Chưa đến Halloween mà sao phim kinh dị "lũ lượt" ra rạp thế này!

Cứ đến hẹn lại lên, mọt phim sẽ được thưởng thức những tác phẩm kinh dị đến "rợn tóc gáy" khi Lễ hội hóa trang Halloween gần kề. Thế nhưng, sau đại dịch thị trường phim ảnh dường như đã có những thay đổi không theo cơ chế riêng của nó. Giờ đây, chẳng cần chờ đến tháng 10, khán giả yêu điện ảnh được thưởng thức phim kinh dị với tần suất dày đặc hơn.



Chỉ tính riêng nửa cuối tháng 8-2022, khán giả Việt sẽ được thưởng thức "bữa tiệc phim kinh dị" đúng nghĩa với 5 tác phẩm đổ bộ màn ảnh rộng bao gồm: Nhà kho chết chóc, Cú rơi tử thần, Lời mời đến địa ngục, Không và phim kinh dị - giật gân đầu tiên của điện ảnh Việt mang tên Vô diện sát nhân sẽ gia nhập đường đua này.

1. Nhà kho chết chóc (Contorted)

Tác phẩm đến từ Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả Việt từ ngày 19-8 tới đây được đánh giá là "nặng đô" trong số những phim kinh dị cùng thời điểm.

Bộ phim mang tên Nhà kho chết chóc (tựa gốc: Contorted) kể về bà mẹ 3 con Myeong-hye. Vì gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, gia đình 5 người bao gồm Myeong-hye (Seo Young-hee), Huyn-min (Kim Min-jae) cùng 3 người con của họ phải chuyển về sống ở một vùng quê hẻo lánh.

Nhà kho chết chóc được ví như "nỗi ám ảnh kinh hoàng" nhất cho ai xem phim

Thế nhưng, vừa tránh được nỗi lo tiền bạc, ba mẹ con Myeong-hye lại gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng không rõ nguyên do. Căn nhà mới ở nơi hẻo lánh chẳng thể thành nơi trú ẩn bình yên mà liên tiếp đẩy gia đình cô vào những tình huống thót tim buộc họ phải đi tìm lời giải.

2. Cú rơi tử thần (Fall)

Cú rơi tử thần (tựa gốc: Fall) là bộ phim kinh dị đầy kích thích ra mắt cùng ngày với Nhà kho chết chóc sẽ mang đến trải nghiệm ám ảnh nhưng cũng đầy phấn khích cho các khán giả yêu thích những môn thể thao mạo hiểm.

Hai cô gái trẻ Becky và Hunter, sau những biến cố lớn, quyết định thử thách bản thân leo một cột radio cao 2.000 feet để vượt qua những nỗi sợ đang ám ảnh chính mình. Ngay khi họ vừa leo đến đỉnh tháp, chiếc thang leo cũ kỹ tụt ốc và rơi xuống.

Hai cô gái trẻ sẽ đi xa đến đâu để có thể sống sót xuống đến mặt đất? Bộ phim sẽ ra mắt cùng ngày với Nhà kho chết chóc tại các cụm rạp trên toàn quốc.

3. Không (Nope)

Lần thứ ba trở lại màn ảnh sau hai tác phẩm tên tuổi đạo diễn Jordan Peele chính thức tái xuất với bộ phim Không (tựa gốc: Nope), dự kiến ra mắt vào 26-8 tới.

Nope là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị xen lẫn với khoa học viễn tưởng của Mỹ, kể về đôi vợ chồng sở hữu chuồng ngựa và một trang trại mang tên Haywood tại California. Cùng với những cư dân của thị trấn biệt lập này, bộ đôi đã chứng kiến một sự kiện siêu nhiên bí ẩn và bất thường, đến từ đám mây lớn, lơ lửng trên bầu trời.

Hình cắt từ phim Không - tác phẩm được mệnh danh là "cơn ác mộng đại chúng" sẽ ra mắt 26-8

Trong lời đề tựa hãng Universal Pictures đã viết một cách gây kích thích: "Nhà làm phim đoạt giải Oscar Jordan Peele phá vỡ và tái định nghĩa thể loại kinh dị hiện đại với tác phẩm Get Out và sau đó là Us. Hiện tại, anh ấy tái tưởng tượng thể loại phim mùa hè cùng với cơn ác mộng đại chúng - phim kinh dị Nope.

4. Vô diện sát nhân

Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Đinh Công Hiếu được là tác phẩm nội địa duy nhất góp mặt trong loạt phim kinh dị ra rạp cuối tháng này. Mặc dù đến từ bàn tay đạo diễn khá trẻ của điện ảnh Việt nhưng Vô diện sát nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá khi lựa chọn đề tài khá gai góc và mới lạ.

Poster đầy ấn tượng của Vô diện sát nhân

Theo đó, bộ phim thuộc thể loại kinh dị - giật gân và hứa hẹn sẽ khiến người xem phải "xoắn não" để cùng đi tìm chân dung của kẻ sát nhân gây ra những cơn ác mộng kinh hoàng với nữ bác sĩ trẻ, xinh đẹp do Phương Anh Đào thể hiện.

5. Lời mời đến địa ngục

Lời mời đến địa ngục (The invitation) chỉ nghe tên đã đủ kích thích thậm chí nổi da gà. Bộ phim dự kiến phát hành từ ngày 28-8 này được giới thiệu sẽ tái hiện hình tượng ma cà rồng cổ điển từ tiểu thuyết Dracula của Bram Stoker qua màu sắc kinh dị hiện đại với câu chuyện rùng rợn, nhiều nút thắt.

Cứ ngỡ bước vào giới thượng lưu nhưng nữ chính rơi vào hang ổ ma cà rồng

Nội dung Lời mời đến địa ngục kể về hành trình Evie - một cô gái vừa tìm lại được họ hàng thất lạc của mình. Chưa kịp vui mừng vì không còn đơn độc trên đời này thì Evie bị cuốn vào cơn ác mộng khi khám phá ra những bí mật đen tối trong lịch sử gia đình mình và âm mưu kinh hoàng đằng sau sự xa hoa bất ngờ ập đến với mình.

Bên cạnh 5 tác phẩm ra rạp trong tháng 8 này, một phim kinh dị Việt khác mang tên Cù lao xác sống do Nguyễn Thành Nam thực hiện dự kiến sẽ có suất chiếu sớm trước khi phát hành vào 1-9 cũng hứa hẹn mang đến những màu sắc khó ngờ cho "bữa tiệc phim kinh dị" này.