Giải mã EP ĐẸP của MONO: Thấy gì từ nỗ lực ''chuyển mình'' của ''Tân binh khủng long V-Biz''?

Nhịp điệu 4/4 được producer Onionn. và MONO tạo ra giúp tổng thể EP ĐẸP trở nên năng lượng, bắt tai và kích thích cảm xúc tích cực của khán giả khi nghe. Với những nhịp mạnh - nhẹ đặc trưng, cả 4 bài hát là Cười Lên, Em Xinh, Young và Open Your Eyes mang đến những trải nghiệm âm nhạc ở mức tốt dành cho nhiều khán giả.



4/4 là nhịp điệu vốn đã rất quen với khán giả Việt, có thể kể đến một số bản hit như Forever Alone (JustaTee), Thu Cuối (Yanbi - Mr.T) hay Lạc Trôi (Sơn Tùng M-TP). Phần ca từ của EP ĐẸP không dễ nhớ, dễ thuộc so với các ca khúc như Waiting For You hay Em Là, nhưng thể hiện rõ được sự phát triển của MONO sau một năm từ khi debut.

Cười Lên thuộc dòng nhạc Reggeaton - thể loại âm nhạc đường phố Jamaica với tinh thần tự do, phóng khoáng và ca từ đậm chất đời - sản phẩm lần này của MONO mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghe nhạc lạ tai, đặc biệt là với một thị trường âm nhạc ưa chuộng Pop Ballad và R&B như Việt Nam.

Bài hát được sáng tạo trên một phần beat với nhiều cảm xúc bằng tiếng guitar kết hợp cùng những âm thanh điện tử đặc trưng của Onionn. Với một dòng nhạc năng lượng như vậy, thông thường phần lời sẽ không phải là điểm nhấn quá mạnh mẽ. Tuy vậy, MONO vẫn khéo léo khai thác được cách viết nhạc có chiều sâu tốt của bản thân.

Thông điệp được truyền tải qua bài hát này rất rõ ràng: "Những điều tích cực thú vị luôn gọi mời/ Cuộc đời là bức vẽ do chính ta tô màu/ Tự tin, đừng lo âu, xóa hết u sầu là bớt đau đầu". Không cần dùng những cụm từ hoa mỹ, ước lệ, MONO vẫn truyền tải được những suy nghĩ sâu sắc của bản thân thông qua Cười Lên.

UK garage cũng là một đặc trưng thú vị trong dự án mới của MONO. Nốt bass được kéo dài và điều khiển nhịp nhàng cùng những âm thanh trống khác, không tạo ra năng lượng quá "bùng nổ" mà góp phần làm hài hòa cho tổng thể bài hát, từ vocal, âm điện tử đến tiếng trống kéo xuyên suốt. Sự pha trộn này tạo nên độ tương phản, khi những thứ ít nghe chung lại ở cùng nhau trong một bài nhạc.

MONO mang làn điệu chèo vào trong bài hát Em Xinh một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Ca sĩ sinh năm 2000 không hề gượng ép, thể hiện rõ qua cách anh hát. Tiếng sáo, tiếng trống và nhiều yếu tố âm thanh khác được cài cắm trong sản phẩm này cũng khiến khán giả phấn khích. Chèo là loại hình nghệ thuật tổng hợp. Chèo tổng hòa các yếu tố dân ca, dân vũ, dân nhạc, diễn xướng, tuồng tích trở thành đặc sản văn hóa đặc trưng ở Bắc Bộ. Xuất phát từ âm hưởng của giai điệu dân ca dần dần hình thành các tố chất buồn, vui, trong sáng, trầm tư, dí dỏm, trào lộng từng câu hát, trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Nỗ lực mang âm hưởng Việt Nam vào trong một dự án âm nhạc của MONO là điều rất đáng khen. Tuy vậy, dung lượng vẫn còn ít là điểm khiến nhiều người nuối tiếc. Bài hát sẽ mềm mại, hòa quyện hơn nếu được đưa thêm nhiều cung quãng của âm nhạc dân gian vào những nét giai điệu của phần nhạc điện tử.

Sự hân hoan được đẩy lên mức cao hơn với Young. Cảm xúc đầu tiên của khán giả khi nghe được bài hát này chắc chắn là sự phấn khích, thích thú và có phần "bùng nổ" về mặt cảm xúc ở đoạn drop. Việc kết hợp nhiều yếu tố âm thanh điện tử khác nhau vào một sản phẩm âm nhạc như Young tạo ra không khí lễ hội và một vùng không gian âm nhạc rộng mở cho khán giả trải nghiệm. MONO không viết phần lời quá "đặc" ở sản phẩm âm nhạc này.

"Ta sợ chi khó khăn trở ngại/ Kiên cường mỗi khi gặp thất bại" hay "Sải đôi cánh tự do và bay", chiếc hộp nhạc của MONO thực sự tạo ra những xúc cảm, những khoảng trống để khán giả có thể đồng cảm và hòa mình vào. 3 bài hát đầu tiên của EP ĐẸP là Cười Lên, Em Xinh và Young chắc chắn là những sản phẩm âm nhạc phù hợp nhất để đẩy tinh thần của khán giả lên cao trong giai đoạn cuối năm 2023.

Bài hát cuối trong EP mang tên Open Your Eyes chính là nơi để MONO thể hiện sự chiêm nghiệm sau một năm debut cùng nhiều năm học hỏi, trau dồi phát triển bản thân. Nhiều hiệu ứng âm thanh đặc biệt được sử dụng trong sản phẩm âm nhạc này đến tư Onionn. Lời bài hát nghe qua có một chút mê hoặc, khiến người ta nổi da gà với những hình ảnh, cụm từ được MONO sử dụng.

Khán giả được miên man trong vùng suy nghĩ và những xúc cảm của riêng MONO thông qua bài hát này. Những giai điệu lạ, ma mị được kết hợp trên nền nhạc điện tử và âm hưởng dân gian kết hợp với nhau rất tốt để bổ sung cho phần lời được viết ngắn gọn, xúc tích miêu tả về cõi nhân sinh đa sắc.

Dù không đào quá sâu, MONO vẫn đảm bảo chất lượng ngôn từ của Open Your Eyes. Bài hát này lần đầu thể hiện rõ sự táo bạo, phóng khoáng về mặt nội dung trong các sản phẩm MONO, mở ra một cột mốc mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 2000.

Chỉ sau một năm debut, EP ĐẸP là thứ khán giả có thể nhìn vào để nói rằng: MONO thật sự không một màu, và cũng chẳng một hit. Nỗ lực làm mới bản thân khi đang trên đỉnh là thứ đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm và nỗ lực. Việc MONO dám đắm mình vào trong đề tài đời sống, xã hội và truyền động lực cho nhiều khán giả càng cho thấy được nam ca sĩ hiểu bản thân mình ra sao.

Giữa một làng nhạc với đa sắc màu, đủ thể loại, MONO vẫn nổi bật lên với một dự án rất đặc biệt: EP ĐẸP - thứ sẽ còn được khán giả nhắc đến rất nhiều trong thời gian tới.