Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 28/8/2026 tại PNJ và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng đậm, sáng bóng đặc trưng và giá trị cao.

Đặc tính nổi bật của vàng 9999 là khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức thiết kế cầu kỳ.

Khi mua vàng 9999, người tiêu dùng nên kiểm tra tuổi vàng, trọng lượng, thương hiệu, hóa đơn và các thông tin được khắc trên sản phẩm.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (28/8), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,7 - 15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 14,64 - 14,99 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/chỉ (mua vào) và giảm 30.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 28/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.640.000

14.990.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.640.000

14.990.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.390.000

14.890.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.640.000

14.990.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.640.000

14.990.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.375.000

14.875.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

14.151.000

14.771.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

14.121.000

14.741.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

13.019.000

13.639.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.178.000

11.168.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.135.000

10.125.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.689.000

9.679.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.093.000

9.083.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.721.000

8.711.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.204.000

6.194.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.594.000

5.584.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.968.000

4.958.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 28/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.640.000

14.990.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.650.000

14.950.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.600.000

15.100.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.700.000

15.000.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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