Giá nhà trong ngõ trung tâm Hà Nội đạt mức gần 170 triệu đồng/m2 đất, lộ diện 3 quận có giao dịch sôi động nhất

Chốt giao dịch nhiều nhất trong vòng 3-5 năm vừa qua

Đà tăng giá mạnh của chung cư Hà Nội ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp khiến nhiều nhà đầu tư lẫn người mua ở thực "quay xe" tìm mua nhà đất thổ cư. Điều này khiến giá cũng như giao dịch tăng.

Chị Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bán xong căn nhà đất 41m2 với giá 4 tỷ đồng. "Tôi có nhu cầu bán từ cuối năm ngoài, khi đó rao giá 3,6 tỷ đồng. Ban đầu, khá nhiều người đến xem nhưng đều chê nhà tôi bị lỗi phong thủy, ép giá xuống. Tôi không đồng ý với mức giá người mua đưa và cố giữ. Đến đầu năm nay, giá chung cư tăng mạnh kéo theo cả giá nhà trong ngõ cũng tăng. Tôi rao lại với mức giá 4,2 tỷ đồng. Sau khi đàm phán, tôi giảm 200 triệu, chốt bán căn nhà với giá 4 tỷ".

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, nhà riêng đã cải thiện về mức độ quan tâm và lượng giao dịch. 39% môi giới tham gia khảo sát cho biết nhà riêng có lượng giao dịch ổn định, 17% tiết lộ giao dịch nhà riêng tăng từ 10% - 50% trong quý đầu năm nay. So với cùng kỳ năm 2023, nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng từ 3% - 24% tùy mức giá và tập trung nhiều nhất vào phân khúc 2 – 4 tỷ đồng.

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Hà Nội (VARS) cũng nhận định, bất động sản thổ cư tiếp tục nhộn nhịp với nhiều hơn thông tin tìm mua từ khách hàng. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở, có giá bán từ 3-5 tỷ đồng tại trung tâm thành phố và trên dưới 2 tỷ đồng tại các vùng ven được săn đón nhiều nhất. Giá bán đã tăng 5-15% so với cuối năm ngoái. Riêng vùng ven Hà Nội, gắn liền với khu công nghiệp có mức tăng 10-20%.

"Dù việc tăng giá ở đây còn có nhiều dấu hiệu bất thường. Không thể phủ định, lượng lớn quan tâm và giao dịch là thật", đơn vị này đánh giá.

Nhiều đơn vị phân phối phân khúc này cho biết, quý 1/2024 là thời điểm chốt giao dịch nhiều nhất trong vòng 3-5 năm vừa qua.

Giá nhà trong ngõ khó giảm

Báo cáo thị trường thổ cư Hà Nội quý 1/2024 từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing nêu, giao dịch thổ cư trong quý 1/2024 tại Hà Nội đạt 9.800 căn, trong đó, các giao dịch dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 44%. Riêng lượng giao dịch trong tháng 3/2024 đạt xấp xỉ 5.000 căn, tăng 153% so với tháng 2/2024 và tăng 38% so với tháng 12/2023. Qua số liệu cho thấy, thị trường thổ cư có dấu hiệu sôi động trở lại sau Tết.

Các giao dịch trong tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên... Số lượng giao dịch tại nhóm quận này tăng 176% so với tháng 2/2024. Giao dịch tại các quận trung tâm cũng tăng gấp đôi so với tháng 2/2024, tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Tổng lượng giao dịch nhà trong ngõ quý 1/2024 đạt xấp xỉ 9.000 căn, trong đó 92% giao dịch tại các khu vực ngoài trung tâm, do mặt bằng giá trung bình tại đây chỉ tương đương 50% so với các quận trung tâm.

Ghi nhận mức tăng lượng giao dịch mạnh nhất trong tháng 3/2024 so với tháng 2/2024, quận Bắc Từ Liêm lên tới 237%, chủ yếu tại các phường Xuân Đỉnh, Thạch Bàn, Phú Diễn…, theo sau là quận Nam Từ Liêm 205%, chủ yếu tại các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Mỹ Đình 1... và quận Long Biên 204% tập trung tại các phường Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy…

Đơn giá đất nhà trong ngõ ghi nhận xu hướng tăng trung bình 2,9%-8% (so với cùng kỳ) từ 2020 đến nay. Trong quý 1/2024, giá nhà trong ngõ đã đạt mức xấp xỉ 170 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực trung tâm và gần 100 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực ngoài trung tâm.

Chia sẻ về việc tăng giao dịch nhà thổ cư trong ngõ, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh Doanh OneHousing cho biết, đây là phân khúc vừa tiền cho những chân dung khách hàng thích ăn chắc mặc bền và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất.

Xét về yếu tố rủi ro cho khách hàng và nhà đầu tư với sản phẩm nhà thổ cư là không có. Nếu có chỉ là vấn đề nhà đầu tư nên quan tâm tới việc lựa chọn mua ở quận nào, khu vực nào và an ninh ở đó ra sao…. ví dụ, không nên mua nhà trong ngõ quá sâu, quá nhỏ để khi gặp các rủi ro về cháy nổ xe chữa cháy khó đi vào, và cần lưu ý các vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề tiện ích,...

Đánh giá về phân khúc này, VARS cho rằng: "Giá nhà trong khu vực nội đô sẽ khó giảm. Người dân có nhu cầu ở thực, nên cân nhắc tới việc xuống tiền mua nhà nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính".