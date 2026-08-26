Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường ngày 26/8/2026.

Vàng 9999 (hay vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên đến 99,99%. Loại vàng này có màu vàng sáng đặc trưng và độ bóng cao.

Tuy nhiên, vàng 9999 mềm, dễ trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động mạnh. Vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc trang sức đơn giản.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 26/8, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 14,76 - 15,06 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 14,71 - 15,01 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 26/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.760.000 15.062.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.760.000 15.063.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.710.000 15.010.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.710.000 15.020.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.460.000 14.910.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 26/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.710.000 15.010.000 đồng/chỉ PNJ

Vàng miếng SJC 999.9 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 15.000.000 15.400.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.800.000 15.300.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.760.000 15.060.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.