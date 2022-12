Giải mã mối liên hệ giữa phản diện Kang với Thập nhẫn trong MCU

Kang the Conqueror (Kẻ chinh phạt Kang) sẽ là phản diện lớn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Không chỉ là ác nhân chính trong bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania, nhân vật này kiêm luôn vai “trùm cuối” của Avengers: The Kang Dynasty - phần phim tiếp theo trong hành trình của Biệt đội báo thù trong MCU.

Marvel Studios vốn đã chuẩn bị cho màn chào sân của Kang thông qua series truyền hình Loki, với sự xuất hiện của He Who Remains - một biến thể của ác nhân này, và cũng là người từng đánh bại hắn để quy đa vũ trụ về một dòng thời gian duy nhất. Tuy nhiên, với đoạn trailer đầu tiên của Ant-Man & the Wasp: Quantumania, Marvel Studios đã cho thấy Kang còn có mối liên hệ mật thiết với Thập nhẫn, 10 chiếc vòng quyền năng do Shang-Chi nắm giữ.

Thập nhẫn là bảo vật do Kang chế tạo bằng công nghệ tương lai?

Thập nhẫn là những món bảo vật quyền năng của MCU, có thể ban cho người sử dụng sự bất tử và nhiều siêu năng lực mạnh mẽ - Ảnh: Marvel Studios.

Đoạn trailer của Ant-Man & the Wasp: Quantumania đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Kang the Conqueror, kẻ dường như đang bị mắc kẹt trong thế giới lượng tử và cần đến sự giúp đỡ của Scott Lang để thoát ra ngoài. Tại đây, Kang đã xây dựng một đế chế đồ sộ cho riêng mình, với thành trì kiên cố cùng một đội quân hùng hậu.

Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra bất cứ sản phẩm công nghệ nào mà Kang đang sử dụng, từ tàu chiến cho đến nguồn cung cấp năng lượng, cũng đều mang thiết kế với những đường cong thay vì theo phong cách góc cạnh. Thủ phủ của hắn cũng được bao bọc bởi những chiếc vòng khổng lồ liên tục xoay vòng để đóng vai trò như một lớp khiên chắn kiên cố. Nhiều khả năng nơi đây chính là Chronopolis - “ngôi nhà” của Kang trong nguyên tác, cho phép hắn đi đến bất cứ khoảng thời gian nào từng bị hắn chinh phục.

Trở lại với những chiếc vòng khổng lồ bao bọc bên ngoài thành phố do Kang xây dựng, có thể thấy chúng sở hữu thiết kế khá tương đồng với Thập nhẫn, từ hình dáng cho đến những họa tiết chạm trổ bên trong. Nói cách khác, có thể coi chúng chính là phiên bản khổng lồ của món bảo vật mà Shang-Chi đang sở hữu.

Những chiếc vòng khổng lồ bao quanh thủ phủ của Kang có thiết kế rất giống với Thập nhẫn của Shang-Chi - Ảnh: Marvel Studios.

Nếu xâu chuỗi các chi tiết này lại với nhau, không loại trừ khả năng Thập nhẫn chính là sản phẩm do Kang tạo ra nhằm giúp hắn trong tham vọng chinh phạt đa vũ trụ. Vốn xuất thân từ tương lai trong một thực tại khác, lại sở hữu một khối óc thiên tài, hắn hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ cao cấp, vượt quá tầm hiểu biết của con người trong thế kỷ 21, để tạo ra những bảo vật quyền năng như Thập nhẫn.

Theo series Loki cho biết, các biến thể của Kang đã từng phát động cuộc chiến tranh đa vũ trụ trong quá khứ. Chỉ có một người duy nhất giành chiến thắng và thống nhất tất cả thực tại thành một dòng thời gian duy nhất. Đó chính là He Who Remains. Vì vậy, Thập nhẫn hoàn toàn có thể là vũ khí của một trong những biến thể của Kang, được hắn giấu đi trong thực tại chính của MCU (Earth-616) từ hàng trăm nghìn năm trước. Điều này lý giải vì sao ngay cả Phù thủy tối thượng Wong, hay thiên tài Bruce Banner, cũng không thể tìm ra nguồn gốc của Thập nhẫn.

Thập nhẫn đang gửi tín hiệu tới thế giới lượng tử để “mời gọi” Kang đến với dòng thời gian chính của MCU?

Nguồn gốc của Thập nhẫn hiện vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải trong MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Trong đoạn mid-credit của bom tấn Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, Wong, Bruce Banner và Carol Danvers đã tiến hành một cuộc họp khẩn để giải mã xuất xứ của Thập nhẫn. Họ cho biết khi Shang-Chi sử dụng 10 chiếc vòng quyền năng này, chúng đã gửi tín hiệu đến một nơi xa xôi, không xác định. Như đã nêu trên, cả 3 người đều không hề biết nguồn gốc của Thập nhẫn, cũng không thể xác định được loại vũ khí này sử dụng công nghệ hay phép thuật nào.

Với đoạn trailer đầu tiên của Ant-Man & the Wasp: Quantumania, mọi thứ đang dần liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn. Nếu những phân tích trên đây là chính xác, có thể khẳng định Thập nhẫn đang gửi tín hiệu đến Kang ở trong thế giới lượng tử để hắn xác định được vị trí của chúng và đến thu hồi lại món vũ khí quyền năng của mình.

