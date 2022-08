Mỹ nam vượt bạo bệnh vực dậy sự nghiệp, đời tư sạch và tình bạn thân thiết với Lee Min Ho

Rẽ hướng sang diễn xuất, nổi danh ngay từ những tác phẩm đầu tay

Jung Il Woo sinh năm 1987, là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Hàn Quốc. Anh là con trai của cựu nhân viên tin tức truyền hình Jung Hae Hoon chính bởi vậy anh từng có ý định nối nghiệp bố, đăng ký học ngành phát thanh truyền hình ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Thế nhưng Jung Il Woo sớm nhận ra tình yêu của mình dành cho diễn xuất nên đã nhanh chóng chuyển hướng sang khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Hanyang.

Năm 2006, Jung Il Woo có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình The World of Silence. Trong phim, anh vào vai một chàng trai trầm tĩnh, ôn hòa, chu đáo, tuy diễn ổn nhưng vì xuất hiện ít, lời thoại cũng không nhiều nên anh không gây được nhiều ấn tượng cho khán giả. May mắn là cùng trong năm đó, Jung Il Woo có cơ hội xuất hiện trong bộ sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1, nhận ngay vai chính bên cạnh hàng loạt diễn viên gạo cội. Sau bộ phim này, Jung Il Woo lập tức nổi tiếng và có cơ hội nhận thêm loạt phim truyền hình, điện ảnh nữa.

Với ngoại hình hút mắt, chiều cao nổi bật, Jung Il Woo liên tục nhận vai chính trong loạt dự án phim từ các nhà sản xuất đình đám. Tuy nhiên sự nghiệp của anh không quá nổi bật so với các diễn viên cùng lứa khi tên tuổi chủ yếu chỉ được biết đến trong nước.

Chiến đấu với thần chết để vực dậy sự nghiệp

Năm 2006 hẳn là cột mốc đáng nhớ nhất cuộc đời Jung Il Woo khi ngoài bộ phim đầu tay nổi tiếng, anh còn phải đối đầu với thần chết. Cụ thể trong năm này, anh đã gặp một vụ tai nạn xe vô cùng nghiệp trọng tưởng đâu sự nghiệp sẽ chấm dứt khi vừa mới khởi đầu. Nam diễn viên đã phải điều trị trong suốt 7 tháng, bị vỡ xương cổ tay, gãy xương chậu, xuất huyết trong đầu và mất trí nhớ nhẹ. Từ chấn thương này sau đó đã để lại di chứng nặng nề với Jung Il Woo. Đây chính là lý do khiến Jung Il Woo mất tích một thời gian dài, không thể tranh thủ sức hút của Gia Đình Là Số 1 để phát triển bản thân và mãi đến cuối năm 2007 mới xuất hiện trở lại trên màn ảnh.

Tưởng đâu sau 1 lần thoát chết thì Jung Il Woo sẽ thuận lợi trở lại với nghiệp diễn, ai ngờ di chứng từ vụ tai nạn này khiến anh mắc phải chứng bệnh phình mạch não vô cùng nghiêm trọng vào năm 2016. Thực chất trước đó 3 năm, anh đã thường xuyên có dấu hiệu đau đầu, sau đó là mạch yếu dần đi và bị phình to khiến các cơ quan nội tạng bị chèn ép. Căn bệnh này khiến mỹ nam họ Jung dễ bị hôn mê, có khả năng bị đột quỵ bất cứ lúc nào và biến chứng nguy nhất nhất có thể ảnh hưởng tới động mạch não gây tử vong. Khi phát hiện bệnh tình của mình, Jung Il Woo vô cùng suy sụp và mất rất lâu mới có thể vực dậy tinh thần, chiến đấu với bệnh tật. Mắc căn bệnh này ngay thời điểm chuẩn bị nhập ngũ, dù được miễn nghĩa vụ nhưng Jung Il Woo vẫn quyết định thực hiện trách nhiệm của một công dân.

Mắc bệnh khiến công việc gặp nhiều trắc trở lại thêm đi nhập ngũ nên buộc phải vắng bóng 2 năm nên danh tiếng của Jung Il Woo giảm sút không ít. Cuối năm 2018, anh xuất ngũ và lập tức trở lại với công việc, nỗ lực vực dậy sự nghiệp của mình. Năm 2021, mỹ nam họ Jung được quan tâm trở lại nhờ bộ phim truyền hình cổ trang Bossam: Steal the Fate. Sắp tới đây anh sẽ tái xuất với bộ phim Good Job, một lần nữa tái hợp với nữ idol đình đám Yuri, người từng cùng anh làm nên thành công của Bossam: Steal the Fate.

Tình bạn đáng ngưỡng mộ với Lee Min Ho

Người bị tai nạn cùng Jung Il Woo vào năm 2006 chính là tài tử đình đám Lee Min Ho và hai người bạn nữa (đáng tiếc hai người này không may qua đời). Sở dĩ cùng xuất hiện trong chuyến xe định mệnh đó là bởi hai mỹ nam này vốn là bạn bè vô cùng thân thiết. Hai người bằng tuổi, học cùng trường và chơi với nhau từ khi còn trung học. Dù tính cách trái ngược nhưng hai người còn có chung khẩu vị, đều là những người sống lành mạnh vì họ không uống rượu bia. Chia sẻ về tình cảm thân thiết của mình, Jung Il Woo từng nói tuy trái ngược tính cách nhưng họ luôn tôn trọng suy nghĩ, sở thích của bạn mình, nhờ vậy mới có thể gắn bó lâu dài. Dù hiện tại hai người không thường xuyên xuất hiện công khai nhưng vẫn âm thầm ủng hộ nhau.

Nguồn ảnh: Naver, Hancinema