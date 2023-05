Giải mã thành viên mới của đội Guardians of the Galaxy: "Nhỏ nhưng có võ", từng là hậu duệ của Captain Marvel

Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã chính thức nói lời chia tay với rất nhiều thành viên gốc của đội Vệ binh, trong đó bao gồm Star-Lord, Gamora, Mantis, Drax và Nebula. Rocket Raccoon và Groot vẫn tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ thiên hà cùng với rất nhiều gương mặt mới. Một trong số đó chính là Phyla, cô bé được họ giải cứu trong cuộc chiến với ác nhân High Evolutionary.

Trong nguyên tác, Phyla là một nhân vật có rất nhiều liên kết với Guardians, và thậm chí còn từng là thành viên của biệt đội này. Đây đồng thời cũng là một trong hai nhân vật, bên cạnh Adam Warlock, đã bị loại bỏ khỏi đội Guardians khi bước lên màn ảnh lớn vào năm 2014. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ đã không quá bất ngờ khi Phyla trở thành một Vệ binh và gần như sẽ còn trở lại trong tương lai của MCU. Dưới đây là toàn bộ nguồn gốc xuất thân của Phyla trong truyện tranh Marvel cũng như những câu chuyện mà nhân vật này có thể mang lên màn bạc trong thời gian tới.

Phyla trong truyện tranh Marvel

Phyla từng là Captain Marvel, đồng thời cũng là thành viên của Guardians of the Galaxy - Ảnh: Internet.

Trong nguyên tác, Phyla-Vell là Captain Marvel thứ 4, danh hiệu mà cô tạm thời đảm nhận từ người anh của mình, Genis-Vell. Tuy nhiên, nhân vật này lại được biết đến nhiều hơn với tư cách là Quasar kế nhiệm, người kế thừa những bảo vật Quantum Bands từ Wendell Vaughn.



Trong chuyến phiêu lưu đầu tiên dưới tư cách là Quasar nhằm chống lại phản diện Annihilus, Phyla và người đồng đội Moondragon đã hợp tác với Adam Warlock, một trong những thực thể mạnh nhất vũ trụ Marvel. Bộ ba này sau đó thậm chí còn đối đầu và đánh bại High Evolutionary. Đây có lẽ cũng là một phần cảm hứng để Marvel Studios xây dựng cốt truyện cho Guardians of the Galaxy Vol. 3. Tuy nhiên, những liên kết giữa High Evolutionary và Phyla đã hoàn toàn bị thay đổi, khi cô trở thành đối tượng thí nghiệm của hắn nhằm tạo ra một chủng loài hoàn hảo nhất vũ trụ.

Phyla-Vell từng gia nhập biệt đội Vệ binh dải ngân hà trong một bộ truyện phát hành vào năm 2008. Tuy nhiên, cô và Adam Warlock đã bị loại bỏ khỏi đội hình chính thức khi các Guardians bước lên màn ảnh lớn vào năm 2014. Phải đến bom tấn mới đây, họ mới chính thức gia nhập biệt đội này. Tuy nhiên, Phyla lại có một nguồn gốc rất khác trong MCU, khi cô là đối tượng thí nghiệm, là chủng loài mới do High Evolutionary tạo ra. Sau khi được các Guardians giải cứu, Phyla gia nhập cộng đồng tại Knowhere, và dần dần trở thành đồng đội của Rocket, Groot trong những chuyến hành trình giải cứu vũ trụ.

Phyla-Vell trong MCU

Phyla là đối tượng thí nghiệm của High Evolutionary trong MCU - Ảnh: Internet.

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, Phyla được thể hiện bởi Kai Zen, tài năng trẻ sinh năm 2007, từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Pepper trong dự án Eureka! của Disney Junior. Xuất hiện lần đầu tiên trong phân cảnh về một thí nghiệm thể chất của High Evolutionary, Phyla, và những đồng loại của mình, được coi là nỗ lực tiếp theo trong quá trình tạo ra một chủng tộc hoàn hảo bậc nhất vũ trụ. Những phân đoạn tiếp theo đã hé lộ rằng Phyla từng nhận được rất nhiều biến đổi gen để có thể trở nên vượt trội về thể chất, có thể hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không cần ăn uống hay nghỉ ngơi.



Phyla là đứa trẻ đầu tiên mà Drax tương tác và trò chuyện sau khi một số thành viên của Guardians đột nhập vào con tàu khổng lồ của High Evolutionary. Cô bé trở thành cầu nối để giúp họ giải cứu tất cả những đối tượng thí nghiệm còn lại, đồng thời cũng chứng tỏ bản thân là một nhân tố khác biệt và mang trong mình nhiều phẩm chất của một siêu anh hùng. Tuy nhiên, vì những thay đổi về mặt xuất thân so với nguyên tác, nhân vật này chỉ được gọi là Phyla chứ không phải là Phyla-Vell - vốn xuất phát từ Mar-Vell, Captain Marvel đầu tiên trong vũ trụ truyện tranh Marvel.

