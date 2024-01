Giảm 3,5kg trong 15 ngày, cô giáo trẻ chia sẻ những bữa ăn đầy bất ngờ, chị em muốn giảm cân trước Tết có thể học ngay

Ức gà luôn là thứ được Dương ưu ái trong quá trình giảm cân của mình. Cô khéo léo lột bỏ da gà trước khi ăn. Ức gà giúp giảm cân vì nó là một nguồn protein cao, chứa ít chất béo, đặc biệt là khi lấy đi phần da, ăn ở dạng luộc, hấp. Protein giúp no lâu, kiểm soát cơn đói và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Đồng thời, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa protein so với chất béo hoặc carb, quá trình này được gọi là hiệu ứng nhiệt động của thức ăn, từ đó tăng cường tiêu hao calo. Do đó, việc ăn ức gà giúp tạo ra thâm hụt calo cần thiết cho việc giảm cân hiệu quả. (Ảnh: NVCC)