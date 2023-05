Mỹ nam lột xác đỉnh nhất phim Hàn hiện tại: Sự nghiệp chật vật vì bom tấn, tình duyên lỡ dở với 2 đàn chị

Bộ phim Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2) mới đây đã lên sóng 2 tập đầu tiên và lập tức nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Nếu Lee Dong Wook không thay đổi gì so với phần 1 thì Kim Bum trong vai Lee Rang lại mang tới cho khán giả một màn lột xác thật sự bất ngờ. Là nhân vật sống ở năm 1938, tạo hình của Kim Bum thay đổi hoàn toàn so với phần 1, anh xuất hiện cùng với mái tóc khá dài và trang phục cao bồi. Ở giai đoạn này, Lee Rang là thủ lĩnh của một băng đảng, dĩ nhiên mối quan hệ với Lee Yeon (Lee Dong Wook) vẫn không tốt đẹp gì. Sau tập đầu tiên, khán giả rất thích thú với màn lột xác cả về diễn xuất lẫn tạo hình của Kim Bum. Nhiều người cũng hi vọng vai diễn này sẽ mang đến một cú bứt phá trong sự nghiệp ảm đạm đáng tiếc của nam diễn viên.



Kim Bum ở Tale of the Nine Tailed 1938 (Ảnh: tvN)

Nhìn lại sự nghiệp của mỹ nam họ Kim, tuy có xuất phát điểm là những bom tấn nổi danh châu Á nhưng lại anh lại chẳng thể bứt phá, tạo dựng chỗ đứng xứng đáng cho mình.

Từ tân binh có khởi đầu huy hoàng đến sự nghiệp trồi sụt thất thường

Năm 17 tuổi, Kim Bum tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao 20Survival Star Audition của KBS nhưng đáng tiếc anh không lọt vào vòng trong. Tuy nhiên đây vẫn là cơ hội để anh được các nhà làm phim để mắt tới. Ngay trong năm đó, Kim Bum được ra mắt ở sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1 phần 1. Nhờ bộ phim này, Kim Bum trở thành cái tên đình đám thời điểm đó. Thừa thắng xông lên, Kim Bum góp mặt trong bom tấn Vườn Sao Băng. Dù là nam phụ nhưng tên tuổi của anh được chú ý không thua gì Lee Min Ho, thậm chí có những thời điểm Kim Bum còn được yêu thích hơn cặp đôi chính.



Vườn Sao Băng

Có thể nói ở thời điểm những năm 2009, 2010, hiếm tân binh nào có sự nghiệp huy hoàng như Kim Bum. Sức hút của Vườn Sao Băng khiến anh nổi tiếng trên toàn châu Á, tên tuổi rất được yêu thích tại Trung Quốc nên Kim Bum cũng nhanh chóng tận dụng thời cơ, lấn sân sang thị trường này. Ngoài ra anh còn phát hành album solo đầu tiên vào năm 2012 và gặt hái nhiều thành công ở Nhật Bản.

Nổi đình đám là vậy nhưng trên thực tế, khán giả vẫn mãi nhớ tới Kim Bum thông qua vai diễn ở Vườn Sao Băng. Dù chăm chỉ thay đổi hình tượng, xuất hiện trong loạt phim như Phía đông vườn địa đàng, Padam Padam, Ngọn gió đông năm ấy, Goddess of fire,... nhưng Kim Bum vẫn không thể bước qua được cái bóng quá lớn từ vai diễn chàng Gốm. Suốt từ 2016 đến 2020, Kim Bum không có thêm dự án mới nào. Tới 2020, sự trở lại ở Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tuy được đánh giá cao nhưng về mặt danh tiếng, đây vẫn là một thất bại so với Vườn Sao Băng năm nào. Liên tiếp hai phim truyền hình sau đó của anh là Law School và Ghost Doctor đều không thật sự thành công về mặt thương mại. Vườn Sao Băng dù giúp Kim Bum một bước thành sao nhưng cũng là bước cản quá lớn trong sự nghiệp mà Kim Bum mãi không thể vượt qua.

Law School

Ghost Doctor

Hai lần lỡ dở với các đàn chị đình đám

Kim Bum đã từng hai lần công khai chuyện tình cảm của mình trước truyền thông và cả hai người phụ nữ đi ngang đời Kim Bum đều hơn tuổi anh. Đó là "em gái quốc dân" Moon Geun Young và Oh Yeon Seo.



Kim Bum và Moon Geun Young quen nhau khi đóng chung phim Jung Yi: Nữ thần lửa. Khi bị khui chuyện hẹn hò, hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Đáng tiếc họ chỉ bên nhau một năm.



Kim Bum và Moon Geun Young

Về Oh Yeon Seo, hai người quen nhau thông qua bạn bè giới thiệu. Họ thừa nhận mối quan hệ vào đầu năm 2018. Đáng tiếc trước Lễ Tình nhân đúng một ngày, hai người công bố chia tay mà không tiết lộ lý do. Nhiều đồn đoán do Kim Bum đi nghĩa vụ nên hai người mới quyết định chấm dứt. Dù vì lý do gì thì khán giả vẫn vô cùng tiếc nuối, nhất là khi từ đó đến nay, Kim Bum không có thêm bất kỳ mối quan hệ nào.



Kim Bum và mỹ nhân Oh Yeon Seo

Tổng hợp