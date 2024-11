10 giờ sáng ngày 12/11, Ticketbox chính thức mở bán vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra tại Hà Nội, tuy nhiên chỉ sau 40 phút, trên fanpage chính thức của chương trình đã thông báo hết sạch vé. Ngay lập tức, khắp MXH xôn xao về những chiếc vé được mua thành công được hay quá trình săn vé của các "gai con".

Chỉ vỏn vẹn 40 phút nhưng vô vàn những tình huống oái oăm đã xảy ra. Không nói đến những màn "xếp hàng" vượt chông gai để sở hữu tấm vé concert vào ngày 14/12 tới đây, có cả những trường hợp, tưởng như săn được vé thành công rồi, cuối cùng vẫn hụt hẫng vì săn vé thất bại.

Trên Thread, rất nhiều người kêu trời vì tình huống này. Chủ tài khoản @hoaquynhroyal vừa đăng một status về tình huống oái oăm mà cô vừa gặp phải.

(Nguồn: @hoaquynhroyal)

Cụ thể, chủ tài khoản này đã đặt vé thành công và nhận được thông báo "Đang xử lý giao vé", cô cũng chuyển số tiền 7,2 triệu qua một ứng dụng thanh toán và cũng nhận về thông báo thanh toán thành công. Tuy nhiên không hiểu sao, quá trình đặt vé của cô lại thất bại, và cô nhận về thêm một thông báo hoàn tiền.

Theo chủ tài khoản này chia sẻ, hệ thống không hề có thông báo lý do hủy, đang vui vì đặt được vé thành công, cuối cùng lại bị hủy không rõ lý do. Chủ tài khoản @hoaquynhroyal đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với trường hợp của cô.

Bài chia sẻ của cô ngay lập tức nhận về rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Hóa ra không phải một mình cô mà rất nhiều người cũng gặp phải tình huống khó hiểu này.

- "Mình thanh toán bằng M nạp sẵn các thứ thanh toán trong thời gian đếm ngược mà cũng bị hủy 2 lần liền nên không phải đổ lỗi 'tại bạn thanh toán bằng cái này cái kia nên mới bị huỷ' hên xui thôi, thà rằng đừng gieo hy vọng chứ làm như này phát điên mất".

- "Hôm trước cũng đã có bài giải thích cho 'Anh trai say hi' rồi. Là do tiền không qua kịp trong thời gian ra vé thì bị trả lại đó bạn".

- "Bữa tôi đặt vé cũng bị y chang, canh đúng 12 giờ vào mua được vé vui quá trời, xong check lại thấy bị hủy không rõ lí do".

- "Mình cũng bị vậy, mất công xếp hàng, mua xong trừ tiền, họ báo thành công rồi thì 30 phút sau bị huỷ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

- "Thanh toán xong chưa kịp mừng thì nhận được mail 'làm ơn chờ hoàn tiền' sôi máu thật sự".

Nhiều người cũng vào bình luận giải thích vấn đề mà một vài "gai con" đang gặp phải. Có thể bạn đặt được vé thành công, nhưng đến khi thanh toán mất nhiều thời gian nên vé ấy lại bị hoàn lại, dành cho người thanh toán nhanh hơn. Tức là cùng một vé, ai thanh toán nhanh hơn sẽ mua được, mấu chốt nằm ở thời gian thanh toán, kể cả chuyển tiền thành công nhưng nếu chậm hơn vẫn không mua được vé.

Rất nhiều concert trước đó, dân tình cũng gặp phải tình trạng này. Cũng khó mà đổ lỗi cho hệ thống hay ứng dụng thanh toán, ngay cả khi thanh toán thành công thì chưa chắc 100% là bạn nhận được vé. Chỉ khi nhận được mail xác nhận mua vé thành công, khi đó mới thật sự thở phào.

Chỉ khi nhận được mail xác nhận "Vé đã mua" kèm theo file vé điện tử đính kèm trong mail thì mới thực sự săn vé thành công.

Thật đúng là "30 chưa phải là Tết" mà!