Giảm cân có nhất thiết phải ăn đồ luộc đến phát khóc? Tuyệt chiêu "đánh lừa bộ não" giúp giảm 12kg cực nhàn của bác sĩ

Ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng cân nặng vẫn dậm chân tại chỗ? Thực chất, việc liên tục cắt giảm khẩu phần ăn một cách cực đoan chính là nguyên nhân khiến hệ trao đổi chất của bạn bị sụp đổ. Bác sĩ giảm cân Tiêu Tiệp Kiện (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ phương pháp giảm cân đỉnh cao mang tên "đánh lừa bộ não". Chỉ nhờ nắm vững nhịp điệu "nghỉ ngơi", một học viên của ông đã giảm thành công 12kg trong 4 tháng, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm sâu 11%.

Càng nhịn ăn càng béo: Khi bộ não tưởng bạn đang đóng phim "Đấu trường sinh tử"

Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện chỉ ra rằng, để giảm cân, nhiều người đang tự đày đọa bản thân còn hơn cả những khổ hạnh tăng. Mỗi khi mở hộp cơm ra, bên trong ngoài ức gà luộc thì là những loại rau xanh ngắt không một giọt dầu, trông chẳng khác nào "cỏ vừa nhổ ngoài bãi". Một số người thậm chí phải tìm đến thuốc hỗ trợ, liều lượng ngày một tăng nhưng cân nặng vẫn trơ trơ.

Thực tế, dưới góc nhìn của bộ não, bạn không phải đang giảm cân mà là đang sinh tồn trong bộ phim Đấu trường sinh tử (The Hunger Games) . Khi lượng calo nạp vào quá thấp, đại não sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nó lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài đang xảy ra nạn đói toàn cầu và chủ nhân của nó đang phải ăn vỏ cây qua ngày.

Ngay lập tức, để bảo vệ mạng sống cho bạn, bộ não sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ sinh học. Trong thuật ngữ y khoa, hiện tượng này được gọi là "sinh nhiệt thích ứng" (Adaptive Thermogenesis) .

Thuyết "ông chủ bủn xỉn": Cơ thể bật chế độ siêu tiết kiệm điện

Bác sĩ Tiêu sử dụng hình ảnh "ông chủ bủn xỉn" để ẩn dụ cho cơ chế sinh lý này. Cơ thể chính là ông chủ, còn các cơ quan nội tạng là nhân viên. Khi doanh thu sụt giảm liên tiếp trong 2 tuần (tương đương với việc bạn ăn ít đi 2 tuần), ông chủ quyết không chịu rút tiền tiết kiệm (chính là mỡ thừa) ra để trả lương.

Ngược lại, gã sếp keo kiệt này sẽ lập tức cắt giảm nhân sự, tắt toàn bộ hệ thống điều hòa, cấm nhân viên đi thang máy, thậm chí rút luôn phích cắm cây nước nóng lạnh! Đây chính là quá trình "hạ thấp mức chuyển hóa cơ bản" . Đó là lý do vì sao nhiều người ăn kiêng đến mức muốn khóc mà cân vẫn đứng yên, bởi cơ thể bạn đã chủ động chuyển sang chế độ "siêu tiết kiệm năng lượng".

Nghiên cứu khoa học: Chiến thuật "2 + 2" giúp đốt mỡ nhiều hơn 50%

Vậy làm thế nào để thoát khỏi chiếc bẫy sinh lý này? Bác sĩ Tiêu nhấn mạnh: Không thể đối đầu trực diện với cơ thể, bạn phải học cách "gạt" nó.

Ông dẫn chứng một nghiên cứu lâm sàng nổi tiếng mang tên Thử nghiệm MATADOR (Minimising Adaptive Thermogenesis And Deactivating Obesity Rebound). Các nhà khoa học chia những người tham gia thành hai nhóm:

Nhóm "thật thà": Liên tục cắt giảm calo mỗi ngày trong suốt 16 tuần.

Nhóm "đánh lừa cơ thể": Áp dụng chiến thuật "2 + 2".

Kết quả thật kinh ngạc: Nhóm áp dụng chiến thuật "2 + 2" giảm được lượng mỡ thuần nhiều hơn 50% so với nhóm ăn kiêng khắc khổ mỗi ngày. Đặc biệt, sau khi thử nghiệm kết thúc, tốc độ chuyển hóa cơ bản của nhóm này vẫn hoạt động vô cùng mạnh mẽ.

Tái khởi động hệ trao đổi chất: Giảm cân là một cuộc đấu trí

Nghiên cứu trên đã chứng minh rằng, việc ăn kiêng trường kỳ giống như bạn đang xiết nợ cơ thể, khiến hệ trao đổi chất sụp đổ hoàn toàn. Trong khi đó, mô hình MATADOR lại giống như một nút "Reset" - tái khởi động hệ trao đổi chất, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng sụt giảm tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi.

Bác sĩ Tiêu giải thích, 2 tuần "xả hơi" không phải là cái cớ để bạn ăn uống vô tội vạ, mà là một "tin nhắn" gửi đến đại não với nội dung: "Này sếp, bên ngoài không có nạn đói đâu, lương thực còn dồi dào lắm!" . Nhận được tín hiệu an toàn, bộ não sẽ bật lại điều hòa, cho phép cơ thể tiếp tục đốt cháy mỡ thừa.

"Giảm cân thành công không phụ thuộc vào việc ai chịu khổ giỏi hơn, mà phụ thuộc vào việc ai biết cách đánh lừa bản năng sinh tồn của bộ não khéo léo hơn", bác sĩ Tiêu kết luận.