Phyla đã chính thức trở thành thành viên của Guardians of the Galaxy mới - Ảnh: Internet.

Sau khi đánh bại High Evolutionary, các thành viên của Guardians đã có những quyết định riêng cho con đường tương lai của mình. Star-Lord trở về Trái Đất để đoàn tụ với ông ngoại Jason Quill sau nhiều năm xa cách. Mantis cũng ra đi để có thể được làm những điều bản thân thực sự mong muốn. Gamora của năm 2014, một phiên bản vẫn còn khá hung hăng và lạnh lùng, đã trở lại với gia đình mới của mình, Ravagers. Trong khi đó, Nebula và Drax lui về hậu phương để xây dựng và phát triển Knowhere, đồng thời cũng hỗ trợ cho nhóm Guardians mới.



Điều này buộc nhóm Vệ binh phải có những sự bổ sung về mặt nhân sự, và Phyla đã trở thành một lựa chọn hoàn hảo nhất, bên cạnh Adam Warlock. Những gì Phyla thể hiện trong công cuộc giải cứu đồng loại trên con tàu của High Evolutionary đã đủ chứng minh năng lực và cá tính của nhân vật này. Ngoài ra, vì Marvel Studios đang ngày càng trẻ hóa đội hình siêu anh hùng của mình, Phyla có thể sẽ trở thành một nhân tố quan trọng, không chỉ đối với Guardians, mà còn là cả MCU trong tương lai gần.

Lý giải sức mạnh và siêu năng lực của Phyla

Phyla sở hữu nhiều siêu năng lực ở đẳng cấp vũ trụ - Ảnh: Internet.

Ngoài những cường hóa về mặt thể chất và tinh thần từ những thí nghiệm của High Evolutionary, toàn bộ sức mạnh của Phyla trong MCU hiện vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, trong đoạn post-credit của Guardians of the Galaxy, chúng ta có thể thấy đôi mắt và bàn tay của Phyla đã ánh lên ánh sáng kỳ lạ khi đối đầu với kẻ địch. Điều đó cho thấy rất có thể nhân vật này sở hữu sức mạnh ở cấp độ vũ trụ mà vẫn chưa được tiết lộ.



Trong truyện tranh, sức mạnh của Phyla-Vell liên tục thay đổi tùy thuộc vào vai trò mà cô ấy hiện đang đảm nhận. Ở mức độ cơ bản, Phyla sở hữu siêu sức mạnh, siêu thể chất cùng khả năng bay lượn chuyên nghiệp. Khi đảm nhận vai trò Captain Marvel, Phyla còn nắm trong tay những kiến thức, năng lực vũ trụ, khả năng chiến đấu được nâng cao, cùng với đó là một khối óc chiến thuật linh hoạt.

Với tư cách là Quasar, Phyla lại có nhiều loại sức mạnh nhờ Quantum Bands, cho phép cô có thể thao túng và hấp thụ năng lượng từ một chiều không gian khác có tên Quantum Zone. Có những thời điểm, Phyla thậm chí còn sử dụng cả thanh bảo kiếm Oblivion Sword. Đây có lẽ cũng sẽ là vai trò mà Marvel Studios đang xây dựng dành cho nhân vật này, bởi Captain Marvel hiện vẫn đang được đảm nhiệm bởi Carol Danvers.

Phyla sẽ trở lại trong dự án nào của MCU?

Phyla sẽ còn trở lại trong tương lai của MCU - Ảnh: Internet.

Việc gia nhập đội Vệ binh mới của Rocket cùng với Groot, Kraglin, Blurp, Cosmo the Space Dog và Adam Warlock cho thấy Phyla nhiều khả năng sẽ trở lại màn ảnh lớn trong phần phim thứ 4 dành cho Guardians of the Galaxy. Ngoài ra, Phyla, cũng như một vài thành viên khác, có thể góp mặt trong dự án phim dành cho Star-Lord, nhân vật đã được Marvel Studios xác nhận sẽ còn tiếp tục tái xuất trong MCU. Suy cho cùng, với tuổi đời và siêu năng lực tầm cỡ vũ trụ của Phyla, có thể xem đây sẽ là một nhân vật quan trọng trong tương lai của Marvel Studios.



Ngoài ra, không loại trừ khả năng Guardians of the Galaxy sẽ góp mặt trong hai sự kiện khép lại mạch truyện đa vũ trụ - Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars. Với những kinh nghiệm trong cuộc chiến với Thanos cách đây 5 năm, không có gì khó hiểu khi Biệt đội Avengers lại tìm đến sự giúp đỡ của nhóm Vệ binh nhằm chống lại các biến thể của Kang the Conqueror. Và khi đó, khán giả sẽ được gặp lại Phyla cũng như khám phá thêm về những sức mạnh tiềm ẩn chưa được bật mí của nhân vật này.

Nguồn: ScreenRant