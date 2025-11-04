Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360: Sức hút kỷ lục, tinh thần “dẫn đầu cuộc chơi” bùng nổ!

Nếu mùa thu là khởi đầu cho năm học mới, thì với sinh viên cả nước, đây cũng là mùa giải thể thao đáng mong chờ nhất năm. Từ 15/10 đến 31/10, vòng loại ba miền chính thức diễn ra. Khu vực miền Bắc diễn ra tại Đại học Phenikaa từ ngày 15 – 27/10; khu vực miền Nam diễn ra tại Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 – 29/10; khu vực miền Trung diễn ra tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng từ ngày 27 – 31/10.

Giải Bóng rổ Sinh viên toàn quốc 2025 - Cup TV360 đã thu hút gần 170 đại diện bóng rổ thuộc các trường Đại học, Học viện trên cả nước

Kỷ lục gần 170 đội – khẳng định sức nóng của bóng rổ sinh viên Việt Nam

Không hổ danh là "cái nôi" của bóng rổ học đường, hàng trăm đội tuyển nam – nữ từ những trường đại học lớn như Bách Khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Sư phạm TDTT TP.HCM... đều góp mặt tranh tài. Tất cả cùng hướng đến tấm vé danh giá tiến vào vòng chung kết toàn quốc.

Riêng khu vực phía Nam ghi nhận gần 900 sinh viên tham dự, tăng mạnh so với mùa 2024 – minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng lớn của phong trào bóng rổ sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, Trưởng BTC khu vực miền Nam – chia sẻ:

"Giải đấu không chỉ là nơi tìm kiếm tài năng thể thao mới, mà còn lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, xây dựng môi trường học đường năng động và sáng tạo cho sinh viên."

Giải đấu góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng; góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, năng động và sáng tạo trong sinh viên

Truyền hình thế hệ mới – nơi Gen Z làm chủ sân chơi của mình

Lần đầu tiên, toàn bộ các trận đấu quan trọng của Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc được sản xuất và phát sóng chất lượng cao trên nền tảng truyền hình giải trí TV360 – nơi khán giả có thể xem trực tiếp, tua lại pha bóng đỉnh cao, xem highlight "cực nhanh" chỉ bằng vài chạm. Từ phòng ký túc, quán cà phê hay bất kỳ đâu, sinh viên đều có thể sống trọn cùng nhịp trận đấu theo đúng cách của mình.

Với vai trò nhà tài trợ danh xưng và là nền tảng OTT tiên phong dành cho Gen Z, TV360 cùng GIC mang đến đặc quyền cực "xịn": miễn phí data 4G/5G Viettel để sinh viên có thể xem bóng rổ "cháy" hết mình mà không lo tốn lưu lượng data.

Từ việc đặt nhắc lịch trận đấu, bắt trọn highlight, đến chia sẻ những pha úp rổ mãn nhãn lên mạng xã hội, mọi thứ đều gói gọn trong một ứng dụng duy nhất – tiện lợi, mượt mà, đúng chất "Gen Z dẫn đầu công nghệ, dẫn đầu cuộc chơi".

Khán giả Gen Z có thể xem những trận cầu bóng rổ mọi lúc mọi nơi, tua lại pha bóng hay hoặc xem highlight trận đấu nhanh nhất trên TV360

Không chỉ dừng lại ở những phút giây kịch tính trên sân, mùa giải năm nay còn bùng nổ với chuỗi hoạt động tương tác cực vui: Game "Cúp TV360 – Chiến binh đua Top", TikTok Challenge, Cheerleading Contest, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn dành riêng cho sinh viên.

Cúp TV360 vì thế không chỉ là giải đấu thể thao, mà là một hành trình giải trí, kết nối và lan tỏa tinh thần sinh viên Việt Nam – nơi niềm đam mê, sức trẻ và công nghệ hội tụ trên cùng một nền tảng.

Tải app TV360 ngay hôm nay – xem theo cách của bạn, cùng dẫn đầu mùa giải sinh viên lớn nhất năm!