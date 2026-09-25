Giải cứu đường Lương Định Của

Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 14h, tình trạng ngập trên đường Lương Định Của đã có phần giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực TPHCM sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70-120 mm, có nơi trên 130 mm đến hết ngày 26/9.