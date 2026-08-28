Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 28/8/2026 tại PNJ và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng đậm, sáng bóng đặc trưng và giá trị cao.
Đặc tính nổi bật của vàng 9999 là khá mềm, dễ bị trầy xước, móp hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức thiết kế cầu kỳ.
Khi mua vàng 9999, người tiêu dùng nên kiểm tra tuổi vàng, trọng lượng, thương hiệu, hóa đơn và các thông tin được khắc trên sản phẩm.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 28/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (28/8), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,7 - 15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 14,64 - 14,99 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/chỉ (mua vào) và giảm 30.000 đồng/chỉ (bán ra) so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 28/8/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.640.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.640.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.390.000
|
14.890.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.640.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.640.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
14.375.000
|
14.875.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
14.151.000
|
14.771.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
14.121.000
|
14.741.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
13.019.000
|
13.639.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
10.178.000
|
11.168.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
9.135.000
|
10.125.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.689.000
|
9.679.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
8.093.000
|
9.083.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.721.000
|
8.711.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.204.000
|
6.194.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.594.000
|
5.584.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.968.000
|
4.958.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 28/8/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.640.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.650.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.800.000
|
15.200.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.800.000
|
15.200.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.800.000
|
15.200.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.600.000
|
15.100.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.700.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.