Sau thất bại trước He Who Remains trong cuộc chiến đa vũ trụ trước đây, rất có thể Kang đã bị giam cầm trong thế giới lượng tử, còn thực tại của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tuy nhiên giờ đây, khi He Who Remains đã bị sát hại, đa vũ trụ lại được giải phóng, Thập nhẫn đã gửi tín hiệu đến cho Kang, như một lời thông báo về cơ hội tái xuất của hắn.

Trong nhiều năm bị giam cầm, Kang đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chinh phạt đa vũ trụ tiếp theo của mình, từ nhân lực cho đến vũ trang, công nghệ. Thứ duy nhất hắn cần lúc này là một người dẫn lối để thoát ra khỏi lượng tử giới. Đó chính là lý do vì sao trong đoạn trailer Ant-Man & the Wasp: Quantumania, Kang lại cần đến sự giúp đỡ của Scott Lang.

Bản chất siêu năng lực của Thập nhẫn là công nghệ cao cấp của Kang

Sức mạnh của Thập nhẫn thực chất là công nghệ của tương lai vượt quá tầm hiểu biết của con người ở thế kỷ 21? - Ảnh: Marvel Studios.

Thor từng chia sẻ rằng những thứ mà người Trái Đất coi là phép thuật, thực chất chỉ là công nghệ quá cao cấp tại Asgard mà họ chưa đủ khả năng để hiểu hết được. Điều này có lẽ cũng đúng với trường hợp của Kang, bởi những quyền năng siêu hạng mà Thập nhẫn ban cho người sử dụng chúng có lẽ cũng chỉ là công nghệ quá tân tiến của tương lai mà thôi.

Trong đoạn trailer của Ant-Man & the Wasp: Quantumania, có thể thấy những chiếc vòng khổng lồ bao quanh thủ phủ của Kang liên tục phát ra một loại năng lượng màu xanh dương đầy bí ẩn, như thể để bảo vệ hắn và đế chế của mình trong quá trình “nhảy” giữa các thực tại, các dòng thời gian. Nói cách khác, chúng miễn nhiễm với những thay đổi về mặt thời gian, không gian, và thậm chí còn có thể tác động vào đa vũ trụ.

Nếu Kang thực sự đã tạo ra Thập nhẫn thì những món bảo vật này cũng sở hữu khả năng tương tự. Và điều này đã được chứng minh thông qua bom tấn Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, khi 10 chiếc vòng quyền năng có thể phá bỏ cánh cổng kết nối đến một chiều không gian khác.

Vén màn bức tranh tổng thể về câu chuyện đa vũ trụ của Marvel Studios

Sự xuất hiện của Kang sẽ liên kết các bộ phim tưởng chừng như rất rời rạc trong giai đoạn 4 của MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Ngoài Thập nhẫn, Marvel Studios cũng đã đưa vào thêm một món bảo vật quyền năng nữa có thể có mối liên hệ mật thiết với Kang the Conqueror. Đó chính là chiếc vòng đeo tay của Kamala Khan, xuất hiện trong series Ms. Marvel. Không chỉ sở hữu thiết kế mang nhiều điểm tương đồng với những chiếc vòng bao quanh thủ phủ của Kang, nó cũng phát ra năng lượng màu xanh, và đặc biệt là giúp Kamala di chuyển đến khoảng thời gian và không gian khác một cách dễ dàng. Trùng hợp hơn nữa, chiếc vòng này còn được tìm thấy trong một ngôi đền có biểu tượng của hội Thập nhẫn.

Vì vậy, rất có thể cả Thập nhẫn và chiếc vòng tay của Kamala đều là những phát minh của Kang. Nếu như ở 3 giai đoạn đầu tiên, Thanos muốn thu thập đá vô cực để xóa sổ một nửa dân số vũ trụ, thì tương tự, trong 3 giai đoạn tiếp theo, Kang cần phải thu thập đủ những món vũ khí xưa cũ của mình để tiến hành chinh phạt đa vũ trụ. Những bộ phim tưởng chừng như rất rời rạc trong giai đoạn 4 của MCU giờ đây lại bắt đầu được liên kết một cách hợp tình hợp lý. Và tất cả đều hướng đến tham vọng của Kang the Conqueror.

Destin Daniel Cretton (trái) sẽ là đạo diễn của Avengers: The Kang Dynasty sau thành công của Shang-Chi & the Legend of the Ten RIngs - Ảnh: Marvel Studios.

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa Kang và Thập nhẫn còn có thể lý giải từ những câu chuyện hậu trường. Marvel Studios đã xác nhận Destin Daniel Cretton, đạo diễn của Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, sẽ trở thành “thuyền trưởng” của con tàu mang tên Avengers: The Kang Dynasty.

Destin cũng là người đã nghĩ ra ý tưởng về chi tiết Thập nhẫn gửi một tín hiệu bất thường về nơi vô định như đã nêu trên. Vì vậy, rất có thể nam đạo diễn đã giải xong bài toán về mối liên hệ giữa Thập nhẫn với Kang the Conqueror, và từ đó nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Marvel Studios cho vị trí quan trọng nhất của Avengers 5.

Nguồn: ScreenRant, Comicbook, Marvel Studios