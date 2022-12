Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 10: Song Joong Ki vừa có nụ hôn đầu đã gặp tai nạn, tỷ suất người xem tăng nhẹ

Sau tập 9 với rating giảm mạnh, sang tới tập 10 Cậu Út Nhà Tài Phiệt, con số nhích nhẹ lên 18,3% tuy nhiên vẫn chưa thể phục hồi phong độ so với kỷ lục ở tập 8.

Mở đầu Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 9 là màn "bẻ lái" ngoạn mục của Seo Min Young (Shin Hyun Bin). Hóa ra cô đến là để đưa ra bằng chứng cho thấy giám đốc Jin Hwa Young thật sự có biển thủ công quỹ. Bằng chứng của cô là đoạn ghi âm mà giám đốc Im - người vừa bị bắt cóc để bịt đầu mối - đã gửi đến trước đó. Trước những việc này, Jin Hwa Young cuối cùng đã phải buông tay, chuyển nhượng Trung tâm thương mại cho Do Joon (Song Joong Ki). Dù đã thuận lợi chiếm lấy Trung tâm thương mại nhưng Do Joon vẫn chưa có được sự tín nhiệm và tin tưởng từ ông nội - chủ tịch Jin Yang Cheol.

Dù đã chứng minh được Jin Hwa Young biển thủ nhưng Seo Min Young lại phải nhận lệnh từ sếp rằng không được phép khởi tố vụ án. Vì Min Young muốn trái lời nên lập tức vụ án được chuyển giao cho người khác. Min Young sau đó đi gặp Do Joon. Cô rất thất vọng về bản thân mình, cho rằng Do Joon là kẻ nói dối, dối rằng nhóm nhạc Seo Taiji sẽ trở lại, dối rằng cô sẽ trở thành công tố viên giỏi. Nói xong, cô đau lòng bỏ đi. Đúng lúc này, trên tivi phát bản tin thông báo nhóm nhạc Seo Taiji trở lại khiến Do Joon tức tốc đi tìm Min Young. Anh dắt tay Min Young chạy cả một con phố, đến nơi có màn hình TV để chứng kiến tin tức và chứng minh rằng mình không nói dối. Giữa lúc cảm động, Min Young đã chủ động hôn Do Joon, sau đó cậu út cũng đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Quay trở lại với cuộc chiến thương trường, chủ tịch Soonyang đang rất gấp rút cho việc tìm người thừa kế vì sức khỏe ngày càng yếu nhưng cậu cả Sung Joon dường như vẫn không hề "có cửa". Lúc này, con trai thứ của chủ tịch Jin - Jin Dong Ki đang chuẩn bị cho một kế hoạch thâm hiểm. Việc đầu tiên mà anh ta làm là tác động vào dòng chảy giao dịch cổ phiếu của Miracle mà Do Joon điều hành bằng cách mua chuộc dư luận và văn phòng công tố. Biết ai là người đứng sau giật dây, Do Joon lại không ngần ngại tới "mách" ông nội rằng có người hãm hại mình. Trước ẩn ý của cháu trai, Dong Ki lại dùng lý lẽ sắc bén để chủ tịch Jin không thể đứng ra làm chủ cho cháu trai, thậm chí còn gợi ý Soonyang hãy mua lại Miracle. Trước gợi ý của con trai thứ, chủ tịch Jin bất ngờ đồng ý và nói Dong Ki hãy định giá Miracle cẩn thận.

Trước thế "ngàn cân treo sợi tóc", Do Joon đưa ra ý kiến thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư nước ngoài, đổi ra thành tiền. Giám đốc Oh Se Hyun không hề đồng ý với phương án đầy rủi ro này. Chỉ Do Joon biết chuyện gì sắp xảy ra với thế giới nên khá tự tin vào lựa chọn của mình.

Ngay lúc này cuộc khủng bố tại Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán ảnh hưởng nặng nề. Dong Ki lập tức hạ lệnh bán gấp những hạng mục dễ bị ảnh hưởng. Đáng nói hơn, những ngành mà Dong Ki đầu tư ở Mỹ theo Miracle đều chịu thiệt hại lớn (Dong Ki ăn cắp thông tin của Miracle để đầu tư theo). Chỉ có Miracle là an toàn giữa cơn khủng hoảng vì trước đó đã thu hồi các khoản đầu tư nước ngoài. Ngay sau đó, Do Joon thực hiện chiến dịch Buy Miracle với kế hoạch đại chúng hóa đầu tư quỹ. Và chỉ sau 2 tuần ra mắt, Byu Miracle thu về lợi nhuận hàng ngàn tỉ, tham vọng của Do Joon bước đầu thành công, điều này kéo theo việc chỉ số chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ.

Do Joon đến gặp Dong Ki ngay sau khi Buy Miracle thành công. Trước thái độ đắc thắng của cháu trai, Dong Ki vô cùng tức giận. Đáng nói hơn khi mục đích của chuyến ghé thăm này là mua lại Chứng khoán Soonyang từ tay bác hai. Nhân tiện đây, Do Joon cũng dội thêm một gáo nước lạnh lên đầu Dong Ki khi thông báo một loạt cơ quan, tổ chức đã tuyên bố cắt đứt hợp tác với Chứng khoán Soonyang và bắt Dong Ki bồi thường. Bị dồn vào chân tường, Dong Ki đành để mất Chứng khoán Soonyang.

Tập phim kết thúc khi ông nội bất ngờ tới gặp Do Joon, yêu cầu cháu út đi cùng mình. Trên xe, chủ tịch Jin hỏi Do Joon có nhất thiết phải làm vậy với người nhà không và câu trả lời của Do Joon là "nếu điều đó cần thiết". Câu trả lời này khiến ông nội rất hài lòng. Thông tin chủ tịch Jin đi gặp Do Joon đã đến tai con cả và con thứ của ông, hai người đã đoán ra mục đích của bố. Và quả nhiên trên xe, chủ tịch Jin đã tuyên bố, Soonyang sẽ thuộc về Do Joon. Chưa kịp mừng thì xe của hai người xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc đối diện với cái chết, Do Joon đã nhớ ra lý do mình không thể nhớ gì về chính cuộc đời của cậu út. Rằng khi còn là Hyun Woo, anh đã hay tin Do Joon trong quá khứ đã chết.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

