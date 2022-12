Connect: Go Kyung Pyo làm khán giả sởn gai ốc, Jung Hae In diễn xuất đỉnh ở phim kinh dị mới

Cuộc đối đầu giữa người bất tử và kẻ sát nhân nghệ thuật thi thể

Vào một buổi sáng, tại nơi nào đó trong thành phố, một bức tượng tuyệt đẹp bất ngờ mọc lên khiến đám đông trầm trồ thán phục. Thế nhưng rất nhanh, họ phát hiện bức tượng đang... nhỏ máu. Hóa ra, đó là một xác chết được đắp thành tượng.

Những ngày tiếp theo, cứ theo chu kỳ nhất định, sẽ lại có thêm một bức tượng được ra đời, đồng nghĩa với việc lại có ai đó bị sát hại. Đám đông xôn xao, phẫn nộ. Thế nhưng đồng thời, cũng có những người rất mong chờ được chiêm ngưỡng "tác phẩm" tiếp theo của tên sát nhân nghệ thuật thi thể. Còn với lực lượng cảnh sát, họ như rơi vào đống sương mù.

Bộ phim Connect có sự tham gia của Jung Hae In, Go Kyung Pyo và Kim Hye Joo - nguồn: Disney+

Nút thắt để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng nằm ở chỗ Ha Dong Soo (Jung Hae In), chàng trai từng bị băng nhóm buôn nội tạng bắt giữ rồi phanh thây. Tuy nhiên, anh ta không hề chết nhờ sở hữu cơ thể có khả năng tự chữa lành. Dẫu vậy, vì quá sợ hãi nên trong quá trình chạy trốn, Ha Dong Soo đã bỏ lại một con mắt của mình.

Đáng nói hơn, con mắt này đã được cấy cho tên giết người Oh Jin Seop (Go Kyung Pyo). Chính vì thế mà Ha Dong Soo có thể nhìn thấy những nơi mà Oh Jin Seop đi qua, những người mà hắn ta đã gặp. Do vậy, anh quyết định rằng mình phải ngăn chặn tên biến thái này.

Tạo hình của Jung Hae In trong phim Connect - nguồn: Disney+

Dẫu vậy trong quá trình điều tra, Ha Dong Soo vô tình trở thành nghi phạm của đội thanh tra. Chẳng những vậy, vì cơ thể đặc biệt của mình, anh ta còn là "kho báu biết đi" trong mắt băng đảng buôn bán nội tạng.

Jung Hae In diễn xuất đỉnh, Go Kyung Pyo khiến khán giả sơn gai ốc với màn lột xác ấn tượng

Với Connect, Jung Hae In thực sự đã một lần nữa chinh phục khán giả với tài năng diễn xuất của mình. Nội tâm nhân vật Ha Dong Soo do nam diễn viên 34 tuổi đảm nhận không hề dễ để thể hiện trọn vẹn. Từ nhỏ, Ha Dong Soo đã phải chịu nhiều tổn thương khi bị những người mình yêu quý xem như quái vật. Tận sâu đáy lòng, anh luôn cảm thấy đau khổ, cô đơn tột cùng và nghĩ rằng bản thân chẳng phải là một phần của thế giới. Dẫu vậy, thay vì trở thành một kẻ cực đoan, Ha Dong Soo vẫn giữ gìn được nhân tính cùng trái tim nhân hậu dù đã có những khoảnh khắc, anh suýt mắc sai lầm.

Ha Dong Soo không phải một nhân vật dễ thể hiện - nguồn: Disney+

Ha Dong Soo luôn cố gắng sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Vì thế mà khi những biến cố xảy ra, anh ta đã cảm thấy sợ hãi. Với những khán giả thích nhân vật chính phải dũng cảm, quyết đoạn và thật "ngầu", có thể họ sẽ cảm thấy ức chế mỗi khi thấy biểu cảm sợ sệt của Ha Dong Soo.

Tuy nhiên về sau, Ha Dong Soo ngày càng trở nên dũng cảm, can trường. Để rồi trong cuộc chiến cuối cùng giữa Ha Dong Soo với Oh Jin Seop, người xem đã thực sự cảm thấy thỏa mãn với cách nhân vật xử lý tình huống.

Go Kyung Pyo cho thấy khi đóng vai phản diện, anh hoàn toàn có thể "ác tới nơi tới chốn" - nguồn: Disney+

Về phần Go Kyung Pyo, anh quả thực đã có một màn lột xác ấn tượng. Nhắc tới tài tử Reply 1988, có lẽ nhiều khán giả sẽ ngay lập tức cảm thấy buồn cười vì gương mặt của anh gắn liền với sự hài hước. Dẫu vậy thông qua nhân vật Oh Jin Seop ở Connect, Go Kyung Pyo lại khiến người xem phải sởn gai ốc.

Anh cho thấy khi đóng phản diện, mình hoàn toàn đủ khả năng để "ác tới nơi tới chốn". Từng biểu cảm gương mặt, ánh mắt cho đến loạt ngôn ngữ cơ thể của nam diễn viên 32 tuổi, tất cả đều toát lên khí chất của một kẻ tâm thần, bệnh hoạn.

Connect là một bộ phim hay nhưng vẫn còn những điều đáng tiếc

Xuyên suốt 6 tập phim, khán giả sẽ không thể dời mắt khỏi hành trình tìm kiếm và ngăn chặn kẻ sát nhân nghệ thuật thi thể của Ha Dong Soo. Mạch phim diễn ra nhanh, gay cấn và cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn còn đó hai điều mà đáng ra nếu làm được, Connect sẽ trở nên hay hơn rất nhiều.

Connect thuộc thể loại kinh dị nhưng khán giả sẽ không cảm thấy quá sợ hãi khi xem phim - nguồn: Disney+

Đầu tiên, dù thuộc thể loại kinh dị thế nhưng Connect lại hoàn toàn không mang đến cảm giác sợ hãi. Bầu không khí rùng rợn cùng những màn jump-scare (hù dọa bất ngờ) khiến người xem thót tim, đó là những chất liệu mà đạo diễn Miike Takashi hoàn toàn không sử dụng. Thay vào đó, khán giả chỉ cảm thấy rùng mình, ghê tởm trước những phân đoạn đầy máu me mà thôi.

Với những người xem khó tính, có lẽ họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở cách khắc họa nhân vật Lee I Rang - nguồn: Disney+

Một điều đáng tiếc khác, đó là dù hai nhân vật nam chính Ha Dong Soo - Oh Jin Seop được khắc họa rất ấn tượng, nhân vật nữ chính Lee I Rang (Kim Hye Joon) lại được xây dựng chưa "tới". Khác với Ha Dong Soo, ngay từ đầu Lee I Rang đã là một người mạnh mẽ, quyết đoán. Cô căm ghét những kẻ muốn lợi dụng sự phi thường của các Connect, mang trong mình suy nghĩ rằng Connect là "nhân loại mới" và nếu mọi người không chấp nhận họ, vậy thì họ phải vươn lên để cai trị thế giới.

Về sau, suy nghĩ của Lee I Rang có vẻ đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này diễn ra quá đột ngột, chóng vánh. Trước đó, phim cũng không đề cập gì tới quá khứ của Lee I Rang. Có lẽ, nguyên nhân nằm ở việc thời lượng phim chỉ kéo dài 6 tập mà thôi.

Dẫu vậy sau tất cả, tác phẩm của đạo diễn Miike Takashi vẫn rất hấp dẫn, đáng xem. Và nếu bạn chưa biết chọn phim gì để "cày" trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, Connect sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Bộ phim Connect đã ra trọn bộ 6/6 tập trên Disney+.