Cúp TV360: Dẫn đầu sân chơi thể thao sinh viên Việt Nam

Với gần 240 đội đến từ 167 trường đại học, đây là giải đấu sinh viên quy mô bậc nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, năm nay không chỉ có bóng rổ – môn thể thao quen thuộc, mà bóng đá nam sinh viên cũng trở lại, hứa hẹn "đốt cháy" các khán đài từ Bắc chí Nam.

Cúp TV360 là giải đấu chính thống do Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Tương lai học đường" của Chính phủ, hướng tới việc thúc đẩy thể chất, tinh thần và lối sống năng động cho thế hệ trẻ Việt Nam.

167 đội bóng rổ tham gia Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360

Gần 240 đội, 410 trận – mùa giải lớn dành cho sinh viên Việt Nam

Giải năm nay quy tụ gần 240 đội tuyển, trong đó có 70 đội bóng đá và 167 đội bóng rổ, với hơn 2.000 vận động viên tham gia thi đấu tại 11 điểm thi đấu thuộc 6 tỉnh, thành phố. Từ Hà Nội, Thái Nguyên, Huế đến Đà Nẵng, TP.HCM hay Đồng Tháp – ở đâu có sinh viên, ở đó có những trận cầu rực lửa.

"Đây không đơn thuần là sân chơi thể thao mà còn là nơi khẳng định bản lĩnh, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên của sinh viên Việt Nam. Từng pha bóng, từng bàn thắng, từng điểm số là niềm đam mê, tinh thần ‘fair-play’ và là tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng hành động cụ thể - rèn luyện sức khỏe, trau dồi ý chí, sống tích cực và cống hiến cho cộng đồng", Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Cũng theo ông Bình, giải đấu góp phần xây dựng phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên, với mong muốn nâng tầm vóc của giải bóng đá phong trào được đông đảo giới sinh viên các nhà trường mong đợi, góp phần phát triển toàn diện công tác giáo dục thế hệ trẻ, nhằm phát hiện, tìm kiếm, tuyển chọn những tài năng bóng đá trong tương lai.

Bên cạnh bóng rổ, giải đấu còn mở rộng sang bóng đá nam sinh viên

TV360 – nơi Gen Z làm chủ sân chơi của mình

Là nhà tài trợ danh xưng của giải, TV360 phát sóng toàn bộ 410 trận đấu trên nền tảng OTT – giúp sinh viên cả nước dễ dàng theo dõi mọi diễn biến dù ở bất cứ đâu. Trong đó, 105 trận được phát sóng trên TV360 cùng hàng loạt nội dung lịch thi đấu, cập nhật tỷ số, recap, highlight, hậu trường hấp dẫn.

TV360 phát sóng trọn vẹn 410 trận đấu tại giải bóng đá và bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Đặc biệt, bên cạnh những màn tranh tài kịch tính, sinh viên cả nước còn được tham gia hàng loạt hoạt động tương tác thú vị: Game trên app "Cúp TV360 - Chiến binh đua Top", TikTok Challenge, Cuộc thi Cheerleading, Game tương tác trên sân và nhiều quà tặng hấp dẫn đến từ TV360. Từ sân chơi thể thao đến không gian giải trí kết nối, TV360 đang trở thành nơi sinh viên thể hiện tinh thần dẫn đầu, nơi "Gen Z làm chủ sân chơi của mình".

Xem cực cháy – cổ vũ cực đã! Vào TV360 ngay để "cháy" cùng mùa giải sinh viên lớn nhất năm!