Giấc Mơ Của Mẹ tập 22: Diễm My 9x làm gì để "giải cứu" mẹ?

Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY) tập 22 mở đầu với cuộc gặp gỡ của Minh (Nhan Phúc Vinh) và Hùng sau khi cả hai đều không có được Yến. Trước đó còn hống hách với Minh, giờ đây Hùng lại nài nỉ xin kẻ thù giúp mình nối lại tình xưa với Yến. Không biết có toan tính gì không nhưng Minh đã đồng ý. Cũng trong lúc này, Minh vô tình gặp lại Tuấn - một người bạn cũ, sau khi hỏi thăm tình hình của nhau, người này đã nhắc đến My, sau đó còn theo Minh về tận nhà để tìm gặp My (Diễm My 9x).

Sau khi gặp được My, Tuấn còn xin chụp ảnh cô. Chứng kiến điều này, Khang đã hiểu lầm vì nghĩ Tuấn chụp lén crush của mình. Anh thậm chí còn làm hỏng điện thoại của Tuấn. Khi nghe Tuấn nói mình là mối tình đầu của My, Khang càng khó chịu.

Bà Thanh (NSND Hồng Vân) vẫn tiếp tục đi làm giúp việc và phát hiện ra con trai chưa chịu nghỉ làm tài xế. Hai mẹ con vì thế mà đôi co giữa đường, vô tình bị Hằng chứng kiến. Hằng trách bà Thanh vì đánh người yêu mình, lúc này Cường mới biết Hằng chính là con gái ông Phát, chủ của cả mình và mẹ. Đây cũng là lý do khiến bà Thanh liên tục ép Cường nghỉ việc. Thấy Hằng lớn tiếng với mẹ, Cường đã nổi nóng, kết quả khiến Hằng nổi giận bỏ đi.

My vô tình phát hiện ra việc mẹ đưa tiền cho anh hai mở văn phòng nhưng anh hai không chịu nhận. Lúc này My bắt đầu nghi ngờ mẹ đi làm giúp việc cho nhà bà Xuân. Tra hỏi Cường không được, My quyết định trực tiếp đến nhà bà Xuân để làm cho ra nhẽ, kết quả gặp mẹ đang bị Hằng hạnh họe, gây khó dễ. Ngay lập tức, My không chỉ mắng Hằng mà còn thanh lý hợp đồng, đưa mẹ về nhà.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON