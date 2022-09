Giấc Mơ Của Mẹ tập 27: Diễm My 9x bất ngờ lạnh nhạt với người thương

Sau nụ hôn cuối tập 26, ở Giấc Mơ Của Mẹ tập 27 (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) bất ngờ vạch ra ranh giới với Khang (Quốc Anh). Cô sợ hãi khi nghĩ tới việc phải kết hôn, làm dâu, vun vén mọi chuyện nhà chồng. Mặt khác cô cũng từ chối tình cảm của Tuấn. Ngay cả khi cô Hồng khuyên hãy cứ yêu đi, My vẫn lạnh nhạt với Khang.

Phần lớn thời lượng của tập 27 tập trung vào câu chuyện của Hằng và Cường. Sau khi biết thân phận thật của Cường, Hằng đã đến nhà anh để nói cho ra nhẽ và phát hiện ra cô Thanh giúp việc lại chính là mẹ của người mình yêu. Sau đó bà Thanh cũng thay con trai tuyên bố hai đứa hãy hoàn toàn cắt đứt, rằng Cường chỉ là kẻ nói dối. Cường sau đó nói chuyện riêng với Hằng nhưng không thể giải quyết mâu thuẫn, anh không dám nói ra chuyện mình thực sự thích Hằng chứ không hề muốn trêu đùa hay trả thù cô.

Mâu thuẫn với Hằng chưa xong, Cường lại bị anh trai chửi mắng, coi là kẻ lừa đảo. Quá uất ức, Cường lớn tiếng với cả mẹ và anh, một lần nữa nhắc đến chuyện mẹ chỉ thiên vị anh trai. Sau đó, ông Quốc cũng chỉnh đốn Khang vì dám nặng lời với Cường, ai ngờ lại bị Khang dội một gáo nước lạnh khi ông nhận ra trong mắt Khang, ông vốn không có vai trò gì trong nhà.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

