Loạt phim Hàn có bối cảnh mùa thu đẹp nhất từ trước đến nay, càng xem càng thấy ấm lòng

Không chỉ có những bộ phim "lấy nước mắt", phim Hàn vẫn thu hút không ít khán giả nhờ bối cảnh đẹp đến nao lòng, nhất là khi thể hiện rõ theo mùa. Nhân dịp không khí mùa thu đang len lỏi khắp nẻo đường, trang Soompi đã điểm qua những tác phẩm đậm chất mùa thu nhất, chắc chắn sẽ mang đến cho người xem cảm giác ấm áp, hạnh phúc.

Cảnh Báo Tình Yêu (Love Alarm)

Dù xoáy sâu vào câu chuyện tình cảm học đường nhưng Love Alarm còn khiến khán giả thổn thức với bối cảnh mùa thu ấm áp. Bộ phim xoay quanh một ứng dụng điện thoại có thể báo hiệu cho ai đó biết xung quanh có ai đang thích mình hay không. Cũng nhờ ứng dụng này mà nữ chính Kim Jo Jo (Kim So Hyun) biết được có hai bạn nam đang "cảm nắng" mình, trong đó có Sun Oh (Song Kang).

Không thật sự đến với nhau, mối quan hệ giữa Song Kang và Kim So Hyun trong phim vẫn vô cùng tuyệt đẹp, đặc biệt khi đứng dưới nền lá vàng của mùa thu.

Bẫy Tình Yêu (Cheese in the Trap)

Vẫn là bối cảnh học đường, Cheese in the Trap kể về "tam giác" tình yêu phức tạp giữa các nhân vật chính, song vẫn tập trung vào Hong Seol (Kim Go Eun) và Yoo Jung (Park Hae Jin). Bên cạnh phần nội dung vẫn còn nhiều thiếu sót, bối cảnh của Cheese in the Trap lại thể hiện bầu không khí mùa thu vô cùng tuyệt hảo, từ thiên nhiên cây cỏ cho đến cả thời trang, cách ăn mặc của nhân vật.

Ngoại trừ mái tóc như lá vàng, Kim Go Eun còn thường xuyên mặc trang phục ấm, sáng màu như hiện thân của nàng tiên thu ngay trên phim.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em

Dự án phim ra mắt năm 2018 ghi điểm ở phần hình ảnh ấm áp, dịu nhẹ và đậm chất mùa thu. Thế nhưng nội dung phim vẫn có nhiều khía cạnh "lạnh lẽo", khi cả hai nhân vật chính Moo Young và Jin Kang đều có nhiều khúc mắc, đặc biệt là với gia đình. Moo Young không biết điều gì đã xảy ra với bố mẹ anh khi anh còn nhỏ, còn Jin Kang lại nhận thấy anh trai nuôi của mình có nhiều bí mật khó đoán.

Cũng may là về sau, cả hai đã nảy sinh tình cảm, cùng nhau nắm tay bước qua những gian nan phía trước.

Ngày Mai Bên Em

Tomorrow with You đánh dấu màn hợp tác giữa Lee Je Hoon và Shin Min Ah, lồng ghép yếu tố "du hành thời gian" vô cùng hấp dẫn. Nam chính So Joon tình cờ đi đến tương lai bằng tàu điện, sau đó thành công cứu nữ chính Ma Rin khỏi cái chết đã được sắp đặt trước. Tuy nhiên để tiếp tục ngăn chặn những điều tồi tệ hơn trong tương lai, So Joon đã tiếp cận và thân thiết với Ma Rin, thậm chí tiến đến tình yêu.

Bỏ qua phần cốt truyện đậm tính giả tưởng, Tomorrow with You còn có "điểm cộng" ở phần phục trang và bối cảnh đầy nắng ấm, lá vàng vô cùng thuận mắt.

Nơi Vì Sao Rơi

Lee Je Hoon tiếp tục là "mỹ nam mùa thu" thế hệ mới khi ghi điểm trong phim Nơi Vì Sao Rơi - Where Stars Land. Trong phim, nam chính Soo Yeon làm việc tại sân bay, sau đó thích đồng nghiệp Yeo Reum. Không giống với một Soo Yeon kiệm lời, giấu giếm nhiều điềm, Yeo Reum lại sôi nổi và có cá tính bộc lộ rõ. Cả hai trải qua nhiều khó khăn và có cái kết đẹp. Ngoài a, đây cũng là dự án có bối cảnh mùa thu tuyệt đẹp, nhưng hiếm ai biết đến và để ý.

Trái Tim Mùa Thu

Là một trong những "tượng dài" dòng phim truyền hình Hàn Quốc, Trái Tim Mùa Thu chính là bộ phim có bối cảnh mùa thu đẹp hơn cả. Bên cạnh đó, tình cảm của cặp đôi chính Song Hye Kyo - Song Seung Heon trong phim cũng đong đầy, gây thương nhớ không kém. Vượt qua những nghịch cảnh trớ trêu của số phận, cặp đôi nhận ra chỉ có tình yêu mới khiến họ hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Yêu Tinh

Vượt qua cả "huyền thoại" Trái Tim Mùa Thu chính là siêu phẩm lãng mạn - giả tưởng Yêu Tinh (Goblin). Đây là bộ phim thứ 2 của Kim Go Eun trong danh sách, kể về tình cảm của cô - một con người và yêu tinh (do Gong Yoo đóng). Dù yêu nhau vô điều kiện nhưng cặp đôi không thể phớt lờ sự thật rằng người - yêu tinh không thể bên nhau, và đối mặt với đoạn kết cho đến nay vẫn khiến khán giả khóc thương.

Song, những phân đoạn ngọt ngào, đậm chất mùa thu của Goblin cho đến nay vẫn thuộc hàng đỉnh cao của màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Nguồn: Soompi