Giải mã lý do 2 concert Anh Trai cháy vé

Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang là hai chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc hot nhất trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là sân khấu dành cho những nam nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, diễn xuất, thể thao... trong khi Anh Trai Say Hi dành cho những nam nghệ sĩ trẻ trung hơn, thậm chí là lần đầu tham gia truyền hình thực tế.

Concert của hai chương trình này tại TP.HCM đã thu hút hàng chục nghìn khán giả. Concert thứ nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra tại vào tối 19/10 với sự tham gia biểu diễn của 32 anh tài và dàn khách mời, với các tiết mục được dàn dựng hoành tráng. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi đã tổ chức tới 2 concert tại TP.HCM, vào tối 28/9 và tối 19/10. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, 2 đêm nhạc Anh Trai Say Hi tại TP.HCM đã thu hút 78.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Concert Anh Trai Say Hi tại TP.HCM



Vé concert hết sạch trong chưa đầy 1 tiếng

Khi hai chương trình này ấn định ngày tổ chức concert ở thủ đô Hà Nội, sức hút của các Anh Trai vẫn không hề suy giảm. Concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi sẽ được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7/12. Một tuần sau đó vào ngày 14/12, concert thứ 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3.

Trong ngày mở bán chính thức, vé của cả hai chương trình tại Hà Nội đã nhanh chóng được bán hết trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Ngày 7/11, show Anh Trai Say Hi mở đợt bán vé sớm. Chỉ sau 45 phút mở bán trên nền tảng Ticketbox, tất cả các hạng vé đã hết sạch. 12h cùng ngày, BTC quyết định mở bán vé chính thức (sớm hơn dự kiến 1 ngày), sau gần 1 tiếng, tất cả các hạng vé đều bán hết. Lượng khán giả chờ mua vé Anh Trai Say Hi trên Ticketbox là hơn 50.000 người. Giá vé concert Anh trai "say hi" dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

BTC Anh Trai Say Hi thông báo hết vé mở bán sớm sau 45 phút mở bán



Tới ngày 12/11, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mở bán vé chính thức concert thứ 2 trên Ticketbox. Đến giờ mở bán, trang Ticketbox đã sập vì lượng người truy cập quá đông. 10 phút sau, trang web truy cập được bình thường nhưng lượng người xếp hàng chờ mua vé lên đến hơn 160.000 người. 40 phút sau khi mở bán, các hạng vé đã bán hết. Vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có mức giá từ 800.000 đồng đến hạng vé cao nhất là 8.000.000 đồng. Hiện tại, cả hai chương trình đều chưa công bố số lượng vé bán ra cho concert tại Hà Nội là bao nhiêu vé.

Tình trạng "cháy vé" nhanh chóng của hai chương trình đã khiến nhiều khán giả vô cùng hoang mang. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mua vé. "Vào từ sớm mà không mua được hạng vé nào"; "Canh mãi mà vẫn chưa tới lượt vào mua vé"; "Tiếc quá, vào được thì hết vé rồi"... một số khán giả để lại bình luận.

Minh Tú (23 tuổi, đến từ Phú Thọ) chia sẻ rất háo hức khi biết Anh Trai Say Hi sẽ tổ chức tại Hà Nội bởi hai concert trước tổ chức ở TP.HCM quá xa nên cô chưa có điều kiện tham gia. Dù đã chuẩn bị phương tiện đi lại, thuê khách sạn, mua trang phục, phụ kiện, nhưng điều quan trọng nhất khi đi concert là tấm vé thì Minh Tú lại chưa có. "Tôi đã dùng cả điện thoại và máy tính để săn vé nhưng vẫn không thành công. Đến giờ tôi vẫn chưa có vé. Nếu không được đi concert lần này tôi thấy khá buồn và tiếc nuối", cô nói.

Vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai hết sạch sau 40 phút mở bán

Cũng rơi vào tình cảnh không mua được vé, Hà Anh (30 tuổi, đến từ Đà Nẵng) tỏ ra khá bối rối khi đã đặt vé máy bay ra Hà Nội tham dự concert. Dù đã đi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ở TP.HCM nhưng cô vẫn quyết định ra Hà Nội xem concert thứ 2. "Ngay khi có thông báo concert tổ chức ở Hà Nội, tôi đã đặt vé máy bay và khách sạn. Tôi vẫn sẽ ra Hà Nội, nếu không mua được vé thì coi như đi du lịch. Tôi không dám mua lại vé đang rao bán trên mạng xã hội vì sợ lừa đảo", Hà Anh chia sẻ.

Trong khi đó, có những khán giả rất may mắn khi nhanh tay sở hữu vé xem concert. Chỉ sau 2 phút mở bán, Phương Anh (28 tuổi, đến từ Hà Nội) đã mua thành công vé hạng FANZONE của concert Anh Trai Say Hi. Chia sẻ kinh nghiệm săn vé "đu idol", Phương Anh cho biết khi mua vé trên Ticketbox, cần chuẩn bị tiền nhiều hơn giá trị vé, đề phòng trường hợp vé bị hủy có thể mua lại ngay. Đường truyền Internet ổn định cũng là yếu tố quan trọng khi mua vé. Phương Anh chọn truy cập bằng wifi thay vì 4G để tránh mất sóng. Trước giờ bán vé khoảng 2 phút, cô vào sẵn sự kiện trên Ticketbox, F5 liên tục để khi mục "Mua vé ngay" hiện lên là có thể truy cập luôn.

Giải mã sức hút 2 concert Anh Trai

Giải mã về sức hút của hai chương trình Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng việc hai concert Anh Trai cháy vé là điều dễ hiểu.

"Đây đều là hai chương trình có lượng người xem lớn trên truyền hình và nền tảng truyền thông xã hội. Thành công chính của hai show này phần lớn đến từ việc tạo ra sức hút trên mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook, Threads... Khi một chương trình phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội thì việc concert ngay lập tức cháy vé khi vừa mở bán là điều dễ hiểu. Các nền tảng mạng xã hội có hàng chục đến hàng trăm triệu người theo dõi, nên một chương trình trở thành xu hướng có hàng trăm nghìn khán giả chờ mua vé là chuyện bình thường", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

Theo chuyên gia, bên cạnh hiệu ứng từ truyền thông trên mạng xã hội, chất lượng của chương trình và sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng là yếu tố giúp hai chương trình gây sốt. Mỗi nghệ sĩ khi tham gia show đều có kênh truyền thông riêng để giao lưu với khán giả, và người hâm mộ không ngần ngại bỏ tiền ra mua vé đi xem thần tượng của mình, cho dù đó một chương trình không hay, trong khi đó hai chương trình này lại rất hấp dẫn và được đầu tư hoành tráng.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại TP.HCM



"Những chương trình âm nhạc, nghệ thuật của Việt Nam được tổ chức quy mô lớn với nội dung, âm thanh, ánh sáng đều tốt không có nhiều. Những show như Anh Trai Say Hi hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thực sự đưa ngành công nghiệp tổ chức biểu diễn của Việt Nam lên một đẳng cấp khác. Vậy nên khán giả ủng hộ những chương trình này là hoàn toàn dễ hiểu", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long lý giải.

Chia sẻ về việc những concert "thuần Việt" có chất lượng chuyên môn, giải trí cao đang "lên ngôi", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho biết: "Những năm về trước, khi giới trẻ muốn xem concert của những ngôi sao quốc tế phải bỏ tiền sang Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore... tốn rất nhiều chi phí. Khi có những concert được tổ chức tại Việt Nam, do người Việt Nam sản xuất và được giới trẻ ủng hộ, đây là tín hiệu đáng mừng, điều này cho thấy các bạn trẻ đã có cái nhìn thấu đáo hơn. Tuy nhiên, giới trẻ cũng không ủng hộ vô tội vạ các concert của Việt Nam mà họ phải nhìn thấy được chất lượng cũng như giá trị mà chương trình đem lại". Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Long, việc giới trẻ quan tâm tới những concert "made in Vietnam" là sự khích lệ rất lớn cho những nghệ sĩ Việt Nam cũng như những đơn vị sản xuất.