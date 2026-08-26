Giá vàng 9999 SJC hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường ngày 26/8/2026.

Vàng 9999 (hay vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên đến 99,99%. Loại vàng này có màu vàng sáng đặc trưng và độ bóng cao.

Tuy nhiên, vàng 9999 mềm, dễ trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động mạnh. Vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc trang sức đơn giản.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 26/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 26/8, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 14,76 - 15,06 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 14,71 - 15,01 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 26/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.760.000

15.062.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.760.000

15.063.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.710.000

15.010.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.710.000

15.020.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.460.000

14.910.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 26/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.710.000

15.010.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

15.000.000

15.400.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.800.000

15.300.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.760.000

15.060.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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