Diễm Hương phim "Gara hạnh phúc": Trân trọng mỗi phút giây khi được lên hình

Gara hạnh phúc đang là một tựa phim được rất nhiều khán giả quan tâm, chú ý. Dù chỉ đảm nhận tuyến nhân vật phụ - "chị đường" Cẩm Khê cùng mối quan hệ tình tiền với phi công trẻ - nhưng Diễm Hương lại là cái tên gây sốt trên mạng xã hội, được nhắc đến nhiều hơn cả nữ chính.

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Diễm Hương sau một thời gian vắng bóng màn ảnh để tập trung cho gia đình cùng việc kinh doanh. Đến với Cẩm Khê, Diễm Hương một lần nữa cho khán giả thấy sự cầu toàn, tỉ mỉ cho từng vai diễn, đầu tư chỉn chu từ phục trang, tạo hình đến lối diễn xuất. Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, Diễm Hương cũng vô cùng hào hứng và đầy tâm huyết khi nhắc về lần trở lại này.

Cảnh hôn Bình An là lần đầu tiên tôi hôn bạn diễn trên phim nên cũng hơi bỡ ngỡ

Chị đã lường trước được việc được chú ý như hiện tại không và cảm xúc ngay lúc này thế nào?

Tôi thật sự khá là bất ngờ khi Cẩm Khê được chú ý nhiều đến vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ đây sẽ là vai diễn bị khán giả ghét cơ. Nhưng thật may là mọi người vẫn khen “chiếc máy bay” này khá ổn và đẹp.

Ngay cả cuộc sống gia đình, cá nhân cũng được quan tâm hơn hẳn trước đây, điều này có khiến chị cảm thấy bất tiện không?

Cuộc sống của vợ chồng tôi sau khi phim phát sóng vẫn bình yên như vậy thôi. Mọi người có quan tâm thì đó cũng là một điều rất vui và đáng trân trọng.

Những clip hài hước của hai vợ chồng nhận được sự yêu thích, tương tác lớn từ khán giả. Chị có nghĩ đến việc sắp tới sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình đến với khán giả không?

Từ trước đến giờ quan điểm của tôi về những trang mạng xã hội là làm sao đem được nhiều điều tích cực đến cho mọi người.Trên Facebook hay TikTok của tôi luôn là những điều vui vẻ tích cực. Tuy ngoài cuộc sống có rất nhiều thứ khó khăn nhưng mỗi lúc buồn tôi lại muốn viết cái gì đó thật vui để an ủi chính mình trước. Bây giờ khi vợ chồng tôi được quan tâm nhiều hơn thì tôi vẫn muốn 2 vợ chồng sẽ cùng quay những clip thật vui để cho mọi người cùng giải trí.

Về bộ phim lần này, phải chăng sắp tới nhân vật Cẩm Khê sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa?

Cẩm Khê sẽ còn xuất hiện đến khi nào Quân còn xuất hiện nha mọi người!

Cái tát của Quỳnh Kool và cảnh nóng với Bình An, cảnh phim nào mang tính thử thách và để lại nhiều trải nghiệm thú vị với chị hơn?

Với tôi có rất nhiều cảnh thú vị nhưng mà cảnh được Quỳnh cho “5 đứa con” về với má là ấn tượng nhất. Tại phải làm đi làm lại nhiều lần. Người bị đánh cũng mệt mà người đánh còn mệt hơn. Ở cảnh đó người mệt nhất là Quỳnh. Tôi và An bị đánh đau như thế nào thì Quỳnh cũng đau tay như thế.

Cảnh hôn Bình An là lần đầu tiên tôi hôn bạn diễn trên phim nên cũng hơi bỡ ngỡ. Chưa biết làm sao cho chuẩn. May có Bình An giúp đỡ tôi nhiều nên cảnh quay đã hoàn tất rất nhanh.

Trong một bài phỏng vấn, chị có chia sẻ "khi đọc trích lục của nhân vật, do quá bận nên tôi không kịp đọc hết kịch bản. Sau này khi nhận vai tôi mới 'ngã ngửa' vì vai diễn có chứa một vài cảnh nóng". Cảm xúc lúc “ngã ngửa” đó cụ thể là thế nào?

Đã nhận rồi nên đâm lao phải theo lao thôi. Tôi cũng không nói gì với anh Quang cả vì đơn giản tôi nghĩ đây là công việc thôi. Sau này thì anh ý cũng đoán ra một cách rất tự nhiên.

Hồng Quang có một phản ứng thú vị đáng nhớ nào khi xem những cảnh tình cảm của chị không?

Đến giờ này chưa lần này tôi và anh Quang cùng nhau ngồi xem phim nên cũng chưa bao giờ hỏi anh ý về những cảnh đó. Chỉ thấy anh có khen rằng lên phim tôi xinh hơn ở nhà thôi.

Không chỉ Hồng Quang, khán giả cũng rất ưng ý tạo hình lần này của Diễm Hương. Chị kể lại về hành trình xây dựng tạo hình đó được không?

Tôi rất trân trọng mỗi giây phút khi mình được lên hình. Và khi đọc vai Cẩm Khê, tôi đã muốn tạo ra hình tượng nhân vật thật chất lượng, toát lên vẻ thần thái, thời trang không gò bó nhưng phải sang trọng và lịch sự. Tôi có hẳn một tháng để chuẩn bị nên lướt mạng suốt ngày để tìm mua những bô đồ độc và đẹp. Mà nhiều bạn cũng bình luận hỏi tôi mua đồ ở đâu thì thật sự là tôi không nhớ lắm vì nhiều chỗ quá. Đầu tóc tôi cũng muốn tạo hình thật chất và may mắn khi hình tượng tôi xây dựng đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Thật sự tôi rất cảm ơn khán giả đã yêu quý tôi như vậy.

Tôi luôn nỗ lực dồn hết tâm huyết của mình vào nhân vật

Không chỉ tạo hình, nhiều khán giả còn cho rằng chị “gánh” phần diễn xuất của phim. Trước bình luận này, chị cảm thấy thế nào?

Tôi rất cảm ơn sự yêu quý của khán giả nhưng thật sự tôi thấy trong phim Gara hạnh phúc ai đóng cũng yêu cả. Ví dụ như Quỳnh Kool, bạn ấy thật sự rất rất cố gắng để hóa thân vào Sơn Ca. Từ một cô gái chuyên đóng tiểu thư đỏng đảnh thì đến phim này bạn ấy thành một cô gái nam tính, mạnh mẽ. Đó không phải điều dễ dàng đâu. Đôi khi có thể do khán giả chưa quen thôi chứ tôi thấy Quỳnh lột xác hẳn luôn. Thật ra vai của Quỳnh rất khó diễn vì bạn ấy phải diễn nội tâm phức tạp.

Với Bình An cũng vậy. Bạn ấy cũng cố gắng để phi công này không giống phi công trước. An rất nỗ lực trong từng cảnh quay, diễn sao cho ra đúng tâm trạng nhất.

Dẫu vậy vẫn có nhiều bình luận trái chiều về Bình An. Còn với riêng chị, Bình An mang đến cho chị những trải nghiệm đặc biệt nào khi làm nghề?

Đối với tôi, Bình An là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp. Về cơ bản 2 hai chị em mỗi khi gặp nhau đầu tư hết tâm huyết vào công việc. Bạn ấy giúp tôi rất nhiều trong những cảnh quay tình cảm. Sự chuyên nghiệp của An khiến tôi không còn ngại ngùng mà chuyển sang cố gắng hơn để 2 chị em có thể hoàn thành cảnh quay tốt nhất.

Đối với khán giả, Cẩm Khê không phải một vai dễ còn với chị, Cẩm Khê thử thách chị thế nào, mình phải dốc bao nhiêu phần trăm “công lực” cho vai diễn này?

Cẩm Khê là một vai mà tôi rất thích, vì cô ấy là người phụ nữ giỏi, quyết đoán. Với vai nào cũng vậy, tôi luôn dồn hết tâm huyết của mình vào nhân vật. Tôi muốn đem đến cho khán giả một nhân vật thật nhất và đời nhất có thể.

Và nếu phải xếp hạng các vai diễn mà mình trân quý nhất trong hành trình làm nghề, Cẩm Khê sẽ đứng ở vị trí nào?

Cẩm Khê thuộc 4 vai diễn mà tôi thấy yêu nhất. Bốn vai diễn đó là Cô Đông trong Những công dân tập thể, Hằng trong Hôn nhân trong ngõ hẹp. Cẩm Khê trong Gara hạnh phúc và cuối cùng là Nguyệt trong Những nhân viên gương mẫu.

Những nhân vật phản diện trên phim thường bị khán giả ném đá, nhưng với Cẩm Khê, khán giả không có thái độ quá tiêu cực. Liệu có phải khán giả đang quá yêu thương, ưu ái chị nên cũng yêu luôn nhân vật này?



Thật ra đối với tôi thì Cẩm Khê không phải là vai phản diện. Cô ấy là người sống rõ ràng. Mối quan hệ với Quân đó là mối quan hệ hai bên cùng có lợi và Cẩm Khê cũng không để cho Quân thiệt thòi. Việc Quân mang tiền cho Sơn Ca thì Cẩm Khê biết hết mà. Tôi nghĩ khán giả cũng nhận ra điều đó nên không quá ghét Cẩm Khê. Hoặc có thể do “cái máy bay” này quá đáng yêu chăng?

Không đóng vai đanh đá, phản diện thì cũng là vai những người phụ nữ có cá tính mạnh, chị làm thế nào để khán giả thấy được sự đổi mới của mình qua từng nhân vật?

Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này chính là sự thể hiện của tôi trên từng vai diễn. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để màu các các nhân vật không bị cũ. Ví dụ như Nguyệt (trong Những nhân viên gương mẫu) và Hường (trong Tình yêu và tham vọng), tôi đã cố gắng để 2 vai diễn khác hẳn nhau dù lúc đầu nó cùng 1 dạng vai.

Riêng với Cẩm Khê, cô ấy có điểm gì khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn trước?

Riêng đối với Cẩm Khê, khán giả sẽ rất ít khi thấy cô ấy lườm nguýt hay cau có mà thay vào đó là nụ cười dù tươi hay mỉm thì ánh mắt không hề cười. Tôi đã tập rất nhiều trước gương để làm điều đó. Uy của nhân vật này sẽ chỉ nằm ở đôi mắt.

Câu hỏi cuối cùng, ở thời điểm hiện tại, kinh doanh và nghệ thuật, nếu phải chọn một trong hai, chị sẽ ưu tiên cho lĩnh vực nào hơn? Và làm thế nào để cân bằng mọi thứ khi mà mình còn phải làm vợ, làm mẹ?

Khó nhỉ… Một cái là đam mê và một cái là thực tại của cuộc sống. Tuỳ vào từng thời điểm tôi sẽ có quyết định. Nhưng cái gì có lợi hơn cho gia đình tôi sẽ ưu tiên cái đó. Tôi vẫn đang cố gắng rất nhiều để chỉ làm việc ban ngày, tối dành thời gian cho con. Thêm vào đó nhờ có sự hỗ trợ của anh Quang nên trộm vía đến giờ này cuộc sống của tôi cũng khá ổn.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

