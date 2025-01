Giá vàng, USD đồng loạt giảm

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 86,1 - 88,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 86,4 - 87,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng, USD cùng giảm những ngày cận Tết Nguyên đán.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm theo. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 86,4 - 88,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 86 - 88 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.756 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 24/1, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.332 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với sáng qua. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp tỷ giá trung tâm đi xuống.

Theo đó, giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do cũng lao dốc. Ngân hàng Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.980 đồng, bán ra 25.340 đồng, giảm 80 đồng mỗi USD so với hôm qua. Ngày thứ 6 liên tiếp, giá USD ngân hàng đi xuống.

Nhiều ngân hàng thương mại khác như BIDV, Sacombank, Agribank, TPBank… cũng đồng loạt giảm giá giao dịch đồng USD. Một số ngân hàng bán ra USD chỉ còn 25.290 đồng.

Giá USD ngân hàng giảm nhanh trong những ngày qua, mất gần 300 đồng chỉ trong hơn 1 tuần.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại báo giá USD mua vào 25.470 đồng, bán ra 25.570 đồng - ổn định so với hôm qua. Hiện giá USD ngân hàng và tự do chỉ còn cách nhau khoảng vài trăm đồng.