứ nhất, nó giúp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp mà không tốn diện tích; thứ hai, mỗi lần mở cửa tủ lạnh, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, hậu quả của việc lưu trữ có độ chính xác cao là việc cất đồ đạc mất thời gian, việc tìm kiếm nguyên liệu cũng mất thời gian, và bạn phải thường xuyên vệ sinh hộp. Trông có vẻ ngăn nắp, nhưng đằng sau đó lại là rất nhiều việc nhà không cần thiết, quá mệt mỏi.

Bây giờ: Về cơ bản, tôi không cần hộp đựng đồ nữa, và tôi chỉ mua những gì cần thiết. Khi nguyên liệu sắp hết, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những gì còn trong tủ lạnh. Quan trọng nhất là tôi có thể ăn rau tươi mỗi ngày, và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ tôi lại đi chợ hàng ngày.

5. Nồi đen không phải là “xấu”

Trước đây: Tôi ám ảnh với việc phải chà nồi cho sáng bóng như mới. Sau này mới hiểu, nồi nào dùng đủ lâu cũng đen đáy. Kết quả là tôi phải trả rất nhiều "thuế IQ" cho đồ dùng vệ sinh. Dĩ nhiên, cũng rất mệt mỏi. Suy cho cùng, đáy nồi đâu có dễ chùi rửa đến thế.

Bây giờ: Tôi chỉ rửa sạch dầu mỡ, lau khô, và dừng lại ở đó. Mẹ tôi nói đúng: “Đáy nồi sạch là được, chứ không cần phải sáng để soi mặt”.

6. Vệ sinh cửa sổ lưới

Trước đây: Cửa lưới trong nhà được tôi tháo ra và đặt trong phòng tắm, sau đó xịt dầu xả, chất tẩy rửa và giấm trắng, xả sạch bằng vòi hoa sen và cuối cùng là sấy khô. Toàn bộ quá trình này rất tốn thời gian và công sức, đặc biệt là khi tháo rời và lắp đặt cửa sổ lưới. Thật là phiền phức và thường khiến tôi kiệt sức.

Bây giờ: Dùng miếng bọt biển bọc khăn ướt lau trực tiếp, lau mặt trong và mặt ngoài hai lần, cửa sổ lưới cũng có thể được vệ sinh, ít phiền phức hơn nhiều so với việc tháo rời và lắp ráp cửa sổ lưới.

7. Gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy không hẳn tốt

Trước đây: Việc gấp chăn ngay khi thức dậy không chỉ để cho gọn gàng mà còn là một thói quen bắt buộc. Nếu không, tôi cảm thấy như mình chưa thực sự thức dậy. Sau đó, tôi tình cờ đọc được một bài báo khoa học phổ thông và biết rằng việc gấp chăn không giúp chăn thoáng khí hơn, và vì bên trong chăn có nhiều hơi ẩm và mồ hôi nên sẽ dễ tạo điều kiện cho mạt bụi và vi khuẩn sinh sôi.

Bây giờ: Tôi quen với việc trải chăn ra rồi gấp lại. Như vậy chăn sẽ thông thoáng và giữ được độ gọn gàng. Quan trọng hơn, việc sắp xếp cũng hiệu quả hơn nhiều. Chẳng trách việc đầu tiên mẹ tôi làm sau khi thức dậy sớm là lật chăn lại.

Kết luận

Khi tôi giảm bớt đồ đạc, bỏ qua những “tiện ích” không thật sự tiện, và sống theo cách của mẹ - tôi nhận ra: đơn giản không có nghĩa là cũ kỹ. Đó là một kiểu “sống tinh gọn”, tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức, và quan trọng nhất – giữ lại năng lượng cho những điều đáng sống hơn.

Đôi khi, “vô tư như mẹ” lại là đỉnh cao của khôn ngoan trong đời sống hiện đại.