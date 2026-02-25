Giá vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tăng vọt sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường vận tải hàng không nội địa đang chứng kiến một đợt biến động giá cả vô cùng khốc liệt, đặc biệt là trên trục bay huyết mạch từ Thủ đô Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Nhu cầu di chuyển khổng lồ của người lao động, sinh viên và các chuyên gia quay trở lại guồng quay công việc đã khiến tình trạng vé máy bay trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, phá vỡ nhiều kỷ lục về giá vé cũng như lưu lượng hành khách trong những năm trở lại đây.

Khảo sát thực tế trên các hệ thống bán vé trực tuyến trong những ngày cao điểm như mùng 5 và mùng 6 Tết cho thấy, một bức tranh khan hiếm vé trầm trọng đang bao trùm. Hầu hết các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đều đã hoàn toàn vắng bóng hạng vé phổ thông. Hành khách có nhu cầu bay gấp trong thời điểm này chỉ còn một lựa chọn duy nhất là mua vé hạng thương gia với mức chi phí vô cùng đắt đỏ. Cụ thể, tấm vé hạng thương gia của hãng hàng không Vietnam Airlines đã chạm ngưỡng 9,922 triệu đồng cho một chiều di chuyển. Các hãng hàng không khác cũng ghi nhận mức giá cao ngất ngưởng, như Sun Phú Quốc Airways ở mức 9,570 triệu đồng, Vietjet Air khoảng 9,010 triệu đồng và Bamboo Airways neo ở mức 8,706 triệu đồng. Tình hình khan hiếm này kéo dài dai dẳng, khi đến tận ngày 25 tháng 2, dù Vietnam Airlines đã mở bán lại một số ít vé phổ thông nhưng mức giá vẫn lên tới 5,481 triệu đồng, cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Phải đến những ngày cuối tháng 2, mặt bằng giá vé mới bắt đầu hạ nhiệt xuống quanh mức 3 triệu đồng, nhưng vẫn cao hơn ngày thường hàng trăm nghìn đồng.

Ngày 24/2, các hãng không còn vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá từ hơn 7 triệu đồng chưa bao gồm thuế, phí.

Sự leo thang chóng mặt của giá vé đã tạo ra một gánh nặng tài chính không hề nhỏ đối với hàng vạn người dân trên đường quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Hoàng Minh cho biết dù năm nào gia đình cũng chủ động tính toán kỹ lưỡng lịch trình, nhưng năm nay giá vé tăng đột biến lên tới cả chục triệu đồng khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Cùng chung nỗi niềm, chị Lê Thị Hồng, một hành khách từ miền Trung, thở dài cho hay mức giá tăng mạnh vào những ngày cao điểm khiến người lao động rất khó xoay xở, nhiều người vì không thể chi trả mức giá trên trời đã phải chấp nhận phương án bay nối chuyến vô cùng tốn kém và mất thời gian.

Ngay cả những người đã cẩn thận đặt vé từ trước Tết như anh Nguyễn Văn Hòa, quê tại tỉnh Quảng Trị, cũng không tránh khỏi rắc rối khi không thể chọn được khung giờ bay ưng ý, anh buộc phải chấp nhận mua vé giá cao bởi nếu chậm trễ vài ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chị Minh Thu - đại diện một đại lý bán vé máy bay lâu năm tại Hà Nội: "Thực tế có rất nhiều khách hàng dù đã liên hệ đặt vé từ rất sớm nhưng vẫn rơi vào tình cảnh thiếu chỗ, cuối cùng đành phải cắn răng mua các chặng bay vòng, bay nối chuyến qua nhiều điểm trung chuyển khác nhau mới có thể kịp hạ cánh xuống Thành phố Hồ Chí Minh."

Nhà ga T3, sân bay Tân Sân Nhất dịp Tết Bính Ngọ.

Lý giải cho nghịch lý giá vé cao ngất ngưởng này, đại diện nhiều hãng hàng không khẳng định nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự mất cân đối cung cầu quá lớn giữa hai chiều bay. Trong giai đoạn sau Tết, dòng người từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung ồ ạt đổ về Thành phố Hồ Chí Minh khiến chiều đi luôn trong tình trạng cháy vé, trong khi đó ở chiều ngược lại, các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội lại phải cất cánh với vô số ghế trống. Do chi phí vận hành máy bay, từ nhiên liệu đến bến bãi và nhân sự, gần như không thay đổi cho cả hai chiều bay, các hãng hàng không bắt buộc phải đẩy giá vé ở chiều cao điểm lên mức tối đa để bù đắp cho những tổn thất ở chiều bay rỗng.

Bên cạnh đó, thói quen của người dân thường chỉ tập trung di chuyển vào một vài ngày nghỉ cuối cùng và ưu tiên những khung giờ thuận lợi đã khiến quỹ vé hạng trung bình bốc hơi nhanh chóng. Khi đó, hệ thống sẽ tự động chỉ còn lại những hạng ghế phổ thông đặc biệt hoặc thương gia để bán nhằm tối ưu hóa doanh thu. Đáng chú ý, ở chiều ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ đô Hà Nội, giá vé lại giảm sâu kỷ lục, cao nhất chỉ khoảng 1,477 triệu đồng, thậm chí có hãng còn tung ra mức giá siêu rẻ chỉ từ 98.000 đồng chưa bao gồm thuế phí.

Chặng Buôn Ma Thuột - TP.Hồ Chí Minh giá vé cao lên đến 14 triệu đồng/chiều.

Không chỉ các chặng bay từ Thủ đô, mà hàng loạt đường bay từ các địa phương khác như Buôn Ma Thuột, Vinh, Côn Đảo hay Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng. Có những chặng bay hành khách phải chi trả tới 14 triệu đồng cho một tấm vé nối chuyến. Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, bên cạnh yếu tố mùa vụ, việc thu nhập bình quân của người lao động tăng lên mức 8,31 triệu đồng một tháng trong năm qua đã thúc đẩy xu hướng lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không thay vì đường bộ hay đường sắt, khiến áp lực lên các hãng bay càng thêm nặng nề dù họ đã nỗ lực cung ứng ra thị trường hơn 7,8 triệu ghế, tăng tới 28% so với dịp Tết năm ngoái.

Áp lực khổng lồ từ các chuyến bay đã trực tiếp biến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành một khu vực tấp nập chưa từng có. Các số liệu thống kê cho thấy, trong ngày mùng 6 Tết, lượng khách đổ về cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực phía Nam đã đạt mức kỷ lục gần 178.000 lượt người với hơn 1.060 chuyến bay cất và hạ cánh. Sang đến ngày mùng 7 Tết, con số này vẫn duy trì ở mức rất cao với hơn 171.000 lượt hành khách.

Điểm nổi bật là lượng khách đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế tuyệt đối, tạo ra một sức ép cục bộ tại các khu vực trả hành lý và bến bãi đón taxi. Dù lượng người đông đúc là vậy, nhưng nhờ những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tình trạng ùn tắc đã được kiểm soát đáng kể. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định, việc chính thức đưa nhà ga T3 vào khai thác thương mại và phối hợp điều chuyển một phần lớn các hãng bay sang nhà ga mới đã giúp phân bổ lại luồng hành khách một cách vô cùng khoa học. Vị đại diện này nhấn mạnh rằng nhà ga T3 đã đóng góp vai trò then chốt trong việc duy trì nhịp độ vận hành ổn định của toàn sân bay, giúp hàng vạn người lao động quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh được thuận tiện và hạn chế tối đa nguy cơ dồn ứ kéo dài như những kịch bản đã từng xảy ra trong các năm trước.