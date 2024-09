Gia tăng các bệnh lây nhiễm nguy hiểm sau mưa bão

Phun hóa chất tại khu vực có dịch.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đón tiếp từ 300 - 500 lượt người bệnh đến khám và điều trị. Trong đó, phần lớn số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan về đường tiêu hóa cũng như các bệnh lây nhiễm nguy hiểm khác.



Theo các bác sĩ, sau mưa lũ các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa thường tăng đáng kể. Nguyên nhân là do người dân thiếu nguồn nước sạch để sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt, việc bảo quản thức ăn cũng rất khó khăn do thiếu điện, thiếu các thiết bị bảo quản thức ăn… Vì thế, người dân dễ mắc các bệnh như tả, lỵ, thương hàn, nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn do các loại vi khuẩn khác (E.coli, Campylobacter...).

Bệnh nhân mắc cúm.

Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cũng dễ lây lan từ người này sang người khác do tiếp xúc với chất thải của người bệnh. Bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy cấp, nặng có thể gây mất nước điện giải nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh những trường hợp bị tiêu chảy, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì bị cúm, sốt xuất huyết và các bệnh về da khác.

Song song với công tác điều trị, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã tổ chức đợt phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có ổ dịch. Cán bộ y tế hướng dẫn người dân cách xử lý nguồn nước sinh hoạt theo quy trình, phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước.

Đồng thời, phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống một số bệnh thường gặp sau mưa bão, lũ lụt các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… đến người dân, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn thị xã.