Giải mã đoạn post-credit của Guardians of the Galaxy 3: Đội Vệ binh mới lộ diện với thành viên mạnh nhất nhì vũ trụ Marvel

Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã khép lại hành trình của đội hình gốc nhóm Vệ binh dải ngân hà trong MCU. Tuy nhiên, nhiều khả năng Guardians vẫn sẽ tiếp tục có những chuyến phiêu lưu trên màn ảnh trong tương lai, với rất nhiều thành viên mới sau khi Star-Lord, Mantis và Gamora rời đội, còn Drax và Nebula quyết định lui về hậu phương để điều hành hành tinh Knowhere.

Để tiếp tục sứ mệnh bảo vệ thiên hà, Guardians đã bổ sung những nhân sự cực kỳ chất lượng để khỏa lấp khoảng trống mà các thành viên cũ để lại. Đoạn post-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 3 cho thấy, dưới sự dẫn dắt của Rocket Raccoon, các Vệ binh vẫn hoạt động rất ăn ý để có thể xử lý những mối đe dọa đối với sự bình yên của vũ trụ.

Điểm danh các thành viên của biệt đội Guardians of the Galaxy mới

Guardians of the Galaxy đã có đội hình mới sau cuộc chiến với High Evolutionary - Ảnh: Internet.

Như đã nêu trên, đội hình Guardians mới được hé lộ trong đoạn post-credit, với người lãnh đạo là Rocket Raccoon. Đích thân những thành viên cũ của nhóm đã công nhận điều này, chính thức chấm dứt cuộc tranh cãi về vai trò thủ lĩnh giữa Rocket và Star-Lord trong nhiều năm qua. Groot, với ngoại hình cao lớn vạm vỡ hơn rất nhiều, là thành viên thứ hai trong đội hình gốc tiếp tục gắn bó với Guardians.



Trong khi đó, những gương mặt mới đều là các nhân vật từng tương tác với các Guardians trong quá khứ. Trong đó bao gồm Kraglin, người kế thừa mũi tên Yaka của Yondu Udonta và cũng từng nhiều lần kề vai sát cánh với đội Vệ binh sau những sự kiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 2; Cosmo the Spacedog, chú chó vũ trụ đóng vai trò “trưởng ban an ninh" tại Knowhere, trụ sở mới của Guardians; Adam Warlock, một phản diện nhỏ trong bom tấn mới nhất của Marvel Studios, đồng thời cũng là thực thể mạnh nhất nhì vũ trụ Marvel.

Thành viên cuối cùng của nhóm Vệ binh mới là Phyla-Vell, cô bé xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 với vai trò là đối tượng thí nghiệm của ác nhân High Evolutionary. Trong nguyên tác, Phyla-Vell là một siêu anh hùng vũ trụ với quyền năng vô song, đồng thời còn sở hữu Quantum Bands - những thiết bị điều khiển năng lượng độc đáo được thực thể Eon trao tặng cho bất cứ ai có sứ mệnh trở thành người bảo vệ cho toàn vũ trụ.

Phyla-Vell mang trong mình hai dòng máu Kree và Titan, qua đó giúp cô sở hữu nhiều siêu năng lực khác nhau như siêu tốc độ, siêu thể chất, siêu phản xạ, cùng một số sức mạnh khác. Ngoài ra, cô còn là chủ nhân của bảo kiếm Oblivion, được rèn từ ma thuật Death-Magic. Vì vẫn còn là một đứa trẻ trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, sức mạnh của Phyla-Vell vẫn đang ở giai đoạn sơ khai nhất và chưa thể đạt đến cảnh giới cao nhất như trong nguyên tác. Tuy nhiên, chắc chắn nhân vật này vẫn sẽ có nhiều đất diễn trong các dự án MCU tương lai, cho dù là với đội Vệ binh hay trong loạt phim solo của riêng mình.

Những khác biệt của đội Guardians of the Galaxy mới so với nguyên tác

Những thành viên mới của Guardians từng gắn bó với biệt đội này trong nguyên tác tại những thời điểm khác nhau - Ảnh: Internet.

Những lựa chọn của Marvel Studios và James Gunn dành cho đội hình mới của Guardians mang đến rất nhiều khác biệt so với truyện tranh Marvel. Rocket, Groot, Cosmo, Adam Warlock và Phyla-Vell từng có thời gian gia nhập biệt đội này, trong khi Kraglin lại là một sự bổ sung hoàn toàn mới.



Với đội hình gốc của Guardians, Marvel Studios đã lấy cảm hứng chủ yếu từ bộ truyện Annihilation của Dan Abnett và Andy Lanning. Trong đó, Star-Lord là người đã đứng ra chiêu mộ các siêu anh hùng khác nhằm thành lập một đội ngũ bảo vệ vũ trụ, bao gồm Gamora, Drax, Rocket, Groot, Adam Warlock và Phyla-Vell. Khi bước lên màn bạc, Marvel Studios đã tạm thời “cắt vai" của Warlock cũng như Phyla-Vell. Đó chính là lý do vì sao họ đưa bộ đôi nhân vật này vào đội hình mới của Guardians, như một cách để thể hiện sự tôn trọng nguyên tác, đồng thời cũng là sự bổ sung chất lượng sau khi Star-Lord, Gamora và Mantis rời đội.

Số phận của những thành viên Guardians đời đầu

Các thành viên gốc của Guardians đều có những lý tưởng cho riêng mình - Ảnh: Internet.

Ngoài Rocket và Groot vẫn tiếp tục gắn bó với nhóm Vệ binh, tất cả các thành viên khác đều đã lựa chọn những lối đi cho riêng mình sau khi đánh bại High Evolutionary. “Star-Lord" Peter Quill quyết định trở về quê nhà Trái Đất để sống cùng ông ngoại, đối mặt với góc tối trong sâu thẳm tâm hồn bản thân kể từ khi người mẹ của mình qua đời. Tuy nhiên, hành trình của Peter trong MCU chắc chắn vẫn chưa dừng lại, kể cả khi anh không còn hoạt động cùng nhóm Guardians. Ở cuối đoạn after-credit, Marvel Studios đã chính thức xác nhận nhân vật này sẽ còn trở lại trong tương lai, với một cái tên rất ấn tượng - Legendary Star-Lord.



Đoạn kết của Guardians of the Galaxy Vol. 3 cũng mở ra tương lai mới dành cho Gamora, phiên bản đến từ năm 2014 trong Avengers: Endgame. Sau khi quyết định từ chối tình cảm của Star-Lord, Gamora đã trở về với gia đình mới của mình, nhóm Ravagers, cũng là những người mà cô đã sát cánh trong một khoảng thời gian dài sau khi Thanos bị đánh bại. Tuy nhiên, vì nữ diễn viên Zoe Saldana từng khẳng định không muốn tiếp tục gắn bó với vai diễn này, tương lai của Gamora trong MCU hiện vẫn là một dấu hỏi lớn.

Mantis là thành viên tiếp theo quyết định rời đội để được tự do làm những gì bản thân muốn sau nhiều năm phục tùng Ego, và sau này là Guardians. Mantis xem đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá chính mình và tìm hiểu sứ mệnh của bản thân trong vũ trụ rộng lớn thay vì phải phụ thuộc và Drax hay những thành viên khác. Trong nguyên tác, Mantis từng trở thành Celestial Madonna, nên không loại trừ khả năng nhân vật này sẽ có một vai trò rất lớn trong tương lai của MCU, và có thể sẽ trở lại với Guardians trong một dự án sau này.

Nebula và Drax, mặc dù không rời đội, nhưng cũng không trực tiếp tham gia vào những nhiệm vụ của Guardians. Thay vào đó, họ quyết định ở lại Knowhere để điều hành và bảo vệ nơi này. Nebula nổi lên như một nhà lãnh đạo tài ba với rất nhiều chiến lược nhằm xây dựng lại xã hội tại Knowhere, trong khi Drax lãnh trách nhiệm nuôi dạy những đứa trẻ mà Guardians từng giải cứu khỏi High Evolutionary. Với vai trò hậu phương như vậy, không có gì bất ngờ nếu như Nebula và Drax vẫn sẽ tiếp tục góp mặt trong những bộ phim tương lai của đội Vệ binh (nếu có), cho dù chỉ là những vai diễn khách mời mà thôi.

Khi nào nhóm Vệ binh mới sẽ tái xuất trong MCU?

Guardians of the Galaxy nhiều khả năng sẽ trở lại trong Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars - Ảnh: Internet.

Ở thời điểm hiện tại, Marvel Studios mới chỉ xác nhận sự trở lại của Star-Lord trong tương lai của MCU. Tuy nhiên, với đội hình mới của Guardians gồm những tên tuổi lớn như Adam Warlock hay Phyla-Vell, có lẽ việc biệt đội này tái xuất trên màn bạc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng, Marvel Studios có lẽ sẽ phải tìm kiếm một thuyền trưởng mới để chèo lái con thuyền Guardians of the Galaxy Vol. 4, bởi đạo diễn James Gunn đã chính thức tạm nói lời chia tay với Marvel để tập trung xây dựng vũ trụ điện ảnh DC.



Ngoài ra, có rất ít khả năng Guardians sẽ trở lại ngay trong giai đoạn 5 của MCU. Họ chỉ có thể góp mặt trong bom tấn The Marvels - dự án duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại, có bối cảnh không gian, vũ trụ. Ý tưởng này cũng sẽ vô cùng hợp lý, bởi Rocket và Carol Danvers từng có thời gian làm việc với nhau sau những sự kiện trong Avengers: Infinity War.

Bước sang giai đoạn 6, Guardians có thể tái xuất trong hai bom tấn Avengers tiếp theo, The Kang Dynasty và Secret Wars - những bộ phim được dự đoán là sẽ có quy mô “khủng” hơn cả Endgame. Chắc chắn đây sẽ là dịp để những siêu anh hùng, những biệt đội khác nhau quy tụ, và sẽ là thiếu sót lớn nếu như thiếu đi các Vệ binh dải ngân hà. Bên cạnh đó, vì Avengers từng kề vai sát cánh với Guardians trong cuộc chiến chống lại Thanos, không có lý do gì họ lại không tìm kiếm sự giúp đỡ từ biệt đội này khi phải đối đầu với các biến thể của Kang the Conqueror.

Nguồn: ScreenRant