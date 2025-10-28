Chuyên gia kêu gọi khi mua cam quýt ở siêu thị, nhất định phải kiểm tra 1 thứ

Nếu bạn thường xuyên ăn các loại trái cây họ cam quýt, bạn nên lưu ý đến cảnh báo sức khỏe từ chuyên gia dinh dưỡng Jenny Tschiesche (tại Anh) về nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến vỏ của chúng.

Tác giả của nhiều cuốn sách nấu ăn bán chạy đã chia sẻ lời khuyên của mình trên TikTok. Cô nói trong một video, tay cầm túi quýt được mua từ siêu thị có xuất xứ Nam Phi: “Hãy kiểm tra nhãn trên các loại cam, quýt để xem chúng đã được xử lý bằng những gì.”

Jenny cảnh báo thêm: “Đừng vội bào vỏ cam quýt cho vào món ăn, và chắc chắn đừng nấu cả quả — bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết chúng đã được xử lý ra sao.”

Chuyên gia khuyên hãy kiểm tra nhãn mác trên các loại cam, quýt bạn mua ở siêu thị. (Ảnh minh họa)

Cô nhấn mạnh: “Vỏ cam quýt hay chanh không phải lúc nào cũng an toàn để ăn! Nhiều loại quýt và quất bán trong siêu thị được xử lý bằng thuốc diệt nấm bề mặt để giữ độ tươi lâu hơn. Những quả tôi mua được ghi nhận đã được xử lý bằng các chất imazalil, 2,4D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), pyrimethanil, thiabendazole, fludioxonil và azoxystrobin.”

Jenny tiếp tục cảnh báo rằng việc tiêu thụ thường xuyên hoặc ở nồng độ cao các hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách khác nhau: “Imazalil và thiabendazole có thể ảnh hưởng đến gan và hệ nội tiết, fludioxonil và pyrimethanil có thể gây kích ứng hoặc ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, trong khi 2,4-D đã được liên kết với các tác động tiềm ẩn đến nội tiết tố và hệ thần kinh.”

May mắn thay, Jenny cho biết các cơ quan quản lý như EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu) và FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) đã đặt ra giới hạn dư lượng tối đa (MRLs), nhằm đảm bảo lượng hóa chất còn lại thấp hơn nhiều so với mức gây hại cho sức khỏe trong điều kiện tiêu thụ bình thường. Tuy nhiên, cô cũng giải thích thêm: “Đó là với điều kiện bạn sẽ bóc vỏ và ăn phần ruột quả. Vì vậy, đừng ăn vỏ của những quả đã được xử lý bằng các chất này, trừ khi bạn rửa và chà sạch kỹ lưỡng trước.”

Chuyên gia khuyên mọi người chà và rửa sạch vỏ cam quýt trước khi sử dụng. (Ảnh minh họa)

Các bước sử dụng cam quýt an toàn

Jenny kết luận bằng một số lời khuyên bổ sung:

Bóc vỏ trước khi ăn Rửa và chà kỹ nếu muốn dùng vỏ bào của các loại quả này Hoặc chọn trái cây hữu cơ

Một người dùng TikTok thắc mắc: “Nếu cần dùng vỏ bào, thì nên làm thế nào?”

Jenny giải thích rõ hơn: “Bạn có thể chọn rửa thật kỹ hoặc tốt hơn hết là mua trái cây hữu cơ, vì loại này có ít hoặc thậm chí không chứa thuốc diệt nấm.”

Một người khác hài hước bình luận: “Tôi bật cười khi thấy lời khuyên đầu tiên là bóc vỏ trước khi ăn. Có ai không làm vậy à?”

Jenny đáp lại: “Thực ra… có những công thức làm bánh yêu cầu nấu cả quả (kèm vỏ) rồi xay nhuyễn. Việc bào vỏ cam hoặc chanh để cho vào cháo hoặc bánh cũng rất phổ biến.”