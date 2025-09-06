Giá vàng biến động mạnh, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan vào cuộc ngay

Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại tháng 8 cũng như thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với xung đột quân sự, bất ổn chính trị kéo dài ở nhiều nơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trong nước, nhân dân vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cho thấy tinh thần tự hào dân tộc, sức sáng tạo, lòng dân yêu nước, theo Đảng, với hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa. Đặc biệt là sự kiện Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và Lễ diễu binh, diễu hành, cùng nhiều hoạt động khác đã được tổ chức thành công.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng, nhìn chung tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới…

Nhấn mạnh mức tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay là mục tiêu khó nhưng không thể không làm, Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu cao, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Điều rất thuận lợi của chúng ta là người dân giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và luôn rất sáng tạo.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện.

Các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng. Các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đây cũng là giải pháp khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đánh giá chính xác thị trường chứng khoán

Thủ tướng gợi ý, sau khi kết thúc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cần nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hội chợ mùa thu, hội chợ dịp Tết để giới thiệu, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, thúc đẩy giao lưu, liên kết sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá chính xác diễn biến trên thị trường chứng khoán.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật các bài học kinh nghiệm, những giải pháp trọng tâm trong bảo đảm công tác an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế cho nhân dân; ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm liên quan thao túng thị trường, găm hàng đội giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái…

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách phải vào cuộc, các cơ quan liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Lưu ý giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng thời, cần đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây trên thị trường chứng khoán, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không, còn nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt.