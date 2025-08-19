Giá vàng hôm nay 19/8: Hồi phục nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Các nhà đầu tư đang chú ý đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Ukraine và châu Âu, cũng như hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Jackson Hole.

Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng để chấm dứt xung đột đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm qua. Trước đó, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ 6, hai bên đồng ý theo đuổi hòa bình mà không cần ngừng bắn.

Phân tích Edward Meir từ Marex cho biết, giá vàng hầu như không phản ứng nhiều sau cuộc gặp Trump-Putin. Ông dự đoán giá sẽ tiếp tục dao động trong khoảng hiện tại, và điểm biến động tiếp theo phụ thuộc vào động thái của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 19/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 05 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 05 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.332 USD/ounce, giảm 03 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Thị trường đang chờ đợi phát ngôn của ông Powell về lãi suất. Hiện tại, thị trường đã định giá khả năng Fed cắt giảm 0,25%, nhưng vẫn có một phần nhỏ kỳ vọng mức cắt 0,5%. Nếu điều này xảy ra, giá vàng có thể tăng mạnh. Vàng thường tăng giá trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn gia tăng.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, dữ liệu lạm phát tăng trong tuần này sẽ không ngăn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

“Ban đầu vàng giao dịch giảm sau báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư lo ngại điều này có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi gợi ý lạm phát lõi PCE tháng 7 có thể tăng, buộc Fed phải thận trọng” ông cho hay.

Ole Hansen cũng nhấn mạnh, chi phí đầu vào tăng có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp hoặc chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng, gây áp lực tăng lên CPI. Tuy nhiên, dữ liệu này không thay đổi quan điểm dài hạn tích cực của chúng tôi đối với vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định: "Giá vàng đã tạo đáy vững quanh 3.330 USD. Giao dịch trong khoảng 3.250-3.400 USD khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng. Yếu tố địa chính trị như cuộc gặp Trump-Putin có thể tạo biến động, nhưng tác động có thể chậm".